Cách đăng ký nguyện vọng tăng khả năng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội

Cần “chiến thuật” trong cách đăng ký nguyện vọng

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội đang ngày một cận kề. Theo thống kê, có gần 130.000 sĩ tử của Hà Nội sẽ bước vào mùa thi lớp 10 năm nay. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 77.000 suất vào các trường THPT công lập.

Chia sẻ với VietNamNet, cô Trần Thị Kim Ngân (giáo viên Trường THPT Kim Liên) cho hay, theo quy chế tuyển sinh mà Sở GD-ĐT Hà Nội ban hành thì mỗi học sinh được lựa chọn 3 nguyện vọng; trong đó điểm trúng tuyển của NV2 phải cao hơn tối thiểu 1 điểm so với NV1; NV3 thì phải có điểm xét tuyển cao hơn 2 điểm so với NV1. Do đó, nếu muốn tăng cao khả năng trúng tuyển vào công lập thì khi đăng ký các nguyện vọng, học sinh và phụ huynh nên chọn các trường có cách biệt xa nhau về điểm trúng tuyển của năm học trước.

“Ví dụ NV1, thí sinh chọn Trường THPT Kim Liên (50,25 điểm) thì NV2 và NV3 có thể chọn các trường có điểm tuyển sinh thấp hơn 5 đến 6 điểm để đảm bảo xác suất cao vào trường công lập. Các bậc phụ huynh cũng nên tìm hiểu, quan tâm hơn đến các trường công lập mới thành lập, bởi đội ngũ giáo viên và quản lý của các trường này cũng được lấy từ các trường được hình thành lâu năm và chất lượng giảng dạy cũng đều phải đạt tiêu chuẩn”, cô Ngân nói.

Còn cô Ngọc Phương, giáo viên khối THCS của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, với việc chọn trường, phụ huynh và học sinh nên nghiên cứu kỹ tỉ lệ “chọi” của các trường hàng năm. Cùng đó, dựa trên phản ánh từ kết quả học tập trên lớp, các bài thi thử và tư vấn của thầy cô trực tiếp giảng dạy để đưa ra lựa chọn trường phù hợp với năng lực, tránh nguyện vọng “quá với” khiến không đạt mục tiêu.

Ảnh: Thanh Hùng

Học sinh cần “trung thực với chính mình”

Cô Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, việc chọn trường là rất quan trọng, thậm chí có thể nói là một trong những khâu quyết định đến khả năng thành bại ở mùa tuyển sinh, khả năng vào các trường công lập của các sĩ tử.

“Để chọn đúng, ngoài sự nỗ lực, cố gắng, học sinh còn cần trung thực với chính mình, trung thực trong các bài kiểm tra để có sự đánh giá chính xác nhất về sức học của bản thân. Từ sức học, chúng ta mới căn cứ vào những dữ liệu khác kèm theo để đưa ra quyết định. Ví dụ tỷ lệ tuyển sinh trong những năm trước của những trường mà mình định lựa chọn,... Từ đó mới lựa chọn. Lời khuyên của tôi dành cho các em là nên ưu tiên cho nguyện vọng 1 và nguyện vọng 1 nên là một lựa chọn an toàn”, cô Yến nói.

Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội) khuyên, thí sinh nên tìm hiểu về trường mình dự định thi như chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn hàng năm.... và đối chiếu năng lực bản thân để có những toan tính cho việc đăng ký dự thi.

Các em cần sáng suốt lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực bản thân. Ngoài nỗ lực của bản thân, học sinh và phụ huynh cũng nên xin ý kiến đánh giá, nhận định của thầy cô giáo giảng dạy các môn để biết được năng lực, "điểm rơi phong độ" của học sinh ở mức độ nào trước khi đăng ký vào các trường THPT công lập. Học sinh nên đăng ký theo đúng quy định về khu vực, phân bố nguyện vọng theo 3 mức để an toàn. Chẳng hạn trường nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 nên cách xa về điểm chuẩn an toàn từ 3-5 điểm trở lên, trường nguyện vọng 3 nên là một trường có thể cùng hoặc không cùng khu vực nhưng điểm chuẩn ở mức không cao, thậm chí thấp”, thầy Cường nói.

Ảnh: Thanh Hùng

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, các thí sinh cần lưu ý, đối với các trường THPT công lập, khu vực tuyển sinh được chia theo địa giới hành chính quận, huyện, thị xã. Toàn thành phố Hà Nội có 12 khu vực tuyển sinh.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3. Trong đó, NV1 và NV2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, NV3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Về tổ chức xét tuyển, học sinh trúng tuyển NV1 không được xét tuyển NV2, NV3.

Học sinh không trúng tuyển NV1 được xét tuyển NV2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 1 điểm.

Học sinh không trúng tuyển NV1, NV2 được xét tuyển NV3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển NV1 của trường ít nhất 2 điểm.

Khi hạ điểm chuẩn, cho phép nhận học sinh có NV2, NV3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Theo dự kiến, thời gian tổ chức kỳ thi lớp 10 Hà Nội trong hai ngày 18 và 19/6/2022.

Thanh Hùng