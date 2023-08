Tập đầu tiên của The New Mentor 2023 lên sóng tối 11/8 với những thử thách khó khăn và màn chọn đội căng thẳng. Mở đầu chương trình, Host Dược sĩ Tiến xuất hiện cùng Super Judge (giám khảo khách mời) Lukkade Metinee và 4 Super Mentors (người huấn luyện): Hà Hồ, Hương Giang, Thanh Hằng và Lan Khuê.

Dàn Super Mentors tại The New Mentor 2023.

Tập 1 được chia thành 2 vòng: casting và chọn đội. Ở vòng casting, thí sinh được chia thành các cặp đối đầu nhau với thử thách mặc trang phục theo yêu cầu trong thời lượng 2p30s, sau đó catwalk và thuyết phục Mentor. Các thí sinh lần lượt thực hiện thử thách kết hợp kiểm soát thời gian, thể hiện khả năng quan sát, ứng biến để hoàn thành thử thách.

Đáng chú ý, trong cặp đấu giữa Đỗ Thị Hương Giang và Dung Lê, các Mentor đã có những quan điểm bất đồng khi nhận xét về phần trình diễn của 2 thí sinh. Cụ thể, Hương Giang đã không thực hiện đúng đề bài của chương trình trong phần trang phục. Khi được hỏi lý do chọn sai trang phục, Hương Giang phản biện khiến các Mentor bất ngờ: “Em lấy nhầm đồ nhưng đồ của em và bạn cũng có những thiết kế tương đương, tôn được cơ thể… Để mà so sánh cũng gọi là cùng hệ quy chiếu”.

Thí sinh Đỗ Thị Hương Giang.

Ngay lập tức Thanh Hằng lên tiếng: “Động lực và mong muốn ai cũng có, để thành công cần phải có kỷ luật. Không thể lúc nào chúng tôi cũng rộng lòng như thế… rồi đâu là kỷ luật nữa?”.

Lukkade Metinee cũng đồng tình với quan điểm của Thanh Hằng: “Em nói vậy không được, một người mẫu chuyên nghiệp em không thể muốn mặc gì thì mặc. Em phải mặc theo yêu cầu của nhà thiết kế và stylist đưa ra. Dù em có catwalk hay hình hình đẹp như thế nào nếu em làm trái quy định tất cả cũng vô nghĩa”.

Phía Hà Hồ cho rằng Thanh Hằng không nên cứng nhắc nhưng siêu mẫu đáp trả: “Em rất đẹp, nhưng tôi sẽ chọn theo hướng kỷ luật của mình”.

Mentor Thanh Hằng.

Mặc dù lựa chọn sai hoàn toàn bộ trang phục theo yêu cầu của thử thách nhưng gương mặt sáng và bước catwalk uyển chuyển đã giúp Hương Giang vào vòng trong.

Phần nhận xét của các Super Mentors với Hương Giang và Dung Lê:

Cặp thí sinh Mai Ngô và Lê Thu Trang cũng là điểm nhấn của tập 1. Sự xuất hiện của Mai Ngô tại The New Mentor khiến các Mentor bất ngờ. Mai Ngô chia sẻ lý do tham gia của mình: "Em suy nghĩ rất nhiều, em đã đau đáu trong đầu nhiều tháng từ khi The New Mentor công bố. Cuối cùng, em quyết định thi dù có thắng hay thua em cũng đã từng là Mentor".

Lắng nghe những chia sẻ của Mai Ngô, Lan Khuê bật khóc. Là người đồng hành và chứng kiến sự trưởng thành của Mai Ngô nên Lan Khuê hiểu rõ sự quyết tâm trong lần trở lại này của Mai Ngô.

Lan Khuê.

Kết quả, Mai Ngô đã thuyết phục được ban giám khảo và bước tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, Lê Thu Trang cũng chính là một nhân tố tiềm năng của chương trình. Chính vì thế Host Dược sĩ Tiến đã hỏi ý kiến của các Super Mentors còn lại và Mai Ngô, "phá lệ" bình chọn cho Lê Thu Trang được bước tiếp vào vòng trong.

Ở vòng thử thách này còn có các cặp thí sinh nổi bật như: Karen Nguyễn - Trần Bảo Ngọc, Vũ Thúy Quỳnh - Phạm Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Trà My - Trần Thùy Trang, Cao Ngân - Nguyễn Thị Ngọc Anh và Nguyễn Đình Như Vân - Bùi Tường Vân…

Bước vào vòng chọn đội, 4 Super Mentors có tiêu chí riêng và có những màn chiêu dụ để giành thí sinh mạnh về đội mình.

Kết thúc tập 1, Mentor Hà Hồ hoàn thành đội hình tại The New Mentor 2023 gồm: Lâm Châu, Hoàng Yến, Thảo Đặng, Như Vân, Thanh Tuyền, H’Duyên Bkrông. Đội Mentor Thanh Hằng gồm: Thiên Hương, Ngọc Ánh, Tường Vân, Kim Phương, Mai Ngô, Hồng Hạnh.

Đội Mentor Lan Khuê có các thành viên: Alita, Thuỳ Trang, Bảo Ngọc, Lê Thu Trang, Pông Chuẩn, Kim Nhung. Đội Mentor Hương Giang: Trà My, Cao Ngân, Hương Giang, Huyền Thanh, Thuý Quỳnh, Phương Nguyễn.

Phước Sáng