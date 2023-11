Các ứng dụng của OpenAI liên tục gặp phải sự cố kỹ thuật nghiêm trọng gây gián đoạn hoạt động.

Từ ngày 6-8/11/2023, hàng loạt sản phẩm của OpenAI, trong đó có chatbot ChatGPT, giao diện lập trình ứng dụng (API), dịch vụ tạo hình ảnh Dall-E… liên tục xảy ra sự cố kỹ thuật, gây gián đoạn hoạt động trên diện rộng.

Ngày 8/11, người dùng ChatGPT gặp sự cố nhận được các thông báo lỗi như "Something seems to have gone wrong" và " There was an error generating a respons" khi cố gắng tương tác. Ngoài ra, giao diện của ChatGPT còn xuất hiện cảnh báo về “nhu cầu cao bất thường”, đề nghị người dùng chờ đợi trong khi OpenAI mở rộng quy mô hệ thống của mình.

Ngày 7/11, sự cố kỹ thuật cũng đã ảnh hưởng đến API và ChatGPT, gây ra tình trạng hoạt động gián đoạn liên tục trong vài giờ. Vào ngày 6/11, người dùng dịch vụ tạo hình ảnh Dall-E của OpenAI cũng gặp phải tình trạng tỷ lệ lỗi gia tăng.

Để đối phó với sự cố kỹ thuật, OpenAI đã công bố báo cáo sự cố trên trang trạng thái chính thức của mình, cho biết bộ phận kỹ thuật đang điều tra nguyên nhân của sự cố.

Đại diện công ty cho biết: “Chúng tôi đã xác định được sự cố gây ra tỷ lệ lỗi cao trong API và ChatGPT, đang nỗ lực giải quyết vấn đề này”.

Đến rạng sáng ngày 9/11, OpenAI báo cáo rằng các dịch vụ bị ảnh hưởng đã được khôi phục. "Chúng tôi đã phát hiện thấy lỗi ảnh hưởng đến tất cả các dịch vụ, đã xác định sự cố và tiến hành khắc phục. Hiện các dịch vụ của mình hoạt động bình thường", công ty cho biết.

Trước đó, vào tháng 2/2023 và 5/2023, chatbot ChatGPT cũng đã từng gặp sự cố dẫn đến dịch vụ không khả dụng, buộc phải ngừng hoạt động trên phạm vi toàn cầu.

