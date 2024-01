Cách xem trực tiếp sự kiện Unpacked 2024 ra mắt Galaxy S24 Series

Samsung sẽ tổ chức sự kiện Unpacked 2024 ra mắt điện thoại Galaxy mới vào 1h sáng ngày 18/1 (giờ Việt Nam) tại trung tâm SAP, San Jose (Mỹ).

Sự kiện được tường thuật trực tiếp trên website Samsung và kênh YouTube chính thức của hãng. Vì vậy, độc giả hoàn toàn có thể ngồi ở nhà và theo dõi tường tận lễ giới thiệu Galaxy S24.

Galaxy S24 có gì mới?

Samsung đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ iPhone 15 và iPhone 15 Pro, cũng như Pixel 8 và 8 Pro của Google. Theo tin đồn, Galaxy S24 sẽ không có nhiều thay đổi về giá bán so với dòng S23 của năm trước.

Mẫu S23 tiêu chuẩn có giá từ 800 USD, bản Plus từ 1.000 USD và bản Ultra từ 1.200 USD. Dòng Galaxy S có nhiều mức giá để phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Đây là chiến thuật Samsung đã sử dụng trong hầu hết các thế hệ điện thoại của hãng.

Hình ảnh được cho là Galaxy S24. (Ảnh: X)

Xét đến những “úp mở” gần đây về trí tuệ nhân tạo (AI), dường như các tính năng AI sẽ là trọng tâm trên dòng Galaxy S24 mới. Trước đó, Samsung đã công bố Galaxy AI, trải nghiệm AI dành riêng cho điện thoại năm 2024. Công ty không tiết lộ nhiều về Galaxy AI, song cung cấp một ví dụ: Đó là khả năng dịch cuộc gọi thời gian thực để người dùng không cần dùng ứng dụng của bên thứ ba mà vẫn hiểu được đối phương nói gì.

AI cũng có thể đóng vai trò lớn trong camera Galaxy S24, đặc biệt là S24 Ultra. Chuyên gia tin đồn Ice Universe cho biết chế độ chụp ảnh 200MP sẽ dùng AI để xác định một loạt loại đối tượng và tối ưu hóa việc chụp ảnh. Tính năng này dường như độc quyền trên S24 Ultra do đây là điện thoại duy nhất của Samsung trang bị cảm biến 200MP.

Cuối năm 2023, Samsung cũng giới thiệu mô hình AI tạo sinh Gauss, bao gồm ba phần: Gauss Language, Gauss Code và Gauss Image. Nếu Gauss Language được thiết kế cho các nhiệm vụ như tóm tắt văn bản và dịch thuật, Gauss Image lại dùng để chỉnh sửa và sáng tạo ảnh.

Với những thông báo mở đường như trên, gần như chắc chắn Galaxy AI và Gauss sẽ đóng vai trò không nhỏ trong Galaxy S24.

Nếu không có gì thay đổi, dòng Galaxy S24 vẫn bao gồm ba phiên bản: tiêu chuẩn, Plus và Ultra. Theo người dùng X Tech Reve, S24 và S24 Plus vẫn duy trì thiết kế cũ với cụm camera lồi hơn so với S24 Ultra. Hình ảnh do chuyên gia tin đồn Evan Blass chia sẻ cho thấy cụm camera của S24 Ultra bố trí giống hệt Galaxy S23 Ultra.

Các tin đồn khác từ The Elec nói rằng S24 Ultra sẽ dùng viền titan, tương tự iPhone 15 Pro. Trong tương lai, toàn bộ dòng Galaxy S đều sẽ sử dụng chất liệu này. Bên cạnh đó, S24 Ultra có thể dùng màn hình phẳng thay vì cong nhẹ.

Hầu hết tin đồn đều cho thấy kích thước màn hình trên Galaxy S24 không có gì thay đổi so với phiên bản trước, đồng nghĩa với màn hình 6.1 inch trên Galaxy S24 tiêu chuẩn, 6.6 inch trên S24 Plus và 6.8 inch trên S24 Ultra. Dù vậy, theo Blass, S24 và S24 Plus sẽ dùng màn hình lớn hơn một chút, 6.2 inch và 6.7 inch.

Về camera, phần cứng của Galaxy S24 vẫn giữ nguyên như S23 nhưng cải thiện ở chất lượng zoom. Nếu là sự thật, đây sẽ là tin không vui với các “tín đồ” Samsung vì camera Galaxy S không thay đổi nhiều trong vài năm trở lại đây, trong khi các đối thủ Google và Apple đều nâng cấp cuộc chơi. Theo Ice Universe, Samsung sẽ loại bỏ zoom quang 10x trên Ultra và giảm xuống 5x để phù hợp với mục đích dùng thông thường. Hiện tại, Pixel 7 Pro và iPhone 15 Pro Max đều cung cấp zoom quang 5x.

Về cấu hình, một số mẫu S24 sẽ dùng chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 và chip Exynos tại vài khu vực. Galaxy S24 Ultra dự kiến trang bị RAM 12GB tương tự Galaxy S23 Ultra, còn Galaxy S24 Plus tăng từ 8GB lên 12GB. Galaxy S24 tiêu chuẩn dùng RAM 8GB. Điều hấp dẫn hơn là thời lượng pin trên S24 và S24 Plus kéo dài h ơn. Nếu tin đồn từ Blass chính xác, Galaxy S24 sẽ dùng viên pin 4.000mAh, còn S24 Plus dùng viên pin 4.900mAh. Để so sánh, S23 dùng pin 3.900mAh và S23 Plus dùng pin 4.700mAh. S24 Ultra vẫn dùng viên pin 5.000mAh.

Cuối cùng, S24 Ultra vẫn gắn bó với bút cảm ứng S Pen, cũng như có thêm dải màu mới.

(Theo Cnet)