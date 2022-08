Cách bài trí TV ‘không đụng hàng’ cho fan điện ảnh

Nếu đã quá nhàm chán với việc treo TV lên tường rập khuôn như mọi phòng khách truyền thống, có nhiều cách độc đáo hơn để bạn sắp đặt TV góp phần cho trải nghiệm xem phim hoàn hảo. Lúc này, TV không chỉ là thiết bị nghe nhìn hiện đại mà trở thành một chi tiết nội thất bắt mắt, hoà hợp với tổng thể, góp phần làm sáng bừng không gian.

Sáng tạo là không giới hạn, đặc biệt là trong nghệ thuật thiết kế và thưởng thức phim ảnh. Nếu không thích đặt TV sát vách nhà thì sẽ như thế nào? Đặt TV cách xa tường, tạo thành bình phong phân chia không gian mà không vướng dây điện rối rắm là một gợi ý đáng cân nhắc. The Serif có dáng vẻ cực thời trang, khác biệt với chân đế kim loại, có thể “ngự trị” tại bất cứ đâu trong không gian nhà bạn.

Còn nếu bàn về màu sắc, tại sao TV chiếu phim luôn là màu đen đơn điệu? Các sản phẩm công nghệ ngày nay càng mang vẻ ngoài nhiều gam màu rất “bắt trend”, thậm chí có thể tuỳ biến theo sở thích, cá tính người dùng, dẫn đầu xu thế màu sắc như vỏ điện thoại Samsung Z Flip 3, tủ lạnh màu pastel tinh tế như Samsung Bespoke v.v. Chiếc TV The Serif cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi khoác lên mình các màu sắc đương đại tiên phong như Hồng Sáng Tạo (Blossom Pink) và Xanh Thời Thượng (Cotton Blue) mang đến hơi thở mới cho không gian nội thất, tô điểm cuộc sống của chúng ta. Với sự trang nhã, nhẹ nhàng, không quá chỏi mà vẫn muôn phần nổi bật, chiếc TV là màn hình chiếu “ăn điểm”, đáp ứng nhu cầu của những chủ nhân duy mỹ.

Bạn có thử nghĩ một chiếc TV khi mở lên thì sẽ chiếu bộ phim bạn yêu thích, còn khi tắt thì lại trở thành đồng hồ, màn hình dự báo thời tiết, bức tranh nghệ thuật hay poster nhân vật điện ảnh mà bạn mê mẩn sẽ hấp dẫn như thế nào? Với sức bật của công nghệ, không gì là không thể thực hiện được trong thời đại IoTs. Tính năng Ambient Mode+ khi TV chế độ chờ hay Magic Screen trên The Serif cho phép người dùng biến ảo chiếc TV trở nên thú vị, đặc biệt hơn. Chủ nhân của căn phòng trong ảnh minh hoạ có cách bài trí TV tinh tế, nhẹ nhàng với kệ TV fit-in gỗ vân tự nhiên, sàn gỗ thông, nội thất mây tre mộc mạc, cây kiểng lá ở các góc mang đậm hơi thở thiên nhiên.

Sự thoải mái, tự do được đặt lên hàng đầu nên dù đặt TV ở những khu vực nhiều ánh sáng ngoài trời rọi vào vẫn không ảnh hưởng đến hiển thị do phiên bản 2022 được nâng cấp tấm nền chống phản chiếu ánh sáng (Matte Display) mới, giúp giảm thiểu tình trạng chói hay phản chiếu của màn hình.

Trên kệ TV là những món đồ trang trí đáng yêu như quả thông khô, các nhân vật phim hoạt hình Elsa, Anna, Olaf từ nhà The Walt Disney chắc chắn sẽ khiến các thành viên nhỏ tuổi của gia đình rất thích thú. Những giờ phút ông bà, cha mẹ cùng con cháu thưởng thức các bộ phim hoạt hình dễ thương trong mùa hè này cũng sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ bên nhau. Còn nếu bạn yêu mến những nhân vật điện ảnh mạnh mẽ, loạt mô hình siêu anh hùng (figure) của loạt phim bom tấn The Avengers sẽ lôi cuốn mọi ánh nhìn của khách đến thăm nhà, khẳng định chủ nhân của căn nhà là fan Marvel đích thực.

Đây cũng là lần đầu tiên Samsung TV The Serif hợp tác với công ty The Walt Disney để mang lại nhiều đặc quyền thú vị hơn cho khách hàng, cũng như những người yêu thích vũ trụ điện ảnh Marvel và các bộ phim đến từ Disney. Người dùng có thể sưu tập các vật phẩm giới hạn và chìm đắm vào thế giới của các bộ phim bom tấn trên TV The Serif. Đơn cử, Samsung lần đầu tiên mang đến sự kết hợp các mô hình nhân vật siêu anh hùng như Thor và Mighty Thor trong phim bom tấn mới nhất “Thor: Love and Thunder” và nhân vật Elsa nổi tiếng trong phim hoạt hình “Frozen” (Nữ Hoàng Băng Giá) để người dùng có thể bài trí trên cạnh chiếc TV đặc biệt này. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các mô hình siêu anh hùng cực phẩm khác trong vũ trụ Marvel như Iron Man, Doctor Strange, Captain America, Hulk hay Loki.

"The Serif như một kiệt tác hoàn toàn khác biệt với những gì chúng ta biết về TV trước đây. Sức mạnh cốt lõi của nó nằm ở khả năng kết hợp hoàn hảo với nội thất đương đại, một cách tự nhiên và hài hòa." Đó là lời chia sẻ của Ronan và Erwan Bouroullec, hai nhà thiết kế đã tạo nên thành công của The Serif 2022. Hãy bấm nút F5 làm mới cuộc sống của mình, tận hưởng sự thư giãn đắm chìm trong không gian điện ảnh của riêng bạn cùng The Serif.

Thu Hằng