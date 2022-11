Cán bộ Sở Xây dựng Đồng Nai bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang.