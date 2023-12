{"article":{"id":"2226729","title":"Các nước ASEAN cam kết phát triển công nghệ 5G để thúc đẩy kết nối và kinh tế","description":"Hội thảo ASEAN lần thứ 4 về công nghệ 5G có sự tham gia tích cực của các quốc gia, với mong muốn thúc đẩy kết nối, đổi mới công nghệ và nâng cao sự thịnh vượng kinh tế chung.","contentObject":"<p>Hội thảo ASEAN lần thứ 4 về công nghệ 5G và hội thảo về triển khai các thực tiễn xuất sắc nhất để phát triển và vận hành các nền tảng kỹ thuật số quan trọng cho chính phủ số, được tổ chức song song vào chiều ngày 12/12, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.</p>

<p>Các hội thảo này nằm trong chuỗi hoạt động của <a href=\"https://vietnamnet.vn/su-phat-trien-cua-tri-tue-nhan-tao-mang-lai-ca-co-hoi-va-thach-thuc-2226019.html\" target=\"_blank\">Tuần lễ số quốc tế Việt Nam năm 2023</a> chủ đề “Ứng dụng AI diện hẹp”, do Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-5g-2-1638.jpg?width=768&s=KNBDcrBL-AAIX9TGGz9SYw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-5g-2-1638.jpg?width=1024&s=_RpGYA2DMj_a1MvHYd3Kkw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-5g-2-1638.jpg?width=0&s=FoDelPzroz1HNaRDNZRozw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-5g-2-1638.jpg?width=768&s=KNBDcrBL-AAIX9TGGz9SYw\" alt=\"hoi thao asean ve 5g 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-5g-2-1638.jpg?width=260&s=K9DDjFDzDGc0k-bSuhIeXQ\"></picture>

<figcaption>Hội thảo ASEAN lần thứ 4 về công nghệ 5G là một hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2023.</figcaption>

</figure>

<p>Trao đổi tại Hội thảo ASEAN lần thứ 4 về công nghệ 5G, các chuyên gia cho hay, thời gian qua nhiều quốc gia đã chủ động trong việc phân bổ và sử dụng băng tần một cách chiến lược, từ băng tần trung bình dưới 7GHz đến các tần số cao như 26GHz và 6GHz, nhằm hỗ trợ triển khai 5G rộng rãi.</p>

<p>Cùng với đó, công tác hợp tác với phòng thí nghiệm đối mới sáng tạo và trường đại học cũng được đặc biệt nhấn mạnh, nhằm tăng cường nhận thức, giáo dục, và thử nghiệm tiềm năng của công nghệ 5G.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/5g-vietnam-1639.jpg?width=768&s=2ctrapOf9uHY5hNhMiwqLQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/5g-vietnam-1639.jpg?width=1024&s=-GS1nMWKqIR45VE9O4AMLA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/5g-vietnam-1639.jpg?width=0&s=m-Qv4HtZzNV19fG8GCIiVg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/5g-vietnam-1639.jpg?width=768&s=2ctrapOf9uHY5hNhMiwqLQ\" alt=\"5g vietnam.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/5g-vietnam-1639.jpg?width=260&s=H8Ssddoeekio7SGYrPKtfw\"></picture>

<figcaption>Với Việt Nam, theo Bộ TT&TT, năm 2024 sẽ là năm thương mại hoá, phát triển 5G trên phạm vi toàn quốc để tạo ra hạ tầng cho các ứng dụng số công nghiệp. (Ảnh minh họa: ĐT)</figcaption>

</figure>

<p>Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tình hình và định hướng triển khai 5G tại các quốc gia cũng có một số khác biệt. Trong khi một số quốc gia đang ở giai đoạn phát triển hoặc kết thúc thử nghiệm, Trung Quốc đang ở giai đoạn tiên tiến, mở rộng tần số LTE và tích lũy một cơ sở dữ liệu ấn tượng với hơn 50.000 ứng dụng 5G trong suốt 6 năm.</p>

<p>Đối tượng triển khai của các quốc gia cũng đa dạng. Chẳng hạn như, cùng hướng tới mục tiêu phủ sóng toàn quốc, Campuchia tập trung phủ sóng tại một số khu vực cụ thể, Malaysia cho phép các nhà cung cấp mạng khác tham gia thị trường, còn Trung Quốc đa dạng hóa ứng dụng đa ngành và hợp tác quốc tế.</p>

<p>Theo bà Atsuko Okuda, Tổng giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU, việc triển khai thành công công nghệ 5G đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, xem xét các yếu tố kỹ thuật, xã hội - văn hóa và kinh tế. Cơ sở hạ tầng mạng mạnh mẽ và phân bổ băng tần chiến lược dưới 1 GHz được đánh giá cao trong việc hỗ trợ triển khai 5G toàn cầu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.</p>

<p><em>“An ninh mạng đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng niềm tin trong một môi trường kết nối, trong khi yếu tố địa lý và môi trường hình thành 5G đòi hỏi đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng số”</em>, bà Atsuko Okuda lưu ý thêm.</p>

<p>Cùng diễn ra vào chiều ngày 12/12, Hội thảo “Triển khai các thực tiễn xuất sắc nhất để phát đại diện chính phủ các nước ASEAN và các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế, và doanh nghiệp. Hội thảo đã mở ra cơ hội mới để các quốc gia trong khu vực tăng cường hợp tác, xây dựng chính phủ số mạnh mẽ và thúc đẩy sự phát triển bền vững.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-chinh-phu-so-2-1640.jpg?width=768&s=nwHDnay8IwxG7txq2T1Iaw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-chinh-phu-so-2-1640.jpg?width=1024&s=mNDjk-rIbkQH9P8ipL-IMA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-chinh-phu-so-2-1640.jpg?width=0&s=Jgg9SQDZ-8hM7aaKZj1vJg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-chinh-phu-so-2-1640.jpg?width=768&s=nwHDnay8IwxG7txq2T1Iaw\" alt=\"hoi thao asean ve chinh phu so 2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/hoi-thao-asean-ve-chinh-phu-so-2-1640.jpg?width=260&s=L3mZ_sVegWQ8H5mFMbafQQ\"></picture>

<figcaption>Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ TT&TT) chủ trì phiên hội thảo ASEAN về phát triển chính phủ số và hợp tác kỹ thuật số.</figcaption>

</figure>

<p>Cụ thể, tại hội thảo, các yếu tố quan trọng cho việc xây dựng chính phủ số đã được xác định rõ, bao gồm việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, thiết lập tổ chức kỹ thuật số, và thúc đẩy đổi mới. Hội thảo còn đề xuất sáng kiến như tăng cường an ninh mạng, thiết lập khuôn khổ hợp tác để chia sẻ thông tin và ứng phó sự cố, và tạo điều kiện hợp tác xuyên biên giới.</p>

<p>Các quốc gia tham gia đã đồng lòng về tầm quan trọng của chính phủ số trong việc thúc đẩy phát triển kỹ thuật số. Các chiến lược quốc gia cụ thể và sự hỗ trợ từ các tập đoàn đa quốc gia đã được đề cập, đặt nền tảng cho sự phát triển và hợp tác trong khu vực.</p>

