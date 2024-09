Cách bày mâm ngũ quả tết Trung thu ở miền Bắc

Ở miền Bắc, mâm ngũ quả trong tết Trung thu thường có các loại quả như: chuối, bưởi, hồng, đào và quýt.

Trong đó, chuối tượng cho sự sinh sôi, nảy nở, cuộc sống no ấm. Bưởi biểu tượng cho sự may mắn, tròn đầy. Quả hồng mang đến ý nghĩa cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn.

Quả đào tượng trưng cho sự trường thọ, sức khỏe. Và cuối cùng, quả quýt là biểu thị của sự sung túc, giàu có.

Mâm ngũ quả tết Trung thu ở miền Bắc thường có chuối, bưởi, hồng... Ảnh: Đỗ Minh Phương

Khi bày mâm quả, người miền Bắc thường chọn đặt nải chuối ở giữa, các loại quả còn lại được đặt ở bên trên. Nhiều gia đình có thể thay quả bưởi bằng quả phật thủ.