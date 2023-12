{"article":{"id":"2224229","title":"Các quán cà phê Giáng sinh đông kín, giới trẻ xếp hàng check-in 'tuyết rơi'","description":"Nhiều quán cà phê trang trí Noel ở Hà Nội đông kín bạn trẻ tìm đến chụp ảnh check-in. Có nơi khách phải đứng chờ 15 phút mới đến lượt, còn các cô gái xúng xính mua, thuê quần áo để có những bức hình ưng ý.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-5-1-152.jpg?width=768&s=sC0Zb8Yc85rV6A5VLnTXSg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-5-1-152.jpg?width=1024&s=3uvBqqGSvxF9sS_Ux02azg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-5-1-152.jpg?width=0&s=SzcNXgBLPWGL0aXFwbND0w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-5-1-152.jpg?width=1280&s=t3FONShYH1AzPxW3PCuenw\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-5-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-5-1-152.jpg?width=260&s=FP2pi6QBBfLgP4zutRpAFw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Nắm bắt được tâm lý của giới trẻ, nhiều quán cà phê tại Hà Nội đã tạo những không gian sống ảo hiện đại với những đồ trang trí đậm chất <a href=\"https://vietnamnet.vn/nhieu-quan-nhau-o-ha-noi-vang-ve-khac-thuong-truoc-dip-giang-sinh-2223422.html\">Giáng sinh</a>. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-153.jpg?width=768&s=KlyBaQ8XUQruq7ZHcSucHQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-153.jpg?width=1024&s=VZctS3a-bffkw0mI_zrgww\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-153.jpg?width=0&s=KPS-G74DiGITJt4vvUPJoQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-153.jpg?width=1280&s=YVnCUaLPf80liRzWGb7fcw\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-7-1-153.jpg?width=260&s=oPIV_40kQxTeMF0scaVwoQ\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Nằm trong ngõ nhỏ phố Đặng Văn Ngữ (quận Đống Đa), một quán cà phê với không gian đặc trưng cho lễ Giáng sinh những ngày này thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp hình kỷ niệm.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-28-1-154.jpg?width=768&s=FpdfJ_k8u09ZbJkniVW22w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-28-1-154.jpg?width=1024&s=1WuhXvDowLeHEWUkCzjtaQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-28-1-154.jpg?width=0&s=7kFlAK5iB2JeI4pT3MnrgA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-28-1-154.jpg?width=1280&s=BA1RvT12_SgAQKx1y5GGhw\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-28-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-28-1-154.jpg?width=260&s=sq40ZCvY9CFj1plwNC54sA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>15h30 chiều 7/12, không giang ngoài trời của quán này chật cứng. Hàng dài khách hàng đứng chờ đến lượt chụp ảnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-29-1-155.jpg?width=768&s=1gNEZCWP1Lm9enYaexbcJw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-29-1-155.jpg?width=1024&s=1SCTJ5Ko-ddP2Odwj--lDA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-29-1-155.jpg?width=0&s=RsabArYJuS300SnhJZsUAA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-29-1-155.jpg?width=1280&s=5w5mzH-ure41XQ1ZcejV7Q\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-29-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-29-1-155.jpg?width=260&s=OzslM77Uv7nskDWREUWMsw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Yến Nhi (đến từ Nam Định) cho biết, đến Hà Nội chơi và được bạn rủ đi chụp ảnh check-in Noel sớm. Để tạo không khí, cô gái đã thuê thêm một bộ váy màu đỏ. \"Các quán trang trí đẹp nhưng đông quá. Dù là ngày giữa tuần mà vẫn phải xếp hàng mới tới lượt. Tôi phải chờ 15 phút, chụp ảnh được 2 phút thì nhường vị trí này cho người khác\", Nhi nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-26-1-156.jpg?width=768&s=WX_thwAgwadiPcbT2-XSFA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-26-1-156.jpg?width=1024&s=DyHfDdP2RoJcug5cHqZqaw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-26-1-156.jpg?width=0&s=2HT_3VpDT9O_Ew6Oo2IBrg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-26-1-156.jpg?width=1280&s=yFaNtVtzPl5wqM1CdCqzig\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-26-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-26-1-156.jpg?width=260&s=xAJwvlzoW95TYn4sZtaZKg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Nhiều phương tiện di chuyển qua con ngõ phải giảm tốc độ để tránh người qua lại. Nhiều khách hàng chia sẻ dù đã xem các bài review rằng quán rất đông nhưng vẫn không thể bỏ lỡ đến đây để có những bức hình đẹp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-157.jpg?width=768&s=Kz_GJBTIi-eaCRzaBSgjGQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-157.jpg?width=1024&s=qrb1SE3Odx5dmax4QJrv_A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-157.jpg?width=0&s=diIEHVZobq1ZltY9zxq2Wg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-157.jpg?width=1280&s=2-Ygxu0qjoXp_1moffX2vQ\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-24-1-157.jpg?width=260&s=8MAOkFDbOCjZx0oDy57-mw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Tại một quán cà phê khác ở quận Đống Đa, không gian ngoài trời kín bàn. Khách hàng đến thưởng thức đồ uống chủ yếu là nữ diện những bộ quần áo xúng xính.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-158.jpg?width=768&s=sw_dxPJUA5TnmA8x-8DOcw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-158.jpg?width=1024&s=FgksWxuFKL8I5kDIgAsLkQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-158.jpg?width=0&s=YzcDhbXU9AeEGGkOQvgn2A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-158.jpg?width=1280&s=ypUA2kxzJr-hM3M9E7qAxQ\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-3-1-158.jpg?width=260&s=en_cpCb9efh7wPz2xdl70A\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Bạn Vy, 20 tuổi (bên phải, quận Bắc Từ Liêm) có thói quen đi check-in các quán cà phê cùng bạn bè, đặc biệt vào những dịp lễ để lưu giữ kỷ niệm. \"Chiều nay mình được nghỉ học nên tranh thủ đi cà phê chụp ảnh. Quán có không gian ngoài trời rộng nên là một điểm cộng, không phải bon chen quá nhiều\", Vy nói.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-22-1-159.jpg?width=300&s=JFspEK3d_-U4-CgJBPJrAw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-22-1-159.jpg?width=0&s=S1AH9HXRhYMTsnMbQbmehg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-22-1-159.jpg?width=500&s=Ehvb3dEgwhSNr_9bvZQcKQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-22-1-159.jpg?width=260&s=4k8nbHynl-IjQJbd-I7P6Q\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-160.jpg?width=300&s=aWKpR3LsLv-7KOj-Zkufxw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-160.jpg?width=0&s=6RNvP1Tfg0wIpsKcbBxyaw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-160.jpg?width=500&s=CwiO0EVbFUSlFDllLJcPsw\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-23-1-160.jpg?width=260&s=cE6SjQH4FlVCt0d5VMQOpw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Tuy nhiên phần lớn khách hàng đến đây chỉ tập trung ở khu vực cây thông để chụp hình. Các dãy bàn ghế trong nhà lúc này vắng vẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-8-1-161.jpg?width=768&s=AjWWeDDj_D36xiGk-sZQpA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-8-1-161.jpg?width=1024&s=gRjenVcUcK9jqMI-Iqp1pw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-8-1-161.jpg?width=0&s=gst0oYl2BBKXH_1vi9PthQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-8-1-161.jpg?width=1280&s=WbJCdMEtADGAAwIWKcnBHw\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-8-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-8-1-161.jpg?width=260&s=dQ104qsN0-ykhOsz3z_NBg\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Tại một quán cà phê nằm trong ngõ phố Chùa Bộc, khách tới đây mang theo nhiều quần áo cá nhân, đồ trang điểm để tiện thay đổi concept. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-15-1-162.jpg?width=768&s=rG1tCka1kQDlIHIj4h7GBw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-15-1-162.jpg?width=1024&s=afJahWNOnZtvhtvqXg0ESQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-15-1-162.jpg?width=0&s=1i232rw6dynHi2V_lwhoDw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-15-1-162.jpg?width=1280&s=g-seLQ8o8BI7tlyzV0tiwA\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-15-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-15-1-162.jpg?width=260&s=9VoaW0ggKEZRTR1xp5WqGA\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Mặc dù nằm trong ngõ quán này có chiêu hút khách bằng cách đầu tư máy phun tuyết giả. Tố Uyên (nhà ở quận Hoàng Mai) chia sẻ, cô biết đến quán qua các bài review. \"Quán trang trí tone màu đen trắng nên cũng tạo sự khách biệt. Máy phun tuyết giúp những bức hình ảo diệu hơn nên mình khá thích\", Tố Uyên nói.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-163.jpg?width=300&s=El8_kr2W70zclI9ATVfiqQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-163.jpg?width=0&s=jH7IbYytldcqM0eVcAqZSw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-163.jpg?width=500&s=Hhj-sfSP2FMoQZ0GTVsP9w\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-18-1-163.jpg?width=260&s=CHodcIT_5zUXKwDav9DLFw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-164.jpg?width=300&s=LXmhmrUez7JNZrwzgZV8mw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-164.jpg?width=0&s=WXHeRSvux8ZxG-4T3DP04Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-164.jpg?width=500&s=-kelP5B-6x2YSJXQYTfFng\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-12-1-164.jpg?width=260&s=4qo3vhL_F6KhNNLjTeaXKw\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Cánh mày râu cũng mang theo máy ảnh để phục vụ chị em nhân dịp này.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-165.jpg?width=768&s=p8BiNrip5q2WYb4qQijnlA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-165.jpg?width=1024&s=67SWGWIy8xNOYcv0Gg_Mlg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-165.jpg?width=0&s=p_li3gOdCU1AKGCuHI2Ung\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-165.jpg?width=1280&s=qVl8vE1Pjx2diwPkaoLV5A\" alt=\"W-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/w-giang-sinh-ha-noi-vnn-16-1-165.jpg?width=260&s=fe7DeFNbxUfDo44Cn4Hxyw\"></picture>

<figcaption></figcaption>

</figure>

<p>Chủ quán cà phê tại phố Chùa Bộc chia sẻ, phần quán bắt đầu trang trí từ đầu tháng 11. \"Để hút khách tôi đầu tư thêm máy phun tuyết giả giá 2 triệu đồng. Nhờ bài trí Noel sớm mà lượng khách đợt này tăng đột biến. Quán chỉ rộng khoảng 25m2 nhưng mỗi ngày tôi đón cả trăm lượt khách ghé qua chụp ảnh check-in\", nam chủ quán nói.</p>

<p style=\"text-align: left;\"><strong>Thạch Thảo - Văn Phạm</strong></p>","displayType":19,"options":65536,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-2224229.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-150.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cac-quan-ca-phe-giang-sinh-dong-duc-gioi-tre-tim-den-check-in-151.jpg","updatedDate":"2023-12-08T08:48:21","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"08/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224393","title":"Cơ trưởng bất ngờ gặp vấn đề sức khoẻ,'hành khách' trở thành phi công bất đắc dĩ","description":"CANADA - Một hành khách bất đắc dĩ đã phải điều khiển chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Air Transat sau khi cơ trưởng của chuyến bay bất ngờ gặp vấn đề về sức khỏe.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-truong-bat-ngo-gap-van-de-suc-khoe-hanh-khach-tro-thanh-phi-cong-bat-dac-di-2224393.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/co-truong-bat-ngo-gap-van-de-suc-khoehanh-khach-tro-thanh-phi-cong-bat-dac-di-27.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224243","title":"Ứng dụng công nghệ đưa Bình Định thành điểm đến hút khách","description":"Bình Định từ một địa phương ít người biết, chỉ là điểm dừng chân, nay trở thành một điểm đến, được khách du lịch trong và ngoài nước đánh giá cao.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ung-dung-cong-nghe-dua-binh-dinh-thanh-diem-den-hut-khach-2224243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ung-dung-cong-nghe-dua-binh-dinh-thanh-diem-den-hut-khach-146.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:46:22","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222996","title":"Lý do Việt Nam được chọn là điểm đến lý tưởng cho năm mới 2024","description":"Mới đây, The Sydney Morning Herald (SMH) - thời báo của Australiaa, đã lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến lý tưởng cho năm mới 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-duoc-bao-tay-chon-la-diem-den-ly-tuong-cho-nam-moi-2024-2222996.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/viet-nam-duoc-bao-tay-chon-la-diem-den-ly-tuong-cho-nam-moi-2024-1496.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219566","title":"Tiếng vo ve bí ẩn từ 0h đến 1h sáng khiến cư dân thị trấn đêm đêm mất ngủ","description":"IRELAND - Người dân ở Omagh, một thị trấn nhỏ ở Bắc Ireland, vô cùng khó chịu với một âm thanh vo ve bí ẩn chỉ có thể nghe thấy vào ban đêm và gây ảnh hưởng rất nhiều tới giấc ngủ của họ.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tieng-vo-ve-bi-an-tu-0h-den-1h-sang-khien-cu-dan-thi-tran-dem-dem-mat-ngu-2219566.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tieng-vo-ve-bi-an-tu-0h-den-1h-sang-khien-cu-dan-thi-tran-dem-dem-mat-ngu-978.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222689","title":"'Lạc vào cổ tích' trên cung đường chinh phục ngọn núi hiểm trở nhất Tây Bắc","description":"Đỉnh Nam Kang Ho Tao là điểm đến mơ ước của các phượt thủ ưa mạo hiểm vì độ khó và vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng nơi đây.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lac-vao-co-tich-khi-chinh-phuc-ngon-nui-hiem-tro-nhat-tay-bac-nam-kang-ho-tao-2222689.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lac-vao-co-tich-tren-cung-duong-chinh-phuc-ngon-nui-hiem-tro-nhat-tay-bac-397.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T10:25:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2223490","title":"Hà Nội được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới 2023","description":"Sở Du lịch thành phố cho biết, Hà Nội đã được vinh danh là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới năm 2023 tại lễ trao giải World Travel Awards được tổ chức mới đây tại Dubai, UAE.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-duoc-vinh-danh-la-diem-den-nghi-duong-hang-dau-the-gioi-2023-2223490.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-duoc-vinh-danh-la-diem-den-nghi-duong-hang-dau-the-gioi-2023-12.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223938","title":"Trần máy bay Airbus A380 nứt toác, 14 khách bị thương khi đi qua vùng nhiễu động","description":"DUBAI - Hãng hàng không Emirates cho biết có 14 hành khách bị thương trên một chuyến bay quốc tế do gặp phải nhiễu động nghiêm trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tran-may-bay-nut-toac-14-hanh-khach-bi-thuong-khi-di-qua-vung-nhieu-dong-2223938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tran-may-bay-nut-toac-14-hanh-khach-bi-thuong-khi-di-qua-vung-nhieu-dong-143.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T07:55:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223894","title":"Công an vào cuộc vụ quán xôi chè nổi tiếng ở Hà Nội bị tố chửi khách thậm tệ","description":"Chủ tịch UBND phường Hàng Bồ cho biết đã giao công an phường điều tra làm rõ sự việc một quán xôi chè có tiếng trên địa bàn bị khách tố văng tục, chửi khách thậm tệ.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-xac-minh-vu-quan-xoi-che-noi-tieng-o-ha-noi-bi-to-chui-khach-tham-te-2223894.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cong-an-xac-minh-vu-quan-xoi-che-noi-tieng-o-ha-noi-bi-to-chui-khach-tham-te-1578.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221904","title":"Đại diện Đông Nam Á nào đứng đầu top thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm 2023?","description":"Theo báo cáo vừa được công bố từ tổ chức nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU), Singapore và Zurich được xếp hạng là hai thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài trong năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-dien-dong-nam-a-nao-dung-dau-top-thanh-pho-dat-do-nhat-the-gioi-nam-2023-2221904.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dai-dien-dong-nam-a-nao-dung-dau-top-thanh-pho-dat-do-nhat-the-gioi-nam-2023-972.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223769","title":"Khám phá thánh địa hành hương tại núi Bà Đen, Tây Ninh","description":"Núi Bà Đen là địa điểm hành hương nổi tiếng với chùa Bà gắn liền biểu tượng Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát, Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất châu Á, Đại tượng Phật Di Lặc bằng đá sa thạch lớn bậc nhất thế giới…","displayType":4,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kham-pha-thanh-dia-hanh-huong-tai-nui-ba-den-tay-ninh-2223769.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/kham-pha-thanh-dia-hanh-huong-tai-nui-ba-den-tay-ninh-925.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:00:00","option":4,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2197735","title":"Huyền bí ngôi chùa Bốn Mặt gần 500 năm tuổi ở Sóc Trăng","description":"Chùa Bốn Mặt thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành, cách trung tâm TP. Sóc Trăng khoảng 7km theo hướng đi về huyện Kế Sách. Đây là một trong những ngôi chùa có tuổi đời cổ nhất ở Sóc Trăng nói riêng và miền Tây nói chung.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-bi-ngoi-chua-bon-mat-gan-500-nam-tuoi-o-soc-trang-2197735.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ngoi-chua-bon-mat-gan-500-nam-tuoi-mang-ve-dep-huyen-bi-o-soc-trang-836.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:36:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223493","title":"Người dân quốc gia châu Âu nào nói tiếng Anh tệ nhất?","description":"Dù tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai phổ biến nhất trên thế giới, nhưng trên thực tế, người dân ở nhiều quốc gia có ngành du lịch phát triển bậc nhất ở châu Âu lại không hề thông thạo thứ tiếng này.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-quoc-gia-chau-au-nao-noi-tieng-anh-te-nhat-2223493.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nguoi-dan-quoc-gia-chau-au-nao-noi-tieng-anh-te-nhat-731.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223078","title":"Khách Tây hào hứng xếp hàng, chờ vài giờ thưởng thức trà chanh giã tay ở TP.HCM","description":"Thay vì về nhà nghỉ sớm lúc 7h tối như mọi ngày, vị khách Tây chấp nhận thức muộn hơn, cùng bạn xếp hàng dài, chờ đợi cả tiếng đồng hồ để thưởng thức món trà chanh giã tay với cách pha chế “có một không hai” đang gây \"sốt\" khắp mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khach-tay-hao-hung-xep-hang-cho-vai-gio-de-thuong-thuc-tra-chanh-gia-tay-2223078.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/khach-tay-hao-hung-xep-hang-cho-vai-gio-thuong-thuc-tra-chanh-gia-tay-o-tphcm-19.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T09:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223477","title":"Nữ du khách bị cá mập cắn đứt chân, thiệt mạng trong lúc cứu con gái 5 tuổi","description":"MEXICO - Một nữ du khách đã thiệt mạng khi cứu con gái 5 tuổi thoát khỏi hàm cá mập khi đang bơi bên ngoài một bãi biển.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-du-khach-thiet-mang-do-ca-map-can-dut-chan-trong-luc-cuu-con-gai-5-tuoi-2223477.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nu-du-khach-bi-ca-map-can-dut-chan-thiet-mang-trong-luc-cuu-con-gai-5-tuoi-41.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223219","title":"Quán xôi chè nổi tiếng ở phố cổ Hà Nội bị tố văng tục, chửi khách thậm tệ","description":"Nữ nhân viên chừng 50 tuổi của quán xôi chè lớn tiếng quát một cô gái trẻ kèm theo câu chửi rất bậy khiến nhiều vị khách có mặt lúc đó không khỏi ngỡ ngàng, đứng hình vì “chẳng hiểu sao lại bị chửi kinh như thế”.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quan-xoi-che-noi-tieng-tren-pho-co-ha-noi-bi-to-vang-tuc-chui-khach-tham-te-2223219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/quan-xoi-che-noi-tieng-o-pho-co-ha-noi-bi-to-vang-tuc-chui-khach-tham-te-1337.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223323","title":"Người Thái Lan thả đèn qua ứng dụng điện thoại, thay đèn hoa kết từ bẹ chuối","description":"Tại lễ hội Loy Krathong năm nay, hàng nghìn người Thái Lan đã chọn cách thả đèn kỹ thuật số, tự vẽ đèn trên các thiết bị thông minh là thả xuống sông theo một cách rất khác.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-thai-lan-tha-den-qua-ung-dung-dien-thoai-thay-den-hoa-ket-tu-be-chuoi-2223323.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nguoi-thai-lan-tha-den-qua-ung-dung-dien-thoai-thay-den-hoa-ket-tu-be-chuoi-1036.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:03:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2222561","title":"Đồi cỏ hồng khoe sắc rực rỡ trong tiết trời Đà Lạt lập đông","description":"Những đồi cỏ hồng khoe sắc dưới tán rừng thông xanh mát càng trở nên lãng mạn trong tiết trời lập đông ở Đà Lạt.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-co-hong-khoe-sac-ruc-ro-trong-tiet-troi-da-lat-lap-dong-2222561.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/doi-co-hong-khoe-sac-ruc-ro-trong-tiet-troi-da-lat-lap-dong-15.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T15:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224024","title":"Ngày hội Du lịch non nước Cao Bằng 2023 diễn ra từ 8/12","description":"Với chủ đề “Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên”, Ngày hội Du lịch Non nước Cao Bằng sẽ diễn ra từ ngày 08-10/12/2023 tại Phố đi bộ Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngay-hoi-du-lich-non-nuoc-cao-bang-2023-dien-ra-tu-8-12-2224024.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/caumua-4-350.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T13:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223085","title":"TP.HCM: Đề xuất mở tuyến taxi nước để phát triển du lịch","description":"Taxi nước chạy bằng năng lượng sạch khi triển khai sẽ giúp giảm tải giao thông đường bộ, giảm ô nhiễm và tạo ra phương tiện đi lại mới mẻ giúp phát triển du lịch.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-de-xuat-mo-tuyen-taxi-nuoc-de-phat-trien-du-lich-2223085.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tphcm-de-xuat-mo-tuyen-taxi-nuoc-de-phat-trien-du-lich-369.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222992","title":"Loạt tỉnh Tây Bắc 'bắt tay' TP.HCM làm du lịch","description":"Các tỉnh Tây Bắc có vẻ đẹp đặc trưng, TP.HCM lại là điểm đến sôi động. Đó là lý do để các điểm đến hợp tác quảng bá du lịch.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/loat-tinh-tay-bac-bat-tay-tp-hcm-lam-du-lich-2222992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/loat-tinh-tay-bac-bat-tay-tphcm-lam-du-lich-281.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222997","title":"Người dân phẫn nộ trước màn trang trí cây thông Noel 'thảm hại chưa từng có'","description":"Cư dân của thị trấn ven biển nổi tiếng Forster ở New South Wales, bờ biển phía bắc Australia, đã rất bất bình trước màn trang trí cây thông Giáng sinh của hội đồng địa phương.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-phan-no-truoc-man-trang-tri-cay-thong-noel-tham-hai-chua-tung-co-2222997.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nguoi-dan-phan-no-truoc-man-trang-tri-cay-thong-noel-tham-hai-chua-tung-co-224.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T09:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221561","title":"Khi thực khách xếp hàng ăn phở phải mừng chứ nhỉ, sao lại chê 'khổ vì miếng ăn'?","description":"Nhu cầu ăn uống của mọi người là rất khác nhau, thế nên đừng lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác. Việc xếp hàng dài chờ ăn phở không đáng để bị chỉ trích \"khổ vì ăn, nhục vì ăn\".","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khi-thuc-khach-xep-hang-dai-cho-an-pho-phai-mung-chu-nhi-2221561.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khi-thuc-khach-xep-hang-dai-cho-an-pho-phai-mung-chu-nhi-1842.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222492","title":"Đến giờ bay phi công không xuất hiện, hành khách đợi 'dài cổ' trên đường băng","description":"ẤN ĐỘ - Chuyến bay dự kiến ​​khởi hành từ sân bay quốc tế Netaji Subhas Chandra Bose lúc 12h30 nhưng đã bị khởi hành muộn lúc 1h41.","displayType":1,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/den-gio-bay-phi-cong-khong-xuat-hien-hanh-khach-doi-dai-co-tren-duong-bang-2222492.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/den-gio-bay-phi-cong-khong-xuat-hien-hanh-khach-doi-dai-co-tren-duong-bang-1775.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222842","title":"Đá viên nướng - món ăn đường phố đang khuấy đảo cộng đồng mạng Trung Quốc","description":"Đá viên nướng, hay chính là đá tinh khiết được nướng với dầu ăn và các loại gia vị, đang khuấy đảo cộng đồng mạng Trung Quốc vì sự độc đáo có một không hai.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/da-vien-nuong-mon-an-duong-pho-dang-khuay-dao-cong-dong-mang-trung-quoc-2222842.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/da-vien-nuong-mon-an-duong-pho-dang-khuay-dao-cong-dong-mang-trung-quoc-1420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:58:09","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2214466","title":"Cao nguyên xanh hút khách tới cắm trại, săn mây, ngắm sao đêm ở Bắc Giang","description":"Với địa hình đa dạng, gồm nhiều đồng cỏ rộng, núi cao với những phiến đá lớn nhấp nhô,… cao nguyên Đồng Cao (Bắc Giang) trở thành địa điểm lý tưởng thu hút những tín đồ ưa xê dịch tới cắm trại, săn mây và trải nghiệm ngắm bầu trời đêm đầy sao.","displayType":19,"category":{"name":"Du lịch","detailUrl":"/du-lich","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/du-lich","subIds":["00000U","000875","000876","000877"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-nguyen-dong-cao-xanh-hut-khach-toi-cam-trai-san-may-ngam-sao-o-bac-giang-2214466.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cao-nguyen-xanh-hut-khach-toi-cam-trai-san-may-ngam-sao-dem-o-bac-giang-1191.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:26:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa