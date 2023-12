{"article":{"id":"2223422","title":"Nhiều quán nhậu ở Hà Nội vắng vẻ khác thường trước dịp Giáng sinh","description":"Những quán nhậu, hàng bia ở Hà Nội mỗi chiều ồn ào đông đúc cánh đàn ông tụ tập ăn uống dịp này bỗng trở nên vắng vẻ khác thường.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-3-1-1418.jpg?width=768&s=wwAu3rfDQGDOQg1yUf7poQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-3-1-1418.jpg?width=1024&s=D4uvnsl0NA6Lq11XKK7Zjw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-3-1-1418.jpg?width=0&s=GmWAu3druDMAwVjE_KT8xA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-3-1-1418.jpg?width=1280&s=_fwANQb3f36Kx0XpG1lwDA\" alt=\"W-quan-bia-ha-noi-vnn-3-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-3-1-1418.jpg?width=260&s=AkZhnhLnkGRK3VZwtACqLg\"></picture>

<p>19h30 tối 5/12, một cơ sở kinh doanh bia hơi và đồ nhậu ven Hồ Tây (quận Tây Hồ) còn nhiều bàn trống. Nhân viên cho biết, hôm nay quán vắng vẻ hơn bình thường.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-2-1-1419.jpg?width=768&s=QjzJyuy8Vn5rtPeAyUQeSg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-2-1-1419.jpg?width=1024&s=aW2ruNStcK7RHQpy5TkhcA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-2-1-1419.jpg?width=0&s=8jsD2HWPsBlFKzaB6CKl7Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-2-1-1419.jpg?width=1280&s=QhkaY9mCkKkMomxlzIt-vg\" alt=\"W-quan-bia-ha-noi-vnn-2-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-2-1-1419.jpg?width=260&s=U5vBrUXuHVBOq0kH1JLBVQ\"></picture>

<p>Theo quản lý của quán, trời lạnh lượng khách chỉ giảm so với ngày nóng nhưng vắng vẻ như thế này là điều ít khi xảy ra.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-5-1-1420.jpg?width=768&s=n7oIxBT4LHxNG8Etb-vnMg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-5-1-1420.jpg?width=1024&s=ZXPOWTC-cLLnMUV-q364tA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-5-1-1420.jpg?width=0&s=D9XLNL5olKwFFtg05Ybk5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-5-1-1420.jpg?width=1280&s=HPgr1tEGJTqZQZeXfuE15g\" alt=\"W-quan-bia-ha-noi-vnn-5-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-5-1-1420.jpg?width=260&s=mDwk8cMetbxtcbeT7AF65g\"></picture>

<p>Quán nhậu này có quy mô lớn, sức chứa lên tới cả trăm người, tuy nhiên trong buổi tối 5/12 lượng khách đến không đông. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-7-1-1421.jpg?width=768&s=Xer-4se0OO0JABw3H4p4rg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-7-1-1421.jpg?width=1024&s=zmUV2poKUlnZwgo9N4fTlA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-7-1-1421.jpg?width=0&s=zwD3P_lYXXOCHMo4PKkf4w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-7-1-1421.jpg?width=1280&s=zFeqwl_kBvenkYt_Jv-Hug\" alt=\"W-quan-bia-ha-noi-vnn-7-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-7-1-1421.jpg?width=260&s=z-IMTLuaukvtrERmIQEHug\"></picture>

<p>Khu vực gửi xe được treo biển khuyến cáo không uống rượu bia khi lái xe. Nếu thực khách quá chén, say xỉn, quán sẽ cho gửi xe qua đêm đến sáng hôm sau và không tính phí.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-6-1-1422.jpg?width=768&s=wztVBOwN3Xpf6Msf3zgYEw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-6-1-1422.jpg?width=1024&s=hLfsns-Uc96cNp1gxDoH_Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-6-1-1422.jpg?width=0&s=6Ryd15nGWmmilC0mOpdAOg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-6-1-1422.jpg?width=1280&s=atwx-8O4qzF7Vla6uFZ8GQ\" alt=\"W-quan-bia-ha-noi-vnn-6-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-6-1-1422.jpg?width=260&s=fL_s3Yc5Znpp4us878YqxA\"></picture>

<p>Chị Vân (sống tại quận Tây Hồ) cho biết, tối nay chị cùng các bạn đi uống bia. Mọi người đều di chuyển bằng xe ôm công nghệ, không tự đi xe riêng. \"Nhậu thì vui nhưng an toàn vẫn là trên hết\", chị Vân nói.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-12-1-1423.jpg?width=768&s=m8cUAM-LIrx55epptcDMXQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-12-1-1423.jpg?width=1024&s=PUrtzYOtDEGefKE81XT-lQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-12-1-1423.jpg?width=0&s=mbhhLo0eOP6g3Z52YF_dpw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-12-1-1423.jpg?width=1280&s=TioYvMO2RgtN8m6JgGcZHA\" alt=\"W-quan-bia-ha-noi-vnn-12-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-12-1-1423.jpg?width=260&s=wHcLuZ_R-qUVy4X92xpJcQ\"></picture>

<p>Vỉa hè phố Nguyễn Văn Huyên thường nhộn nhịp bởi những quán nhậu nằm san sát nhau. Tối 5/12, lượng khách đến đây không đông như bình thường.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-11-1-1424.jpg?width=768&s=oxgEkpndOs8eirFgg1Of4g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-11-1-1424.jpg?width=1024&s=epXYEqqSjTGNXoFVxWp4tw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-11-1-1424.jpg?width=0&s=ZJobf5amTbXI8onSVEub7g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-11-1-1424.jpg?width=1280&s=GMhn036psvvirBc5LHRkkA\" alt=\"W-quan-bia-ha-noi-vnn-11-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-quan-bia-ha-noi-vnn-11-1-1424.jpg?width=260&s=-gld-8iPyFA4zCwCCV78wg\"></picture>

<p>20h cùng ngày tại một quán nhậu ở ven hồ Ngọc Khánh (quận Đống Đa), khung cảnh vắng vẻ, nhiều bàn còn trống. Cả tối nay, quán chỉ đón khoảng chục khách. Ông Phương (chủ quán) cho rằng CSGT đang tăng cường ra quân kiểm tra nồng độ cồn, thay đổi vị trí các chốt liên tục. Đó là lý do nhiều người ngại đến đây nhậu.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4946462569811-7c87912a0c2d6e1cf5e38ba8d9cc3e12-1-1425.jpg?width=768&s=CCQbEdzZhlsXHq6ByO92lg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4946462569811-7c87912a0c2d6e1cf5e38ba8d9cc3e12-1-1425.jpg?width=1024&s=SrPeP5Kro4Ro0n1iQI_aDw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4946462569811-7c87912a0c2d6e1cf5e38ba8d9cc3e12-1-1425.jpg?width=0&s=NrcQrAHwx38uVCHl85LN5g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4946462569811-7c87912a0c2d6e1cf5e38ba8d9cc3e12-1-1425.jpg?width=1280&s=HjNW77NSyeIapwFrB8mzLQ\" alt=\"W-z4946462569811-7c87912a0c2d6e1cf5e38ba8d9cc3e12-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4946462569811-7c87912a0c2d6e1cf5e38ba8d9cc3e12-1-1425.jpg?width=260&s=4tU6LJS6S9O--JGy4z5ahA\"></picture>

<p>Ông Phương cũng cho biết thêm, mọi năm vào khoảng thời gian này, quán thường rất đông vì nhiều cơ quan, hội nhóm tổ chức ăn tất niên, Noel sớm nhưng cùng thời điểm này vào năm nay lượng khách giảm hẳn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949309205564-ace9982e0969af8efa69122410bba332-1-1426.jpg?width=768&s=4vaOr5NK31v1x78leZNFIw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949309205564-ace9982e0969af8efa69122410bba332-1-1426.jpg?width=1024&s=o_iuQzihOFn3swXlBcgZ4g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949309205564-ace9982e0969af8efa69122410bba332-1-1426.jpg?width=0&s=vaqj8bPtFwSWkWu1eVR9nQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949309205564-ace9982e0969af8efa69122410bba332-1-1426.jpg?width=1280&s=Qx620TYZrA2uomtRSf9BHA\" alt=\"W-z4949309205564-ace9982e0969af8efa69122410bba332-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949309205564-ace9982e0969af8efa69122410bba332-1-1426.jpg?width=260&s=r5jTDN44sHryIclGPVVUhw\"></picture>

<p>Dãy hàng bia ven hồ Hoàng Cầu trong giờ dùng bữa tối (6/12) cũng đìu hiu không kém. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qu225n-nhau-1427.jpg?width=768&s=JwXhJdVdg1_gT9U3pcqBZA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qu225n-nhau-1427.jpg?width=1024&s=17ttNBRogf05WPpjHhJW0g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qu225n-nhau-1427.jpg?width=0&s=gLmJJyDbYHhSZ_J7Yz3kig\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qu225n-nhau-1427.jpg?width=1280&s=a72Erw2UJhC0OjQcBM1vWg\" alt=\"W-qu225n-nhau.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-qu225n-nhau-1427.jpg?width=260&s=ChlW58buDOYKaKRYbnqPew\"></picture>

<p>20h tối 6/12, tại một quán nhậu bên hồ Bảy Mẫu (quận Hai Bà Trưng), nhân viên chán nản đứng chờ khách. Ghi nhận của phóng viên, quán có gần 10 nhân viên nhưng phần lớn họ đều ngồi không vì vắng vẻ.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949312325249-75f5a3dd50d167c334125ddcf971d4d4-1-1428.jpg?width=768&s=7RlcUNpefMNlJTcTkd-RFA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949312325249-75f5a3dd50d167c334125ddcf971d4d4-1-1428.jpg?width=1024&s=AasUPPAfLVKpE-vemUyOcA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949312325249-75f5a3dd50d167c334125ddcf971d4d4-1-1428.jpg?width=0&s=06rlOsPB1G-OlUtNweJENQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949312325249-75f5a3dd50d167c334125ddcf971d4d4-1-1428.jpg?width=1280&s=LusyFn62x0wrphtakTEVZw\" alt=\"W-z4949312325249-75f5a3dd50d167c334125ddcf971d4d4-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-z4949312325249-75f5a3dd50d167c334125ddcf971d4d4-1-1428.jpg?width=260&s=-E6wwpV0V2NOrnYOXBnLvg\"></picture>

Ba người khách khi rời một nhà hàng ở ven hồ Giảng Võ (quận Ba Đình) đã ngồi chung trên một xe máy ra khỏi quán, một người trong số đó không đội mũ bảo hiểm. Bởi, người tiêu dùng toàn cầu “thắt lưng buộc bụng” khiến xuất khẩu các nhóm hàng thuỷ sản của nước ta lao dốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuat-khau-tom-cua-muc-lao-doc-ty-usd-sut-giam-mong-go-o-mua-le-tet-2223815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/xuat-khau-lao-doc-loat-the-manh-ty-usd-that-thu-lon-1251.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:27:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223903","title":"Bản tin tài chính sáng 7/12/2023: Giá vàng, dầu và USD cùng giảm","description":"Giá vàng hôm nay 7/12 trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh so với đỉnh cao lịch sử vừa được thiết lập. Giá xăng dầu thế giới và trong nước được dự báo giảm. Còn giá USD quốc tế cũng đảo chiều đi xuống.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-7-12-2023-gia-vang-dau-va-usd-cung-giam-2223903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-tai-chinh-sang-7122023-gia-vang-dau-va-usd-cung-giam-1452.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223857","title":"Giá vàng hôm nay 7/12/2023 sụt giảm nhưng xu hướng tăng 'mới bắt đầu'","description":"Giá vàng hôm nay 7/12/2023 thế giới sụt giảm mạnh so với đỉnh cao lịch sử vừa được thiết lập. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, xu hướng uptrend mới chỉ bắt đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-7-12-2023-sut-giam-nhung-xu-huong-tang-moi-bat-dau-2223857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-vang-hom-nay-7122023-sut-giam-nhung-xu-huong-tang-moi-bat-dau-1396.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223526","title":"Người dân vùng cao Thanh Hóa thu hàng chục triệu đồng nhờ quýt hôi","description":"Từ loại quả mọc dại trên rừng không ai hái, quýt hoi được người dân ở vùng cao Thanh Hóa trồng tại các vườn, nương rẫy mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-thu-ca-chuc-trieu-dong-tu-moi-vu-quyt-hoi-2223526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nguoi-dan-vung-cao-thanh-hoa-thu-ca-chuc-trieu-dong-moi-vu-tu-quyt-hoi-1254.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223765","title":"Lãi kỷ lục, công ty vàng mã trả cổ tức 'khủng'","description":"Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã hiếm hoi trên sàn chứng khoán thông qua trả cổ tức niên độ 2022-2023 với tỷ lệ lên đến 100%.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-ky-luc-cong-ty-vang-ma-tra-co-tuc-khung-2223765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lai-ky-luc-cong-ty-vang-ma-tra-co-tuc-khung-1368.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223888","title":"Giá xăng dầu hôm nay 7/12/2023: Thế giới và trong nước có thể cùng giảm","description":"Giá xăng dầu hôm nay 7/12 trên thị trường thế giới tiếp tục lao dốc, xuống mức thấp nhất 5 tháng, do lo ngại nhu cầu tiêu thụ yếu. Còn giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều nay được dự báo giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-7-12-2023-the-gioi-va-trong-nuoc-co-the-cung-giam-2223888.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-xang-dau-hom-nay-7122023-the-gioi-va-trong-nuoc-co-the-cung-giam-1449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223852","title":"SCB đã đóng cửa 39 phòng giao dịch từ đầu năm sau vụ Trương Mỹ Lan","description":"SCB liên tiếp công bố chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch trên cả nước. Ngân hàng này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2022 sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/scb-da-dong-cua-39-phong-giao-dich-tu-dau-nam-sau-vu-truong-my-lan-2223852.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/scb-dong-cua-bao-nhieu-phong-giao-dich-sau-su-vu-truong-my-lan-1270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223845","title":"Bản tin kinh tế 6/12: Hoàn thuế 127.000 tỷ; bơm trả toàn bộ tiền qua tín phiếu","description":"Đã hoàn thuế được hơn 127.000 tỷ đồng; NHNN đã bơm trả toàn bộ số tiền hút qua tín phiếu; không để thiếu điện, xăng dầu trong năm 2024; dự án điện gió nghìn tỷ đầu tiên tại Việt Nam bị ngân hàng siết nợ... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-6-12-hoan-thue-127-000-ty-bom-tra-toan-bo-tien-qua-tin-phieu-2223845.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-kinh-te-612-hoan-thue-127000-ty-bom-tra-toan-bo-tien-qua-tin-phieu-1248.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:41:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223838","title":"3 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024","description":"Theo đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM), tăng trưởng GDP năm 2023 ước đạt 5,19%; đồng thời, đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-kich-ban-tang-truong-kinh-te-nam-2024-2223838.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/3-kich-ban-tang-truong-kinh-te-nam-2024-1245.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:34:55","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223822","title":"Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Bắc Giang đứng đầu cả nước","description":"Ông Lê Tuấn Phú, Chánh văn phòng UBND Bắc Giang cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh cả năm ước đạt 13,45%, đứng đầu cả nước.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/toc-do-tang-truong-kinh-te-nam-2023-cua-bac-giang-dung-dau-ca-nuoc-2223822.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/toc-do-tang-truong-kinh-te-nam-2023-cua-bac-giang-dung-dau-ca-nuoc-1195.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:01:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223829","title":"CAO Fine Jewellery mang BST trang sức triệu đô lên sàn diễn Duyên - Yên Tử","description":"Kết hợp với NTK Adrian Anh Tuấn trong BST Duyên tại Yên Tử, CAO Fine Jewellery tìm thấy sự tương đồng trong cảm hứng chế tác, đó là tình yêu với quê hương, tôn vinh văn hóa và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-fine-jewellery-mang-bst-trang-suc-trieu-do-len-san-dien-duyen-yen-tu-2223829.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cao-fine-jewellery-mang-bst-trang-suc-trieu-do-len-san-dien-duyen-yen-tu-1168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T19:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223795","title":"Nữ doanh nhân khởi nghiệp từ tình yêu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt","description":"Với tình yêu những sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam, chị Nguyễn Thị Minh Thu đã ấp ủ ước mơ mang những tinh hoa này đến với bạn bè thế giới.","displayType":1,"category":{"name":"Doanh nhân","detailUrl":"/kinh-doanh/doanh-nhan","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/doanh-nhan","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-doanh-nhan-khoi-nghiep-tu-tinh-yeu-san-pham-thu-cong-my-nghe-viet-2223795.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nu-doanh-nhan-khoi-nghiep-tu-tinh-yeu-san-pham-thu-cong-my-nghe-viet-1026.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223798","title":"‘VinFast mang tầm vóc của doanh nghiệp có thể thay đổi giao thông xanh toàn cầu’","description":"Đây là nhận định của chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh về thông tin Tập đoàn Tài Chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) kí ý định thư tài trợ 500 triệu USD cho VinFast.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinfast-mang-tam-voc-cua-doanh-nghiep-co-the-thay-doi-giao-thong-xanh-toan-cau-2223798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vinfast-mang-tam-voc-cua-doanh-nghiep-co-the-thay-doi-giao-thong-xanh-toan-cau-1064.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223770","title":"Quảng Ninh đứng đầu chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh","description":"Theo xếp hạng chỉ số phát triển bền vững cấp tỉnh (PSDI), Quảng Ninh đã vươn lên dẫn đầu với 66,46 điểm.","displayType":1,"category":{"name":"Đầu tư","detailUrl":"/kinh-doanh/dau-tu","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/dau-tu","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-ninh-dung-dau-chi-so-phat-trien-ben-vung-cap-tinh-2223770.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/quang-ninh-dung-dau-chi-so-phat-trien-ben-vung-cap-tinh-989.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:24:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223738","title":"Khối ngoại bán ròng chưa từng có, VN-Index vẫn tăng ấn tượng","description":"Chỉ số VN-Index vẫn tăng ấn tượng nhờ dòng tiền nội đổ mạnh vào cổ phiếu nhiều nhóm ngành. Trong phiên hôm qua, khối ngoại bán ròng lớn chưa từng có trong năm 2023, điều này cũng không cản được chứng khoán đi lên.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-ngoai-ban-rong-chua-tung-co-vn-index-van-tang-an-tuong-2223738.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/khoi-ngoai-ban-rong-chua-tung-co-vn-index-van-tang-an-tuong-913.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223748","title":"Công bố Top 10 công ty uy tín ngành logistics năm 2023","description":"Ngày 06/12/2023, Vietnam Report công bố “Top 10 Công ty uy tín ngành logistics năm 2023”. Lễ vinh danh các doanh nghiệp sẽ diễn ra vào tháng 01/2024 tại TP.HCM.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-bo-top-10-cong-ty-uy-tin-nganh-logistics-nam-2023-2223748.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/cong-bo-top-10-cong-ty-uy-tin-nganh-logistics-nam-2023-868.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223746","title":"Bộ Tài chính thông tin hàng loạt vấn đề về mã số thuế cá nhân","description":"Bộ Tài chính vừa thông tin hàng loạt vấn đề về mã số thuế cá nhân trong việc làm sạch, thống nhất sử dụng mã định danh công dân thay cho mã số thuế.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-tai-chinh-thong-tin-hang-loat-van-de-ve-ma-so-thue-ca-nhan-2223746.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bo-tai-chinh-thong-tin-hang-loat-van-de-ve-ma-so-thue-ca-nhan-901.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223660","title":"Nông dân thắng lớn: Trồng dưa lưới thu 1,5-3 tỷ/ha, làm lúa lãi 83.000 tỷ đồng","description":"Giá lúa tăng mạnh, người nông dân ở miền Bắc thu lãi gần 83.000 tỷ đồng trong năm nay. Nông dân trồng rau màu cũng có một năm bội thu, đặc biệt mô hình trồng dưa lưới cho thu nhập từ 1,5-3 tỷ đồng/ha/năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nong-dan-thang-lon-trong-dua-luoi-thu-1-5-3-ty-dong-ha-lam-lua-lai-83-000-ty-2223660.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nong-dan-thang-lon-trong-dua-luoi-thu-15-3-tyha-lam-lua-lai-83000-ty-dong-832.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223419","title":"Giá vàng hôm nay 6/12/2023 lao dốc chóng mặt sau cú vọt lên đỉnh lịch sử","description":"Giá vàng hôm nay 6/12/2023 trên thế giới tiếp tục lao dốc chóng mặt từ đỉnh lịch sử. Giá vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở hai chiều nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục 74,2 triệu đồng do sức cầu lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-6-12-2023-lao-doc-vang-sjc-giam-200-000-dong-luong-2223419.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-vang-hom-nay-6122023-xoay-chong-mat-sau-cu-vot-len-dinh-lich-su-1288.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223717","title":"Nhà hàng, khách sạn không xuất hoá đơn điện tử, Bộ Tài chính nói gì?","description":"Bộ Tài chính vừa có phản hồi liên quan đến tình trạng nhà hàng, quán ăn, khách sạn không xuất hóa đơn điện tử, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế.","displayType":1,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-hang-khach-san-khong-xuat-hoa-don-dien-tu-bo-tai-chinh-noi-gi-2223717.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nha-hang-khach-san-khong-xuat-hoa-don-dien-tu-bo-tai-chinh-noi-gi-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:14:41","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223684","title":"Báo cáo KPMG 2023: Be là nền tảng vận tải công nghệ tiên tiến nhất Việt Nam","description":"Nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ Be lần đầu lọt top 10 báo cáo trải nghiệm khách hàng xuất sắc (CEE) 2023 của Việt Nam. Be là thương hiệu bứt phá khi tăng 57 bậc so với năm 2022.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-cao-kpmg-2023-be-but-pha-vao-top-10-trai-nghiem-khach-hang-xuat-sac-2223684.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bao-cao-kpmg-2023-be-la-nen-tang-van-tai-cong-nghe-tien-tien-nhat-viet-nam-683.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223651","title":"10 khách hàng doanh nghiệp trúng thưởng chuyến du lịch từ VietinBank","description":"Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa tổ chức Lễ trao thưởng chương trình khuyến mãi “Bảo lãnh vàng - Du lịch sang” cho 10 khách hàng doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10-khach-hang-doanh-nghiep-trung-thuong-chuyen-du-lich-tu-vietinbank-2223651.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/10-khach-hang-doanh-nghiep-trung-thuong-chuyen-du-lich-tu-vietinbank-696.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223614","title":"BIDV hợp tác ADB, Standard Chartered thúc đẩy tài chính bền vững","description":"BIDV đã trao văn bản hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Standard Chartered (SCB) về thúc đẩy các hoạt động tài trợ xanh, tài chính bền vững trong khuôn khổ hội nghị COP28.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bidv-hop-tac-adb-standard-chartered-thuc-day-tai-chinh-ben-vung-2223614.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/bidv-hop-tac-adb-standard-chartered-thuc-day-tai-chinh-ben-vung-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

