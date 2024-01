Samsung đã chuẩn bị từ sớm cho “cuộc cách mạng” AI

Năm 2023 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các công cụ AI, đặc biệt là AI tạo sinh với những khả năng hứa hẹn thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, đi đôi cùng tiềm năng là những lo ngại của người dùng về AI vẫn còn tồn đọng, đòi hỏi AI cần được ứng dụng một cách gần gũi và đáng tin cậy hơn.

Theo một khảo sát của Business Wire, 73% người dùng đánh giá AI sẽ mang đến những tác động tích cực tới cuộc sống của họ nhưng 45% lại không hiểu rõ về cách AI được triển khai.

Trong hơn một thập kỷ qua, Samsung đã nhìn thấy tiềm năng của trí tuệ nhân tạo. Hãng đã ứng dụng AI rất sớm trên smartphone, ví dụ như Galaxy Note9. Máy sở hữu hệ thống camera và chỉnh sửa ảnh thông minh. Thiết bị cũng được tối ưu thời lượng pin và độ sáng màn hình nhờ trí tuệ nhân tạo.

Năm 2018, Samsung cũng đạt hơn 11.200 bằng sáng chế về AI (nhiều thứ 3 thế giới).

Hơn nữa, loạt thành quả nghiên cứu nghiêm túc và lâu dài của hãng đã được công bố tại những kỳ Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES), sự kiện Samsung AI Forum 2023, nổi bật có Samsung Gauss và Galaxy AI.

Ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc chiến lược sản phẩm Samsung Vina cho biết: “Samsung Gauss sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực bao gồm hình ảnh, ngôn ngữ và lập trình. Từ đó các thiết bị hỗ trợ sẽ được tối ưu hoá cho cuộc sống của từng cá nhân người dùng”.

Không chỉ tự đầu tư nghiên cứu các giải pháp AI, trong nhiều năm qua, Samsung cũng xây dựng mối quan hệ hợp tác với nhiều “ông lớn” để mang đến những trải nghiệm công nghệ toàn diện; nhiều cái tên lớn có thể kể đến là: Qualcomm, Meta hay Microsoft... Mới đây, khi công bố tầm nhìn chiến lược “AI for All - AI dành cho tất cả” tại CES 2023, Samsung cũng khẳng định hợp tác chính là cách để tập đoàn này “toàn diện hóa” trải nghiệm AI vì cuộc sống của người dùng.

Giải quyết bài toán bảo mật

Với sự đầu tư nghiêm túc về AI, Samsung cũng sớm nhận thấy những nỗi lo của người dùng khi sử dụng công cụ này, đặc biệt là các vấn đề bảo mật. Đó là lý do hãng đã đưa ra nhiều giải pháp tiên tiến hàng đầu gồm: Knox Matrix, Auto Blocker, Zero Click… nhằm đảm bảo vệ thiết bị, an toàn thông tin.

Cụ thể, nền tảng Samsung Knox gồm các cơ chế bảo mật và ngăn chặn mọi hành vi xâm nhập, các mối đe dọa gây nguy hiểm đến thiết bị. Auto Blocker - công cụ bảo mật người dùng Samsung Galaxy, được thiết kế để bảo vệ smartphone nhưng tương thích với phong cách sử dụng của người dùng.

Galaxy AI được Samsung giới thiệu là trải nghiệm AI toàn diện trên di động, tiên phong kết hợp giữa AI trên thiết bị và AI trên đám mây

Đặc biệt, Samsung tiên phong tạo nên mô hình Hybrid AI (kết hợp giữa AI trên thiết bị và AI trên đám mây) khi lần đầu giới thiệu tới công chúng Galaxy AI. Sự kết hợp này cho phép Samsung làm chủ AI một cách chủ động hơn, kết hợp với các hệ thống bảo mật cá nhân hóa, quyền làm chủ cũng được Samsung “đặt vào tay” người dùng.

“Mô hình Hybrid AI là yếu tố khiến Galaxy AI sẽ khác biệt so với ứng dụng AI thông thường. Nói cách khác, Galaxy AI là smartphone đầu tiên mang đến giải pháp Hybrid AI”, ông Nguyễn Minh Quân chia sẻ.

Ngoài ra, thông qua AI Red Team, Samsung tiếp tục phát triển khả năng chủ động loại bỏ và giám sát các vấn đề bảo mật và quyền riêng tư có thể phát sinh trong toàn bộ quá trình. “Từ thu thập dữ liệu đến phát triển mô hình AI, triển khai dịch vụ và kết quả do AI tạo ra… tất cả đều tuân thủ nguyên tắc “đạo đức” AI”, đại diện Samsung Vina nhấn mạnh.

Các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực cùng bàn về AI tại một talkshow gần đây của HTV

Tiềm năng hay những quan ngại về AI, phản ứng của các ông lớn và các giải pháp ứng phó... Đó là những gì các chuyên gia AI đến từ FPT, Samsung và nhà báo thảo luận trên talkshow “AI sẽ làm chủ AI?” của đài HTV ngày 13/1 vừa qua.

Từ góc nhìn của các chuyên gia, công cụ AI “hoàn hảo” cần phải dễ sử dụng, dễ hiểu, có thể tối ưu và cá nhân hoá. Đồng thời, khi sử dụng công cụ này, người dùng cần có cảm giác yên tâm.

Bằng chiến lược bài bản, Galaxy AI được giới yêu công nghệ kỳ vọng sẽ là “tương lai mới” không chỉ của ngành di động mà còn là cả ngành AI, biến AI trở thành những công cụ gần gũi, thiết thực và quyền làm chủ được trao cho người dùng.

Thu Hằng