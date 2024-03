Ngày 1/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Lê Thu Hồng Ngọc (SN 1996, trú phường Hồng Hải, TP Hạ Long) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó ngày 26/2, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận từ Công an TP Hạ Long vụ việc Lê Thu Hồng Ngọc có hành vi dùng dao gây thương tích cho Thượng uý Phạm Đức Hoàng (cán bộ Công an phường Hồng Hải, TP Hạ Long).

Lê Thu Hồng Ngọc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hạ Long)

Căn cứ vào tài liệu điều tra xác định, do Ngọc có biểu hiện tâm lý bất bình thường từ lâu, nên bà T.T.M.H (SN 1969, mẹ ruột của Ngọc) đề nghị UBND phường Hồng Hải đưa Ngọc đi chữa bệnh tại Bệnh viện Bảo vệ sức khỏe tâm thần Quang Hanh.

Sau khi tiếp nhận đề nghị, Trung uý Nguyễn Trung Hiếu và Thượng uý Phạm Đức Hoàng được giao nhiệm vụ phối hợp cùng cán bộ UBND phường Hồng Hải đến gia đình động viên Ngọc đi chữa bệnh.

Khi Trung uý Hiếu và Thượng uý Hoàng đến nhà gặp và tiếp xúc thì bất ngờ Ngọc lấy dao chém vào đầu Thượng uý Hoàng gây thương tích.