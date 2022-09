Cấm xe khách vào nội đô TP.HCM: Cần cách làm không xáo trộn đi lại của dân

Hai phương án hạn chế xe khách vào nội đô được Sở GTVT TP.HCM xây dựng theo từng giai đoạn cụ thể nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông và kéo giảm tai nạn giao thông trong khu vực nội đô TP. Phương án 1, Sở GTVT chia làm hai giai đoạn, thời gian hạn chế xe khách vào nội đô TP là từ 6h đến 22h hằng ngày. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2025, hạn chế xe khách giường nằm. Giai đoạn 2 từ năm 2025 đến 2030, hạn chế xe khách trên 30 chỗ (trừ xe buýt, xe phục vụ đám tang, xe công vụ, xe du lịch được cấp phù hiệu riêng). Phương án 2 cũng chia làm hai giai đoạn, thời gian cấm xe vào nội đô TP theo khung giờ từ 6h đến 22h hằng ngày. Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến 2025, cấm xe khách giường nằm. Giai đoạn 2 từ năm 2025 đến 2030, hạn chế xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe phục vụ đám tang, xe công vụ, xe du lịch được cấp phù hiệu). Theo Sở GTVT, cả hai phương án đều có khả năng giảm diện tích chiếm dụng mặt đường và tăng vận tốc lưu thông bình quân của phương tiện so với hiện nay tại khu vực trung tâm. Đồng thời giải quyết tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông, tăng mỹ quan đô thị tại khu vực trung tâm TP. Tuy nhiên, phương án 2 sẽ tác động đến tình hình kinh tế - xã hội lớn hơn cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp vận tải hành khách trên địa bàn TP. Theo đó, sở đề xuất phương án 1 để thực hiện do ít tác động đến kinh tế - xã hội và vẫn đảm bảo được hoạt động vận tải hành khách trong khu vực.