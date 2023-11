Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong tháng 11/2023, các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 309.100 chiếc xe máy mới, tăng 6,2% so với tháng 10 (với 291.000 chiếc). Đây là tháng tăng trưởng thứ 3 liên tiếp của xe máy sản xuất trong nước sau khi sản lượng xuống đáy vào hai tháng 7 và 8. Tuy vậy, nếu so với tháng 11/2022, số lượng xe máy mới này vẫn giảm 18,9%.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, đã có tổng cộng gần 2,9 triệu xe máy được các doanh nghiệp cho xuất xưởng. (Ảnh: VinFast)

Cộng dồn 11 tháng của năm 2023, lượng xe máy được các doanh nghiệp trong nước sản xuất ước đạt 2.892.200 chiếc, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm 2022. Với lượng xe máy gần 2,9 triệu chiếc đã được xuất xưởng, cột mốc 3 triệu chiếc xe máy sản xuất trong nước vào năm 2023 mà các chuyên gia dự đoán gần như chắc chắn sẽ hoàn thành.

Việc lượng sản xuất xe máy mới trong nước tăng cao trong những tháng cuối năm là điều có thể dự báo trước bởi nhu cầu mua sắm xe tăng cao trước thời điểm tết Nguyên đán. Đồng thời, đây cũng là thời điểm giá một số mẫy xe máy đang giảm sập sàn. Tháng 11, nhiều mẫu của Honda đều giảm mạnh so với giá đề xuất của hãng. Ví dụ như xe Honda Winner X giảm hẳn 10 triệu so với giá niêm yết của hãng, chỉ còn từ 31-36 triệu đồng, Honda Air Blade có giá từ 40,5- 41,5 triệu đồng, giảm khoảng 1,5 triệu so với giá đề xuất, Honda LEAD có giá từ 38-42 triệu, giảm khoảng 700 nghìn đến 1,5 triệu đồng so với giá đề xuất. Ngược lại, một số mẫu có mức giá chênh tăng cao, trong đó chênh lớn nhất là mẫu SH mode chênh từ 3,3-13 triệu đồng so với giá đề xuất.

Hiện nay, ngoài các thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki và Piagio, có rất nhiều doanh nghiệp trong nước và FDI khác cũng tham gia sản xuất xe máy điện. Có thể kể đến như VinFast, DatBike, Pega, Yadea, Detech,... với sản lượng khá lớn.

Trong năm 2022, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMM là 3.003.160 xe, tăng 20,5% so với năm 2021 và là năm có lượng bán ra nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài tiêu thụ ở thị trường trong nước, một số đơn vị thành viên của VAMM còn xuất khẩu xe máy nguyên chiếc sang nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng không công bố số lượng cụ thể.

Hoàng Hiệp

