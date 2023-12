{"article":{"id":"2224755","title":"Cận cảnh tuyến phố Hà Nội có giá thuê mặt bằng thuộc top đắt nhất thế giới","description":"Phố Tràng Tiền (Hà Nội) được Cushman & Wakefield xếp hạng có giá thuê mặt bằng đắt thứ 17 thế giới với gần 300 USD mỗi m2/tháng luôn được khách thay nhau thuê liên tục.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-11-1-129.jpg?width=768&s=DzeNXT3GOdZOnOI6DIVsQg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-11-1-129.jpg?width=1024&s=3j9eQANAD8JtvgeiQwamew\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-11-1-129.jpg?width=0&s=n3sSJziex3rlq1qn5BlHKA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-11-1-129.jpg?width=1280&s=xrjKpkbeS33qMVinJWz_4g\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-11-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-11-1-129.jpg?width=260&s=PknSbYxRRv9Lebyrgh1DaQ\"></picture>

<p>Phố Tràng Tiền có chiều dài 708m nằm trên địa phận phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nổi tiếng sầm uất bởi sự có mặt của nhiều cửa hàng bán lẻ đến từ thương hiệu nổi tiếng. Giá <a href=\"https://vietnamnet.vn/mat-bang-pho-lon-ha-noi-kho-tim-khach-thue-2154477.html\">thuê mặt bằng kinh doanh</a> tại đây luôn đắt đỏ nhất Thủ đô và cả nước.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-9-1-130.jpg?width=768&s=L1WAF8vb2xjsMd4fgpTrGg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-9-1-130.jpg?width=1024&s=3BLgjZAuq33t5ZXlmAyCWQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-9-1-130.jpg?width=0&s=vhM5SUiDJgQv5oiG1Sl9sA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-9-1-130.jpg?width=1280&s=LZf45RbuQCR-tm2tnaljxQ\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-9-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-9-1-130.jpg?width=260&s=VlIsQMGTT3Nj9PMsr0V7PQ\"></picture>

<p>Mới đây, phố Tràng Tiền được Công ty nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield \"gọi tên\" là nơi có giá thuê mặt bằng bán lẻ thuộc nhóm cao nhất trên thế giới, đồng thời đứng thứ 17 trong danh sách 51 tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2023.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-7-1-131.jpg?width=768&s=Lbu75iDw2WcpFTRoZWXGMA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-7-1-131.jpg?width=1024&s=27dPDrmMVnYZEEC8fFUyVw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-7-1-131.jpg?width=0&s=aljdKV7tKM189Oa-emE_UA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-7-1-131.jpg?width=1280&s=hMfsVhzvC6ORfWdue8EJvA\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-7-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-7-1-131.jpg?width=260&s=gWvz3Qijos7IJ32QYd5GWw\"></picture>

<p>Theo công bố, giá thuê mặt bằng phố Tràng Tiền đắt thứ 2 tại Việt Nam hiện nay với giá khoảng 334 USD/feet vuông/năm (tức gần 300 USD/m2/tháng). Đứng thứ nhất là đường Đồng Khởi (quận 1, TPHCM).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-16-1-132.jpg?width=768&s=sHyPN879S6FgfyrHoY_Y1A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-16-1-132.jpg?width=1024&s=ib3lI4K6dMMF0W0NTEWmow\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-16-1-132.jpg?width=0&s=3Ec5EqPeAODb6gJifIm2iA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-16-1-132.jpg?width=1280&s=K1KcxGsh1azl3yKi64wq7g\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-16-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-16-1-132.jpg?width=260&s=4bBNnED0o_Ls1iCrcVvXzw\"></picture>

<p>Giá thuê mặt bằng tại phố Tràng Tiền tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và 50% so với thời điểm trước dịch bệnh. Con số này đưa con phố “sang, xịn” nhất Thủ đô tăng 3 bậc so với bảng xếp hạng được công bố vào năm ngoái.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-14-1-133.jpg?width=768&s=gQhrW27C7WN6FsMy7OLTBg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-14-1-133.jpg?width=1024&s=vfTr3tBVhjzy_0y17k41Hg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-14-1-133.jpg?width=0&s=wlxcGjs6xw5hwO9kfIZvmQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-14-1-133.jpg?width=1280&s=EHOjVSxriw0lqNXcd-U5Yw\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-14-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-14-1-133.jpg?width=260&s=0et987bW3r-0BQrmbZNfZg\"></picture>

<p>Tại một cửa hàng thời trang nằm trên phố Tràng Tiền, nhân viên cho biết, giá thuê là thông tin kín của cơ sở, không được để lộ ra ngoài.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-15-1-134.jpg?width=768&s=YUd4RIxXLnfI-eyNi8Dt1A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-15-1-134.jpg?width=1024&s=MdVlwC3VaEcv7GYO1ZnvYQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-15-1-134.jpg?width=0&s=q0Sv893VMxccZXa7R1UnyA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-15-1-134.jpg?width=1280&s=Al-XG6KQ54LC8YYXlPmDPw\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-15-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-15-1-134.jpg?width=260&s=MVO_5S_ZjQ6aueq1-7cWkg\"></picture>

<p>Tuy nhiên trên một vài trang bất động sản, giá thuê tại đây được công khai ở mức 100-300 triệu đồng tùy vào tiện ích và diện tích sử dụng. Có thể thấy, dù trong thời điểm kinh tế khó khăn hậu Covid-19, giá thuê mặt bằng bán lẻ tại tuyến phố đắc địa bậc nhất tại Hà Nội vẫn ở mức \"khủng\".</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn1-2-1-135.jpg?width=300&s=wFRC_rucayJOHHy7pcBAsQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn1-2-1-135.jpg?width=0&s=9wX14fzbzDwLyhqmsFueuw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn1-2-1-135.jpg?width=500&s=FqZuDKvOXkySTnXfBINDew\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn1-2-1-135.jpg?width=260&s=nPQi5SvYMBE1cvFERDCKEw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-4-1-136.jpg?width=300&s=ddA1h0TIjN3P9ttQSZgUHA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-4-1-136.jpg?width=0&s=oSB2Ktvy1HRvnrGDRDPN3w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-4-1-136.jpg?width=500&s=yP9V6-wUFR7mrbaMU9qu2g\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-4-1-136.jpg?width=260&s=cOjdPDo8UhFkWjD6KjkgJw\"></picture></td>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-6-1-137.jpg?width=768&s=uLvpjKEGQn8GbtEK-yf3mw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-6-1-137.jpg?width=1024&s=3g83hNjSM7u3R-YvCnoK_w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-6-1-137.jpg?width=0&s=35Zn6FNMgR_QKcMctB8TAw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-6-1-137.jpg?width=1280&s=t9zsvmfGOp8Slz1OZy4Nxg\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-6-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-6-1-137.jpg?width=260&s=a8Od2r0qmoK5XWlQW3DIyQ\"></picture>

<p>Tràng Tiền được đánh giá là một trong những tuyến phố có vị trí đẹp nằm ngay trung tâm Thủ đô, tập trung nhiều thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Gucci, Louis Vuitton,... Đây cũng là tuyến phố thường xuyên đón lượng lớn du khách, đặc biệt là vào dịp cuối tuần.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-1-1-138.jpg?width=768&s=W076uKLJWYFLBXlH03g8WQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-1-1-138.jpg?width=1024&s=cEve7CfMvT9DquwrDq-Wbg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-1-1-138.jpg?width=0&s=zLCdaJCtyXdx57qPhKslVA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-1-1-138.jpg?width=1280&s=LGQv7dRM8WIpj030r4t7VA\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-1-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-1-1-138.jpg?width=260&s=ELoiPd17HF4z7iebCm-Hmg\"></picture>

<p>Những mặt bằng tại đây nếu được người thuê trả lại cũng nhanh chóng đắt hàng với khách mới. Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ một vài mặt bằng gần khu vực Quảng trường Cách Mạng Tháng 8 đang bỏ trống, còn lại đều đang hoạt động kinh doanh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-10-1-139.jpg?width=768&s=qLMM-3Twsil6Sv8b8h9svw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-10-1-139.jpg?width=1024&s=2iIqTRtmpbG6IhCi71h--g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-10-1-139.jpg?width=0&s=r3botgY52FyEL__bXc16Og\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-10-1-139.jpg?width=1280&s=7SPoEywDrA59KZWaV8HqwQ\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-10-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-10-1-139.jpg?width=260&s=Yny89lgbcZFs6HnBtBxtdw\"></picture>

<p>Tràng Tiền có vị trí sát với khu vực hồ Gươm, Nhà hát Lớn Hà Nội... nên luôn trong tình trạng đông đúc, nhộn nhịp.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-12-1-140.jpg?width=768&s=ntSKd4yoUtMbsmOA12iD-g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-12-1-140.jpg?width=1024&s=8JisdiKO32ei1GLJ74HCWg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-12-1-140.jpg?width=0&s=JNPV2WBUh3Qe41URGkr8fA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-12-1-140.jpg?width=1280&s=wrE3A-cX62lb_e3pgS-51Q\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-12-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-12-1-140.jpg?width=260&s=Gmg1Wrdx7x_EgWJ3d36ocA\"></picture>

<p>Phía đầu phố là Tràng Tiền Plaza, nơi hội tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-17-1-141.jpg?width=768&s=TquHjuJuSB_NLZxJB2osVQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-17-1-141.jpg?width=1024&s=q9SqKwcSp3S2r_F68r9q8A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-17-1-141.jpg?width=0&s=h-2b8P3QBPgXHTuVMKl8RA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-17-1-141.jpg?width=1280&s=VEX81LmgKkXF6Sf7J1rQMA\" alt=\"W-trang-tien-kinh-doanh-vnn-17-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/w-trang-tien-kinh-doanh-vnn-17-1-141.jpg?width=260&s=XB-DRiddTdZMgZVIjBz9rw\"></picture>

<p>Con phố này cũng là nơi tập trung nhiều di sản kiến trúc, công trình văn hóa của Hà Nội, nổi bật trong số đó là Nhà hát Lớn, Rạp Công Nhân, Kem Tràng Tiền...</p>

<p>Sau đại dịch Covid-19, nghiên cứu của Cushman & Wakefield cho thấy, thị trường cho thuê mặt bằng bán lẻ tại những vị trí đắc địa trên thế giới hầu hết ghi nhận có sự tăng trưởng. So với năm ngoái, giá thuê mặt bằng bán lẻ năm 2023 tăng trung bình 4,8%. Trong khi đó, mức tăng của năm trước là 3,7%. </p>

<p>Nếu xét theo khu vực, năm 2023, giá thuê mặt bằng bán lẻ của khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng mạnh nhất với 5,3%. Quý III/2023, giá thuê mặt bằng bán lẻ khu vực châu Âu tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. </p>

<p style=\"text-align: right;\"><strong>Thạch Thảo - Văn Phạm</strong></p>","displayType":19,"options":65536,"category":{"name":"Kinh doanh","detailUrl":"/kinh-doanh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"/can-canh-tuyen-pho-ha-noi-co-gia-thue-mat-bang-thuoc-top-dat-nhat-the-gioi-2224755.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/can-canh-tuyen-pho-ha-noi-co-gia-thue-mat-bang-thuoc-top-dat-nhat-the-gioi-127.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/can-canh-tuyen-pho-ha-noi-co-gia-thue-mat-bang-thuoc-top-dat-nhat-the-gioi-128.jpg","updatedDate":"2023-12-09T09:28:05","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"09/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224798","title":"Giá vàng hôm nay 9/12/2023 bốc hơi, vàng SJC 'bay' mất 200 nghìn đồng/lượng","description":"Giá vàng hôm nay 9/12 trên thị trường thế giới giảm mạnh sau báo cáo việc làm tại Mỹ công bố tốt hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế. 