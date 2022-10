Biệt thự rộng 300m2 của ca sĩ Hồ Ngọc Hà bị trộm đột nhập

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân đến căn biệt thự của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) thì phát hiện bên trong nhiều đồ đạc đã bị xáo trộn.

Khi kiểm tra thì nhận thấy nhiều tài sản có giá trị đã bị mất trộm nên đã vội trình báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh Facebook

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường tiến hành khám nghiệm, đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh bên trong căn biệt thự và các khu vực xung quanh để điều tra làm rõ.

Đến thời điểm hiện tại số tài sản bị lấy trộm từ căn biệt thự của nữ ca sĩ vẫn chưa được thống kê cụ thể.

Được biết căn biệt thự của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà nằm trong một khu dân cư hiện đại ven sông Sài Gòn có diện tích khoảng 300m2 và luôn được bảo vệ nghiêm ngặt.