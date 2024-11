Mua chung cư cho con học đại học

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2024, hơn 68,5% trong số 1,07 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đăng ký xét tuyển đại học, tăng đều qua các năm. Điều này đồng nghĩa lượng sinh viên đổ về các thành phố lớn ngày càng tăng.

Mối quan tâm hiện nay của phụ huynh không chỉ dừng lại ở giá thuê, mà còn đặt ở tính thuận tiện di chuyển và an ninh của khu vực xung quanh nơi ở. Vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy cùng lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố cũng khiến bậc cha mẹ “đứng ngồi không yên”.



Nhà thuê “sốt giá”, phân khúc căn hộ cao cấp gần trường đại học “được lòng” phụ huynh có điều kiện kinh tế ổn định. Ảnh minh hoạ

Trước thực trạng đó, nhiều phụ huynh lựa chọn mua căn hộ cho con thay vì thuê nhà, vừa đáp ứng nhu cầu học tập, vừa là khoản đầu tư lâu dài. So với các kênh đầu tư khác, xuống tiền mua căn hộ vẫn được đánh giá là giải pháp tối ưu bởi BĐS sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Theo CBRE Việt Nam, giá chung cư tại Hà Nội trong quý III/2024 đã tăng tới 26% so với cùng kỳ năm 2023. Điều này cho thấy, ngay cả khi không có nhu cầu sử dụng lâu dài, phụ huynh vẫn có thể chuyển nhượng hoặc cho thuê với lợi nhuận hấp dẫn.

The Senique Hanoi - “Trọn chất tinh hoa” phía đông Hà Nội

Trong chiến lược phát triển 2021 - 2025, đại đô thị phía đông Hà Nội dự kiến bổ sung 27 trường mới, trải rộng từ mầm non đến đại học. Hệ thống giáo dục khu vực phía đông ngày càng hoàn thiện đã biến nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh tìm kiếm nơi ở gần trường học cho con.

Ảnh: CapitaLand Development

Tọa lạc tại trung tâm giáo dục tương lai phía đông Thủ đô, một trong những dự án đang được nhiều phụ huynh quan tâm chính là The Senique Hanoi. Sở hữu vị trí đắc địa, dự án kế cận hệ thống giáo dục tiên phong trong lĩnh vực đào tạo quốc tế như VinUniversity, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Brighton College hay Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.

Từ dự án The Senique Hanoi, mạng lưới giao thông đồng bộ với trục đường huyết mạch như Cổ Linh cùng các cây cầu lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy hay Chương Dương đảm bảo hành trình đến các trường đại học trọng điểm tại nội đô chỉ 30 - 35 phút di chuyển. Đặc biệt, loại hình giao thông công cộng tại đây cũng đang được đa dạng hóa với hệ thống xe buýt điện đang hoạt động và tuyến Metro số 8 hình thành trong tương lai gần.

The Senique Hanoi - tâm điểm “trọn chất tinh hoa” để con tiếp cận hệ thống giáo dục chất lượng cao. Ảnh phối cảnh: CapitaLand Development

Bên cạnh đó, nhờ ưu thế kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường vành đai 3.5, mỗi cuối tuần, các bạn sinh viên tại các địa phương lân cận như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Hưng Yên,... có thể trở về nhà một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Được phát triển bởi CapitaLand Development, dự án The Senique Hanoi không chỉ cam kết mang đến môi trường sống lý tưởng mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và điều kiện giáo dục ưu việt cho thế hệ tương lai.

Là khu căn hộ cao tầng khép kín, The Senique Hanoi hứa hẹn kiến tạo không gian sống đề cao tính riêng tư. Đa dạng lựa chọn diện tích và sản phẩm từ 1 - 4PN, dự án đáp ứng linh hoạt nhu cầu của người trẻ, dù sống tự lập hay cùng gia đình.

Hệ tiện ích độc bản The Fjord kiến tạo môi trường phát triển toàn diện cho cư dân năng động. Ảnh phối cảnh: CapitaLand Development

Đặc biệt, tại The Senique Hanoi, bộ sưu tập hơn 100 tiện ích nội khu đẳng cấp mang đến trải nghiệm tinh hoa chỉ dành riêng cho cộng đồng cư dân tương lai nơi đây - điều mà nhà thuê khó lòng đáp ứng. Từ không gian làm việc chung, phòng Livestream đến trạm đọc - tất cả đều được thiết kế để đáp ứng nhu cầu học tập cư dân trẻ. Song hành với đó, các tiện ích thư giãn và giải trí như sân golf 3D, vườn thiền chân mây, chòi nghỉ thư thái cùng hệ thống thể thao hiện đại như bể bơi Fjord 50m, phòng tập gym và yoga giúp con rèn luyện sức khỏe thể chất sau giờ học.

Cư dân trẻ tiếp cận không gian năng suất ngay thềm nhà chỉ với một nút bấm thang máy. Ảnh phối cảnh: CapitaLand Development

Với những tiêu chí đảm bảo về chất lượng sống tiện nghi, an toàn và gần kề các trường đại học danh tiếng, dự án The Senique Hanoi hứa hẹn trở thành tâm điểm an cư được các bậc phụ huynh “săn đón”.

