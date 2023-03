Dọc mùng (bạc hà): 2 cây Cà chua: 3 quả Măng chua: 100g Đậu phụ chiên: 5 miếng Dứa: 1/4 quả Nấm bào ngư: 100g Mùi tàu: 10g Me chín: 10g Ớt: 1 quả Dầu ăn: 3 muỗng canh Hạt nêm chay: 2 muỗng cà phê Gia vị thông dụng (muối/ đường/ bột ngọt): 1 ít

2. Cách làm canh chua chay đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Dọc mùng đem lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, rửa lại với nước và cắt thành các miếng xéo nhỏ, dài khoảng 1 đốt ngón tay.

Măng chua rửa sạch và xả lạ với nước 2 - 3 lần để loại bỏ vị muối chua rồi để ráo.

Nấm bào ngư mua về cắt bỏ gốc, ngâm với nước muối pha loãng trong vòng 10 phút, sau đó rửa lại nước sạch và vắt thật khô.

Đậu hũ rửa sơ qua với nước, cắt thành từng miếng vừa ăn. Cà chua bỏ cuống, rửa sạch và cắt múi cau.

Giá rửa sạch và để ráo nước. Ớt rửa sạch, bỏ cuống rồi thái lát. Rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

Dứa gọt vỏ, bỏ mắt và thái miếng mỏng vừa ăn theo chiều xéo

Cho quả me vào bát. Đổ thêm một lượng nước sôi vừa đủ rồi dùng muôi dầm me cho ra nước chua. Lọc lấy phần nước, bỏ hạt me.

Bước 2: Nấu canh

Cho vào nồi 3 muỗng canh dầu ăn, đun nóng dầu rồi cho cà chua vào xào với lửa vừa trong khoảng 3 phút. Sau đó, cho dứa vào đảo thêm 2 phút.

Thêm 3-4 bát nước lọc vào nồi và tiếp tục nấu sôi ở lửa vừa. Tiếp đó, cho phần nước cốt me đã chuẩn bị vào nồi. Đun đến khi sôi thì tiếp tục cho nấm rơm và ớt cắt lát vào đảo đều. Tiếp theo, cho măng chua và hỗn hợp gia vị gồm: 1 muỗng canh đường, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê hạt nêm. Tiếp tục đun thêm khoảng 5 phút thì cho dọc mùng, giá đỗ và đậu hũ vào nấu.

Trước khi tắt bếp, cho mùi tàu vào và có thể nêm nếm lại cho vừa ăn.

Bước 3: Hoàn thành

Múc canh chua chay nấm ra bát tô và thưởng thức.