Mai Ngô là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vị Quán quân The New Mentor 2023. Ngay từ những tập phát sóng đầu tiên, học trò Thanh Hằng đã cho thấy sự nổi bật về kỹ năng trình diễn, huấn luyện và cũng nằm trong top thí sinh có phần thể hiện xuất sắc. Tuy nhiên, nhiều khán giả đánh giá người mẫu sinh năm 1995 còn yếu về kỹ năng thuyết trình và mong cô cải thiện nếu muốn giành chiến thắng. Mai Ngô sở hữu loạt thành tích đáng nể với Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, Á hậu 4 Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022…