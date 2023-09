PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, chia sẻ tại chương trình thực tế cộng đồng hưởng ứng ngày Tim mạch thế giới. Chương trình do Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam kết hợp phối hợp tổ chức tại Thái Bình, ngày 16/9.

Theo PGS Hùng, bệnh tim mạch đã trở thành nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Theo báo cáo về gánh nặng bệnh tật toàn cầu năm 2022, bệnh lý tim mạch (bao gồm cả đột quỵ) cướp đi 19,5 triệu sinh mạng.

"Số ca tử vong do tim mạch lớn hơn cộng gộp cả ba nguyên nhân gây tử vong sau đó, như ung thư, phổi tắc nghẽn mạn tính và đái tháo đường", PGS.TS Phạm Mạnh Hùng cho hay. Một thực tế đáng lo ngại nữa là, tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch lại gia tăng ở các nước có thu nhập thấp và trung bình thấp (chiếm tới 75%).

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Trong khi đó, có khoảng 82.000 người Việt tử vong vì ung thư mỗi năm.

Đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Ảnh: H.Lê

Theo vị chuyên gia, lối sống ảnh hưởng rất lớn tới bệnh lý tim mạch, bên cạnh các yếu tố khác như gia đình, chủng tộc, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường… Trong đó, có thói quen xấu như lười vận động, hút thuốc lá, uống rượu quá mức, chế độ ăn uống không lành mạnh, ô nhiễm môi trường, căng thẳng (stress) và có cả sự thiếu hiểu biết hoặc chủ quan trong tiếp cận phòng bệnh.

Từ năm 2000, Liên đoàn Tim mạch thế giới phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và UNESCO chọn ngày 29/9 hằng năm là ngày Tim mạch thế giới. Năm nay, chủ đề của ngày Tim mạch Thế giới là "Hiểu về trái tim mình bằng cả trái tim" (Use heart, know heart), nhấn mạnh mỗi người hãy tự nhận thức và chăm sóc chính trái tim của mình là cách tốt nhất để giảm được các biến cố tim mạch.

"Những hành động tưởng chừng như rất đơn giản như tuyên truyền, hướng dẫn mọi người không hút thuốc lá, ăn giảm mặn, không ăn nhiều mỡ động vật, hạn chế uống rượu bia, tập vận động thể lực, đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày.… có thể giúp tránh được ít nhất 80% các ca tử vong sớm do bệnh tim mạch", PGS Hùng chia sẻ.

Thông tin từ Viện Tim mạch Việt Nam, bệnh lý tim mạch thường được cho là chỉ gặp ở người lớn tuổi. Song trên thực tế, tần suất mắc bệnh ở người trẻ và trung niên cao hơn. Căn bệnh này có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào. Đặc biệt, người trẻ thường cho rằng họ không có nguy cơ mắc bệnh nên thường chủ quan và không có biện pháp phòng ngừa hợp lý, tạo nên gánh nặng lớn cho người bệnh, gia đình, xã hội.