Các thực phẩm gần gũi tốt cho xương khớp

Viêm khớp là tình trạng gây đau đớn và suy nhược cơ thể. Mặc dù không có cách chữa trị dứt điểm nhưng bạn có thể áp dụng một số phương pháp để ngăn ngừa hoặc giảm bớt các triệu chứng.

Giống như với nhiều căn bệnh khác, một trong những cách tránh nguy cơ và giảm đau đớn khi bị viêm khớp là thông qua chế độ ăn uống. Cụ thể, ăn thực phẩm giàu vitamin C có thể hữu ích với người bệnh.

Viêm khớp gây ra tình trạng đau dai dẳng. Ảnh minh họa: Ifixbones

Các nghiên cứu đã chỉ ra cách vitamin C hỗ trợ sản xuất và duy trì collagen, chất tạo nên một phần chính của sụn.

Sụn là mô có ở khắp cơ thể, bao phủ bề mặt của các khớp. Sụn hoạt động giống như một bộ giảm xóc trong cơ thể nhưng có thể bị hư hỏng do chấn thương hoặc hao mòn - viêm xương khớp.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Anh kết luận, ăn ít vitamin C có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm đa khớp - ảnh hưởng đến ít nhất 5 khớp.

“Ăn ít rau quả và các thực phẩm chứa vitamin C có liên quan đến khả năng mắc bệnh viêm đa khớp cao hơn. Những người thuộc nhóm hấp thụ vitamin C thấp nhất có nguy cơ cao gấp 3 lần so với nhóm cao nhất”, tác giả cho biết.

Một phân tích khác được công bố trên Medical Archives ghi nhận hấp thụ vitamin C một cách tự nhiên có thể giúp ích cho những người bị viêm xương khớp: “Không thể phủ nhận rằng vitamin C có lợi cho tất cả mọi người, cho dù họ có bị viêm khớp hay không. Vì vậy, nên duy trì sự cân bằng lành mạnh của vitamin C”.

Các loại thực phẩm có thể tối đa hóa lượng vitamin C hấp thụ một cách tự nhiên gồm ớt, cam, bưởi, dâu tây, dứa, bông cải xanh, súp lơ, kiwi, chanh, cà chua, bắp cải…

Các loại quả chứa nhiều vitamin C tốt cho xương khớp. Ảnh minh họa: Noralicious

Theo Express, viêm xương khớp là dạng viêm khớp phổ biến nhất, ảnh hưởng tới 500 triệu người trên thế giới. Ban đầu, bệnh nhân bị tổn thương lớp sụn trơn của khớp, làm cho cử động khó khăn hơn và dẫn đến đau và cứng khớp.

Bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến các khớp ở bàn tay, đầu gối, cột sống và hông.

Loại viêm khớp phổ biến thứ hai là viêm khớp dạng thấp, khi hệ miễn dịch của cơ thể nhắm mục tiêu vào các khớp bị ảnh hưởng. Tình trạng này thường gây ra đau và sưng.

Các triệu chứng của viêm khớp phụ thuộc vào loại bạn mắc phải, có thể bao gồm đau và cứng khớp, viêm trong và xung quanh khớp, hạn chế chuyển động của các khớp, da đỏ ấm trên khu vực khớp bị ảnh hưởng, suy nhược và hao mòn cơ bắp.