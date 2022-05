Căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2 gần như "tuyệt chủng"

Nguồn cung nhà ở thương mại chưa được cải thiện

Báo cáo công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Quý I/2022 của Bộ Xây dựng cho biết, nguồn cung về nhà ở thương mại trong Quý I/2022 vẫn chưa được cải thiện.

Thống kê cho thấy trong 3 tháng đầu năm chỉ có có 22 dự án với 5.217 căn được hoàn thành. Số lượng dự án hoàn thành bằng khoảng 47% so với Quý IV/2021 và bằng khoảng 54 % so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn cung nhà ở kỳ vọng được cải thiện khi có 1.216 dự án với 332.387 căn đang triển khai xây dựng, số lượng dự án bằng khoảng 116% so với Quý IV/2021. Bên cạnh đó là 39 dự án với 18.660 căn được cấp phép mới.

"Số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng 41%, trong đó số căn hộ của các dự án bằng khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2021", Bộ Xây dựng cho biết.

Muốn mua nhà giá rẻ phải xa trung tâm

Về giá nhà ở, báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2.

Căn hộ ở khoảng giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm như các quận/huyện như: Tại Hà Nội, dự án Anland Premium Dương Nội, Hà Nội giá 30 triệu đồng/m2, One 18 Ngọc Lâm giá 26 triệu đồng/m2, Eurowindow River Park giá khoảng 25 triệu đồng/m2; Tại TP Hồ Chí Minh tương đối hiếm dự án có giá dưới 30 triệu đồng/m2; Tại Đà Nẵng, dự án The Ori Garden (Quận Liên Chiểu) có giá khoảng 21 triệu đồng/m2.

Theo Bộ Xây dựng, các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm của các đô thị hầu như không có căn hộ với mức giá dưới 25 triệu đồng/m2 (Ảnh minh hoạ - Ảnh: Thành Đạt)

Trong khi đó, căn hộ chung cư trung cấp (có mức giá khoảng 30 triệu - dưới 50 triệu đồng/m2) vẫn là sản phẩm chủ đạo trong thị trường căn hộ chung cư quý I. Có thể điểm tên các dự án như: Tại Hà Nội, dự án Sunshine Garden (Hai Bà Trưng) có giá khoảng 37,1 triệu đồng/m2, Hapulico Complex (Thanh Xuân) có giá khoảng 33,8 triệu đồng/m2, Sunshine City (Bắc Từ Liêm) có giá khoảng 41,8 triệu đồng/m2. Tại TP. Hồ Chí Minh, dự án An Gia Skyline (Quận 7) có giá khoảng 38,6 triệu đồng/m2, Happy Valley (Quận 7) có giá khoảng 47,6 triệu đồng/m2. Tại Đà Nẵng, dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng (Quận Sơn Trà) có giá khoảng 33 triệu đồng/m2….

Với phân khúc cao cấp, xuất hiện những dự án có giá vài trăm triệu/m2 như: dự án Empire City – The Monarch tại Khu đô thị Thủ Thiêm có giá khoàng 200 triệu đồng/m2, dự án The Filmore Da Nang tại Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng có giá khoảng 110 triệu đồng/m2…

"Giá căn hộ chung cư tại các địa phương đều có xu hướng tăng, tỷ lệ tăng bình quân khoảng 3% so với thời điểm cuối năm 2021. Tại Hà Nội giá nhà chung cư tăng khoảng 4-5% cao hơn so với tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng khoảng 1-2% so với cuối năm 2021", Bộ Xây dưng cho biết.

Tương tự, thị trường nhà ở riêng lẻ, đất nền cũng tiếp tục xu hướng tăng giá trong quý I. Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở riêng lẻ, đất nền có biên đô tăng cao hơn so với căn hộ chung cư (bình quân tăng khoảng 5-10% so với quý trước).

Sang cuối tháng 3/2022 tại một số địa phương, các vùng ven Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tại các tỉnh Thái Bình, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Đồng Nai… lại có hiện tượng giá và lượng giao dịch đất nền tăng nhanh, một số nơi mức giá tăng 15 – 20% so với cuối năm 2021.

Dự nợ kinh doanh bất động sản gần 800.000 tỷ đồng

Đến hết quý I, dự nợ kinh doanh bất động sản gần 800.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến 31/3/2022 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 783.942 tỷ đồng.

Trong đó đáng chú ý, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đạt 188.105 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 24% tổng dư nợ); Dư nợ tín dụng đối với cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 101.071 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 12,9% tổng dư nợ)…

(Theo VTV)