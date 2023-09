Những ngày qua dư luận ồn ào về cách hành xử của ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong một cuộc họp báo công khai. Cô bị đặt dấu hỏi về thái độ thiếu nhã nhặn khi trả lời câu hỏi của phóng viên. Cách làm này của Hoàng Thùy Linh có thể khiến tên của cô trở thành chủ đề nóng, thông tin về liveshow sắp tới được quan tâm nhưng điều ca sĩ nhận lại là dấu hỏi lớn về cách hành xử đáng ra có thể văn minh.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh

Người nổi tiếng phát ngôn thiếu suy nghĩ, hành xử kém chuẩn mực

Trước những lùm xùm của Hoàng Thùy Linh, Hoa hậu Ý Nhi sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 khiến mọi người quan tâm tới mình bằng những phát ngôn thiếu cân nhắc và động chạm tới những người khác - vốn là điều tối kỵ với những người của công chúng.

Ý Nhi nhận được câu hỏi: "Bạn trai có cần thay đổi gì sau khi cô đăng quang hay không?", người đẹp nêu quan điểm: "Tôi hiện tại đã ở một cương vị mới, thật sự là một bước tiến nhảy vọt so với tôi của 2 - 3 tháng trước. Chắc chắn bạn trai của tôi cũng phải có những sự thay đổi nhanh chóng, tiến bộ nhiều hơn để có thể theo kịp tôi. Nhưng tôi vẫn mong muốn bạn trai vẫn giữ được sự hồn nhiên, vô tư, sống đúng với lứa tuổi. Tôi không muốn vì bản thân mà ép người khác theo mình hay thay đổi hoàn toàn vì mình".

Hoa hậu Ý Nhi vừa đăng quang đã liên tục có phát ngôn bị phản ứng.

Trong một cuộc phỏng vấn khác sau khi đăng quang, Ý Nhi nói: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa thì tôi đã tham dự cuộc thi hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn, khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm tôi đã là một hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một hoa hậu".

Trước phản ứng của dư luận, Ý Nhi đã lên tiếng xin lỗi, hứa không làm công chúng phiền lòng nữa. Tuy nhiên lời xin lỗi này đã không thể cứu vãn được hình ảnh của cô trong mắt công chúng. Hệ quả là sau lùm xùm một thời gian ngắn khi đăng quang, hoa hậu gần như biến mất trên truyền thông và các sự kiện, rất ít thương hiệu dám tìm đến cô mời quảng cáo và làm hình ảnh đại diện.

Tiêu tan sự nghiệp, mất hết hợp đồng vì phát ngôn đụng chạm

Ở showbiz châu Á, không ít gương mặt ngôi sao nổi tiếng cũng từng lao đao, chịu sự ghẻ lạnh của công chúng trong thời gian dài chỉ vì liên quan đến phát ngôn nhạy cảm, không đúng mực.

Jang Nara từng được xem là ‘nữ thần’ hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sự nghiệp danh tiếng của cô sớm chấm dứt chỉ với một câu nói lúc phỏng vấn: “Mỗi khi thiếu tiền, tôi lại sang Trung Quốc làm việc”. Phát ngôn của Jang Nara khi đó khiến khán giả nước này phẫn nộ. Sau đó, dù diễn viên đã lên tiếng xin lỗi nhưng các đài truyền hình, nhà sản xuất và khán giả đều chọn quay lưng khiến sự nghiệp của cô tại đất nước này “lao dốc” không phanh.

Jang Nara.

Bạch Lộc vướng tranh cãi vì phát ngôn thiếu cẩn trọng, xem thường nữ giới trong quá khứ. Sau đó, cô phải lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân. "Đúng là tôi đã dùng cách không thích hợp để bày tỏ quan điểm của mình, khiến mọi người khó chịu. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi đến công chúng và đồng thời kiểm điểm sâu sắc bản thân”, cô nói.

Hàn Quốc vốn là một trong những nước coi trọng văn hóa ứng xử. Do đó, khi một nghệ sĩ mắc sai lầm liên quan đến phát ngôn hay cư xử, tên tuổi của họ cũng khó cứu vãn.

Năm 2012, nhóm nhạc nam Block B được hỏi về vấn đề quyên góp cho một trận lũ lụt trên sóng truyền hình. Vì một câu “lỡ lời”, họ bị chỉ trích nặng nề vì thái độ vô duyên, thiếu tôn trọng của mình. Việc khán giả phản ứng dữ dội khiến nhóm này phải lên tiếng xin lỗi.

Trưởng nhóm Zico còn cạo đầu để thể hiện sự hối cải, trong khi cả nhóm phải ngưng hoạt động một thời gian. Taeyeon cũng từng bị chê bai vì phát ngôn gây sốc về nữ ca sĩ người Mỹ - Alicia Keys. Trong chương trình, khi được hỏi về nữ ca sĩ Alicia Keys, Taeyeon nhận xét: “Với những người da đen, cô ấy (Alicia Keys) thực sự xinh đẹp”. Nhiều người phê phán, cho rằng câu nói này của cô mang ý nghĩa "phân biệt chủng tộc" nặng nề và sâu sắc. Thậm chí những sao lớn như: Song Hye Kyo, Lee Min Ho… cũng từng là đối tượng bị cộng đồng mạng công kích vì những lần “mắc bệnh ngôi sao”, đưa ra những đòi hỏi và cát-sê cao quá đáng… hay có những phát ngôn dễ gây hiểu lầm.

Hiện nay nhiều công ty giải trí của nước này thậm chí cũng đưa ra điều khoản hạn chế nghệ sĩ phát ngôn trên truyền thông hay mạng xã hội. Mỗi chia sẻ của họ đều được sự kiểm duyệt kỹ càng của ê-kíp trước khi được đăng tải chính thức. Điều này được cho là góp phần giúp hạn chế sự cố phát ngôn bừa bãi, thiếu kiểm soát gây ảnh hưởng đến xã hội của nghệ sĩ.

Theo Sina, người nổi tiếng, nhất là các nghệ sĩ trẻ cần phải cẩn trọng trước những phát ngôn. Việc các cá nhân “vạ miệng” không chỉ là sự cố mà còn thể hiện văn hóa ứng xử của một bộ phận người của công chúng đang có vấn đề. “Mỗi người phải ý thức được vị trí, tên tuổi của bản thân trong lòng công chúng và cố gắng giữ những chuẩn mực nhất định. Nếu ỷ lại mình nổi tiếng nên được miễn trừ thì sớm muộn cũng tự đào hố chôn mình”, trang tin nhận xét.

Kanye West

Nhìn sang làng giải trí Mỹ, Kanye West là minh chứng rõ ràng nhất cho việc nghệ sĩ phải trả giá đắt vì phát ngôn thiếu suy nghĩ. Cụ thể tháng 10 năm ngoái, Kanye West đối diện làn sóng tẩy chay lớn nhất trong sự nghiệp khi đưa ra hàng loạt phát ngôn liên quan đến việc bài trừ người Do Thái, phân biệt chủng tộc.

Kanye West bị hàng loạt nhãn hàng hợp tác lâu năm như chấm dứt hợp đồng. Chưa kể, anh còn bị Adidas chấm dứt hợp tác khiến đế chế kinh doanh của nam rapper gần như sụp đổ.

Từ khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, Forbes ước tính tài sản của nam rapper chỉ còn 400 triệu USD sau khi Adidas kết thúc hợp tác với Kanye West ngày 25/10/2022. Vì thế Kanye West bị Forbes loại khỏi danh sách tỷ phú USD. Có thể nói cái giá phải trả cho phát ngôn ngông cuồng của ca sĩ này quá lớn.

Kanye West bị hãng thuyền cấm cửa vì hình ảnh phản cảm.

Có thể thấy dù ở bất cứ đâu, những nghệ sĩ dính bê bối và có hành vi, phát ngôn thiếu chuẩn mực đều phải chịu hậu quả và sự trừng phạt cao nhất luôn là bị khán giả tẩy chay và kế đến có thể là tiêu tan sự nghiệp.

Năm 1966, nhóm nhạc đình đám The Beatles trong một cuộc phỏng vấn với The Evening Standard, John Lennon khi đó ví ban nhạc của mình đã trở nên "nổi tiếng hơn cả Jesus". Phát ngôn ngạo mạn này của thủ lĩnh The Beatle đã bị phản ứng dữ dội. Nhiều đài phát thanh đã tẩy chay ban nhạc bằng cách không phát nhạc của họ, đĩa nhạc của The Beatle cũng bị đốt ở nhiều sự kiện.

Ngọc Nhi - Lê Minh

