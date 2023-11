Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa được công bố hôm nay (29/11), trong tháng 11, ước tính có tới khoảng 44.900 chiếc ô tô mới được bổ sung cho thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước, tăng 10,3% so với tháng 10 (với 40.712 chiếc). Tính chung 11 tháng qua, nguồn cung thị trường ô tô Việt Nam đã đạt con số 420.378 xe.

Lượng xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt đỉnh vào tháng 11 vừa qua. (Ảnh đồ hoạ: Hoàng Hiệp)

Trong đó, sản lượng ô tô sản xuất lắp ráp trong nước tháng 11 ước đạt 36.900 chiếc, tăng tới 18,6% so với tháng 10 (với 31.100 chiếc) và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, cộng dồn trong 11 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng xe ô tô được các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 308.600 chiếc, giảm 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, số lượng xe nhập khẩu lại chiều hướng sụt giảm sau một tháng 10 tăng vọt. Số liệu từ báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tháng 11 ước đạt 8.000 xe với tổng giá trị kim ngạch 198 triệu USD. Giá trị trung bình của xe nhập khẩu trong tháng 11 là 24.700 USD/xe (xấp xỉ 600 triệu đồng/xe).

So với con số 9.612 chiếc và giá trị kim ngạch 254,85 triệu USD của tháng 10 (theo báo cáo của Tổng cục Hải quan), xe nhập khẩu tháng 11 đã giảm mạnh tới 16,8% về lượng và 22,3% về giá trị. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 giảm 64,8% về lượng và giảm 57,7% về giá trị.

Tổng cộng lũy kế 11 tháng qua, ước tính đã có 111.778 chiếc ô tô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch đạt 2,659 tỷ USD, giảm 26,2% về lượng và giảm 28,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc vẫn là 3 quốc gia được Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất.

Về cơ cấu nguồn cung có thể thấy, ô tô lắp ráp trong nước tháng 11 chiếm 82,2%, ô tô nhập ngoại chỉ chiếm 17,8%. Tính chung 11 tháng, ô tô trong nước chiếm 73,4%, ô tô nhập ngoại chiếm 26,6% sản lượng gia nhập thị trường.

Nguồn cung ô tô sản xuất trong nước đang đang rất dồi dào (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Trước đó, theo số liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô trong tháng 10/2023 là 25.369 xe, giảm nhẹ 2% so với tháng 9. Con số này bao gồm 19.624 xe du lịch (giảm 0,2%), 5.604 xe thương mại (tăng 1%) và 141 xe chuyên dụng (giảm 14%).

Trong tổng số 25.369 xe đã bán được trong tháng 10, doanh số của xe lắp ráp trong nước đạt 16.414 xe (giảm 1% so với tháng trước) và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.955 xe (tăng 2%).

Với các số liệu trên, có thể thấy ô tô sản xuất trong nước có sự tăng trưởng mạnh về nguồn cung trong tháng 11 nhưng tiêu thụ trên thị trường chưa mấy khả quan. Nguyên nhân là do chính sách ưu đãi giảm 50% phí trước bạ của Chính phủ đã góp phần kích thích sản xuất, nhưng sức mua trong dân chịu ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế khó khăn nên vẫn chưa cải thiện khả quan.

Ô tô nhập ngoại không đổ về dồn dập mà giảm sâu nhưng vẫn duy trì được thị phần. Một nguyên nhân khác là do ô tô tồn kho 2022 còn nhiều, các đại lý xả hàng tung khuyến mại sâu cũng phần nào ảnh hưởng đến sức mua xe mới.

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, thị trường ô tô Việt Nam đang có gần 20 mẫu xe giảm giá, nhiều mẫu giảm giá lên tới hàng trăm triệu đồng như Subaru Outback 2022 giảm 440 triệu đồng, Honda CR-V 2022, Hyundai Tucson đều giảm hơn 200 triệu đồng... Trong tháng 11, các hãng tiếp tục ra mắt xe mới như Toyota Alphard 2023, VinFast VF 7, BMW X5, BMW XM.

Dự báo tháng 12, dung lượng thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng và có thể bứt tốc nhờ tâm lý mua sắm tăng cao vào dịp cuối năm để đón năm mới.

Hoàng Hiệp

