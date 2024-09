Tại tỉnh Nam Định, bão số 3 đổ bộ vào tỉnh Nam Định khoảng từ 13h đến 19h30 ngày 7/9; trên vùng biển tỉnh Nam Định có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, biển động dữ dội, trên đất liền có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10 kèm theo mưa.

Lượng mưa trung bình trong thời gian bão là gần 200 mm, cao nhất tại huyện Giao Thủy 360 mm. Mực nước trên sông Đào tại trạm thủy văn Nam Định là 2,60 m (nhỏ hơn báo động I 0,60 m); mực nước trên sông Ninh Cơ tại trạm thủy văn Trực Phương là 2,40 m (lớn hơn báo động II 0,10 m), tại trạm thủy văn Phú Lễ là 2,10 m (lớn hơn báo động I 0,10 m).

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Nam Định đã thực hiện công tác phòng chống bão rất tốt, chủ động từ sớm, từ xa - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị cho biết, tỉnh Nam Định đã tập trung thực hiện nghiêm các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ban hành các văn bản để chỉ đạo các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 3.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống bão tại địa bàn các huyện, thành phố, nhất là tại 3 huyện ven biển và thành phố Nam Định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tỉnh Nam Định cấm biển từ 6h ngày 6/9/2024, cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ chiều ngày 6/9/2024. Tổ chức triển khai rà soát toàn bộ hệ thống đê điều, đặc biệt tuyến đê biển để triển khai ứng phó với bão số 3. Các bến phà, cầu phao dừng hoạt động từ 18h ngày 6/9/2024, di chuyển toàn bộ các phương tiện vào bờ, chằng buộc bảo đảm an toàn. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định và các cơ quan truyền thông địa phương, nhất là hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn tăng cường đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến và dự báo bão.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai 1 Sở Chỉ huy tại huyện Hải Hậu (ven biển) để chỉ huy, điều hành, điều động lực lượng, phương tiện sơ tán, di dời nhân dân, phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 3...

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, ghi nhận ban đầu về thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn tỉnh Nam Định thì không có thiệt hại về người. Về nông, lâm, diêm nghiệp: Khoảng 5.000 ha lúa bị ảnh hưởng nhẹ, 230 ha cây hoa màu, 130 ha cây ngô hè thu bị hư hỏng; 20 ha nuôi cá da trơn, 220 ha nuôi tôm thâm canh bị ảnh hưởng. Tốc mái 2 nhà văn hóa; hàng nghìn cây bóng mát bị đổ; 15 cột điện hạ thế bị đổ và nhiều biển quảng cáo, biển chỉ dẫn bị bay tốc... Một số công trình đê điều, phòng chống thiên tai bị sạt lở, lún sụt.

Về tập trung khắc phục hậu quả sau bão, theo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị, tỉnh Nam Định đã yêu cầu các ngành, các huyện, thành phố tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra ngay trong ngày 8/9, trước mắt tiêu úng thoát nước tại khu vực bị úng, ngập để bảo đảm sản xuất nông nghiệp, tập trung sửa chữa bảo đảm hệ thống lưới điện được thông suốt phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị báo cáo tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Huy động các lực lượng hỗ trợ người dân bị di dời tránh bão trở về nhà và kiểm tra chỗ ở bảo đảm an toàn, hỗ trợ người dân khắc phục các thiệt hại do bão gây ra. Huy động các lực lượng dọn dẹp ngay vệ sinh môi trường, quét dọn các đường, cơ quan, công sở, trường học... để phục vụ các cơ sở từ ngày mai (9/9) đi vào hoạt động bình thường.

Cắt, thu gom cây xanh bị gãy đổ và di dời khỏi vị trí, xử lý vật cản giao thông trên các tuyến đường để bảo đảm giao thông được thông suốt, an toàn. Yêu cầu ngành giao thông nối lại hoạt động của các bến phà, chú ý bảo đảm an toàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, cơn bão số 3 được coi là siêu bão, sức gió rất mạnh, diễn biến rất phức tạp, song chúng ta đã dự báo khá chính xác, các phương án ứng phó được triển khai từ sớm và hết sức chủ động. Thủ tướng Chính phủ có Công điện chỉ đạo cho các địa phương ứng phó và toàn bộ hệ thống chính trị đã tích cực, chủ động vào cuộc trong phòng chống bão, trong đó có tỉnh Nam Định.

Đánh giá hậu quả của cơn bão số 3 đối với Nam Định là không lớn vì Nam Định không phải là vùng tâm bão, sức gió yếu hơn so với các địa phương khác như Quảng Ninh, Hải Phòng nhưng Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây cũng là dịp tập dượt để địa phương ứng phó tốt hơn với các tình huống thiên tai, mưa bão ở những lần tới.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng, Nam Định đã thực hiện công tác phòng chống bão rất tốt, chủ động từ sớm, từ xa; chăm lo chu đáo cho người dân, sát cánh cùng người dân ứng phó và khắc phục hậu quả của cơn bão. Thông tin về cơn bão và công tác dự báo, các chỉ đạo ứng phó với bão được truyền tải tới người dân hết sức kịp thời qua các phương tiện thông tin đại chúng và người dân đã chấp hành rất tốt các chỉ đạo của chính quyền, nêu cao ý thức, tinh thần phòng chống bão để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.

Tuy nhiên, với tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay, diễn biến tình hình thời tiết sẽ ngày càng cực đoan hơn, khó lường hơn, mưa thì rất to, bão thì rất lớn, nắng nóng thì rất gay gắt. Vì thế, chúng ta không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; chúng ta phải có chiến lược, có các cách làm bài bản, căn cơ để chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ thời gian tới nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại, hậu quả do thiên tai, mưa bão gây ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà một số hộ dân ở thành phố Nam Định có nhà ở cũ nát, xuống cấp, không bảo đảm an toàn - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Là địa phương ven biển, thường xuyên phải gánh chịu các cơn bão, Phó Thủ tướng đề nghị Nam Định cần rà soát các vùng có nguy cơ cao, không an toàn để có kế hoạch căn cơ trong di dời người dân ở những vùng không an toàn đến những nơi ở mới an toàn, ổn định.

"Công tác ứng phó, phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 của các cấp chính quyền Nam Định là rất chủ động; ý thức phòng chống bão của người dân là rất tốt. Tôi mong rằng tinh thần này, ý thức này của các cấp chính quyền Nam Định và người dân địa phương sẽ được phát huy hơn nữa trong các lĩnh vực công tác khác để Nam Định tiếp tục tăng tốc, có nhiều khởi sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Sau làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới thăm và tặng quà một số hộ dân ở thành phố Nam Định có nhà ở cũ nát, xuống cấp, không bảo đảm an toàn được chính quyền yêu cầu di dời, tránh trú ở nơi an toàn trong cơn bão số 3.

Tại tỉnh Hải Dương, một trong những địa phương mà tâm bão quét qua, bão số 3 đã gây ra không ít thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, hệ thống công trình điện, viễn thông của Hải Dương. Về sản xuất nông nghiệp, có khoảng 10.000 ha lúa bị đổ; khoảng 1.600 ha cây rau màu bị dập nát và hơn 600 ha cây ăn quả gãy, đổ.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long thị sát, thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất của các hộ dân trồng dưa nhà lưới, nhà kính tại xã Phạm Trấn - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Lê Thành Long đến thị sát, thăm hỏi đời sống, tình hình sản xuất của các hộ dân trồng dưa nhà lưới, nhà kính tại xã Phạm Trấn (tỉnh Hải Dương), xã có thu nhập bình quân đầu người đạt gần 75,8 triệu đồng/năm.

Do ảnh hưởng của bão số 3, hệ thống nhà màng, nhà lưới trồng dưa của xã bị hư hại nặng nề, để khôi phục lại thì phải mất ít nhất 1 tháng.

Do ảnh hưởng của bão số 3, hệ thống nhà màng, nhà lưới trồng dưa của xã bị hư hại nặng nề, để khôi phục lại thì phải mất ít nhất 1 tháng - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ với những mất mát của các hộ dân của xã. Phó Thủ tướng cho biết, trước dự báo về độ mạnh của siêu bão, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất để hạn chế thiệt hại. Thủ tướng đã quyết định lập Sở chỉ huy tiền phương do một Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, ứng phó khi bão đổ bộ vào đất liền.

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cấp một khoản kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh để khắc phục hậu quả của bão.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao đổi với người dân - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tiếp đến, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả bão số 3 tại trường THCS Đoàn Thượng, một điểm trường bị thiệt hại nặng nhất của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Phó Thủ tướng chia sẻ, thăm hỏi, động viên các thầy giáo, cô giáo, học sinh của nhà trường nhanh chóng vượt qua khó khăn.

"Thủ tướng Chính phủ rất mong chúng ta nhanh chóng khắc phục để các em sớm trở lại trường học bình thường", Phó Thủ tướng Lê Thành Long nói và đề nghị tỉnh huy động lực lượng giúp đỡ nhà trường sửa chữa nhà lớp học bị tốc mái.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho nhà trường - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Theo lãnh đạo tỉnh Hải Dương, sáng nay, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, trong đó lực lượng quân đội, công an làm nòng cốt, xuống tất cả các điểm trường trên toàn tỉnh (hơn 300 điểm trường bị ảnh hưởng) để dọn dẹp, sửa chữa. Tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại tất cả các điểm trường, điểm trường nào bảo đảm tuyệt đối an toàn thì mới đón các em đi học trở lại.

Đến 18h ngày 8/9, nhiều địa phương ở Hải Dương thông tin sẽ cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 9/9 để các trường khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Theo khảo sát nhanh trên địa bàn toàn tỉnh, đa số các trường đều có cây đổ, chủ yếu là cây xà cừ lâu năm và cây mới trồng. Nhiều trường có mái tôn chống nóng nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà bộ môn và lán để xe bị tốc mái. Một số trường bị đổ tường bao…

Do sáng vẫn có mưa nên từ chiều 8/9, nhiều trường mới huy động lực lượng tập trung để khắc phục. Khó khăn nhất là hệ thống cây lâu năm đổ gãy và mái tôn nhà lớp học nhiều trường ngổn ngang trên sân mất nhiều thời gian để xử lý. Do vậy sẽ có không ít trường phải cho học sinh tiếp tục nghỉ học ngày 9/9 để khắc phục hậu quả.

Tại tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh Yên Bái xác định cơn bão số 3 đi qua nhưng hoàn lưu của bão tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm - Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Trước khi làm việc với UBND tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra thực địa tại huyện Yên Bình, thị sát nhà máy thủy điện Thác Bà.

Thăm hỏi và tặng quà người dân chịu thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ những khó khăn, vất vả mà bà con đang phải đối mặt, đồng thời đánh giá cao chính quyền địa phương đã thực hiện tốt công tác di dân với sự ủng hộ, phối hợp tích cực của nhân dân trong vùng.

Tại công trình thủy điện Thác Bà, đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về lưu lượng nước hồ thủy điện tăng cao do mưa lũ và các giải pháp bảo đảm an toàn, duy trì phát điện, để không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy nhận định Yên Bái là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai và các hình thái chủ đạo là dông lốc, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất - Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Trong cuộc làm việc của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với UBND tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết do chịu ảnh hưởng của bão số 3, các khu vực trong tỉnh Yên Bái từ đêm 6/9 đến sáng sớm ngày 8/9 có mưa to đến rất to và dông. Mực nước trên các sông suối trong tỉnh xuất hiện lũ. Lũ trên sông Ngòi Thia đang lên nhanh, mực nước lúc 6h ngày 8/9 là 45,24 m (dưới BĐ2 là 0,26 m), hiện đang tiếp tục lên.

Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 3), nên từ hôm nay đến hết ngày 10/9, các khu vực trong tỉnh Yên Bái tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm (có nơi trên 300 mm). Mưa lớn kéo dài đến hết ngày 10/9; từ ngày 11/9 mưa giám nhanh cả về diện và lượng, chỉ còn xảy ra mưa rào và dông rải rác tập trung vào chiều tối và đêm.

Chủ động ứng phó với bão, UBND tỉnh chỉ đạo các chính quyền cấp dưới, cơ quan liên quan theo dõi thời tiết, thực hiện các phương án theo kế hoạch và phương án đã duyệt để ứng phó khi tình huống xảy ra. Địa phương đã chủ động, thành lập các đoàn công tác xuống địa bàn để chỉ đạo, rà soát các khu vực nguy cơ, triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Báo cáo về tình hình thiệt hại, đồng chí Trần Huy Tuấn thông tin, Yên Bái có 1 người chết; thiệt hại 439 nhà ở; tổng diện tích cây trồng bị thiệt hại, ánh hướng là 610,48 ha; sạt lở đất đá nhiều điểm ảnh hưởng đến một số tuyến giao thông và đang được triển khai khắc phục để bảo đảm lưu thông trên tuyến.

"Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh. Đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra", Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy nhận định Yên Bái là địa phương thường xuyên chịu tác động của thiên tai và các hình thái chủ đạo là dông lốc, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,…

"Thông thường, trước và khi bão vào thì các tỉnh ven biển lo lắng nhưng với Yên Bái thì khi bão tan là lúc tỉnh lo ngại nhất, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, gây mưa lớn, lũ ống, lũ quét...", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy, Yên Bái là một tỉnh có kinh nghiệm và chủ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ theo phương châm "4 tại chỗ" với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, không đặt vấn đề chờ sự hỗ trợ, tài trợ mà tinh thần là sử dụng nguồn lực tại chỗ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thị sát nhà máy thủy điện Thác Bà - Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Đồng tình với báo cáo và ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho rằng cần tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ chính là khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 và chuẩn bị giải pháp để ứng phó hoàn lưu bão.

Kết luận cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn biểu dương và đánh giá cao Yên Bái đã chủ động phóng chống, ứng phó, kiểm soát tốt ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt là kịp thời lập Ban chỉ đạo và triển khai tất cả chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ sớm. Cùng với đó là tập hợp, tổng hợp được các lực lượng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả của bão.

Qua khảo sát thực tế, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thành Sơn cũng hoan nghênh tỉnh đã kịp thời di dân ra khỏi khu vực xảy ra lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng và điều kiện sinh hoạt cho người dân. Khi bão xảy ra, tỉnh đã có phương án xử lý, hậu quả ở mức kiểm soát được và di dân an toàn.

"Ban Chỉ đạo đã huy động lực lượng tổng hợp và sự tham gia tích cực, ủng hộ của nhân dân. Tôi đã gặp những gia đình được di dân đến nơi an toàn hơn và họ rất vui mừng. Có được sự chung sức, đồng lòng của người dân thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, nhiệm vụ nào cũng có thể hoàn thành", Phó Thủ tưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chia sẻ.

Đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà báo cáo với Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn - Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu lãnh đạo địa phương cần kịp thời động viên, chia sẻ với gia đình có người bị nạn và thiệt hại về tài sản, đồng thời nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của bão.

Cơ bản tán thành ý kiến của của các đại biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc xác định cơn bão số 3 đi qua nhưng hoàn lưu vẫn ảnh hưởng tới các tỉnh miền núi phía bắc và gây nguy hiểm rất lớn. Theo dự báo chung, không chỉ có bão số 3 vừa qua mà tới đây có thể có các cơn bão khác, những ảnh hưởng khác của thiên tai. Vì vậy, UBND tỉnh cần chỉ đạo duy trì an toàn, hiệu quả trong mọi tình huống.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tặng quà gia đình bà Nguyễn Thị Tân, Tổ dân phố 2, thị trấn Thác Bà, là hộ dân di dời từ ngày 08/8/2024 và phải thuê nhà ở cho đến nay. Gia đình hiện không có diện tích đất nào khác trên địa bàn thị trấn Thác Bà. - Ảnh: VGP/Minh Ngọc

Nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan Trung ương, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường để nắm bắt sát sao diễn diễn, ảnh hưởng của thiên tai, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh tiếp tục xây dựng nhiều phương án khác ứng phó với lượng mưa tăng, lũ quét, sạt lở; bố trí dân cư ổn định đời sống, không để bà con bị đói; bảo đảm giao thông thông suốt.

