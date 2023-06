Gần đây, người mẫu Can Lộ Lộ bất ngờ đăng tải hình ảnh con gái nhỏ cùng lời nhắn nhủ: “Con là tình yêu đơn thuần nhưng cũng rất lớn lao của mẹ. Mong con luôn hạnh phúc, công chúa nhỏ của mẹ. Chúc con lớn lên trong sự yêu thương và không bị bó buộc bởi bất kỳ điều gì”.

Can Lộ Lộ thay đổi sau khi có con.

Việc Can Lộ Lộ lên chức mẹ sau nhiều năm yên ắng khiến khán giả bất ngờ. Nhiều người cho rằng cô đã khác xưa hoàn toàn. Thay vì những bộ đồ thiếu vải, hở trên hở dưới như trước, giờ đây người đẹp 8X trung thành với những bộ đồ kín đáo, giản dị hơn. Ngoài ra, Can Lộ Lộ cũng bị nhận xét đã xuống sắc và không còn giữ được vóc dáng bốc lửa.

Can Lộ Lộ khá kín tiếng về cuộc sống hiện tại.

Cuộc sống hiện tại của Can Lộ Lộ xoay quanh gia đình và chăm sóc con. Cô khá kín tiếng về đời tư, trái ngược với sự nổi loạn và thích tạo chú ý ngày trước. Sau khi bị cấm sóng, người đẹp chỉ được mời tham gia một số sự kiện thương mại nhỏ. Thi thoảng cô đi hát ở quán bar để trang trải cuộc sống.

Can Lộ Lộ từng có quá khứ nổi loạn, liên tục diện các trang phục nhức mắt.

Can Lộ Lộ từng là cái tên bị cả làng giải trí Hoa ngữ ghét bỏ và chỉ trích. Người đẹp sinh năm 1985 bất chấp chiêu trò, luôn đánh bóng tên tuổi bằng những bộ cánh hở bạo trong các sự kiện truyền thông. Thậm chí, Can Lộ Lộ còn có nhiều clip phản cảm, trong đó phải kể đến clip “tắm trần tuyển chồng” do chính mẹ cô đăng lên mạng.

Bộ ảnh khiến Can Lộ Lộ bị cấm sóng.

Chính vì thế, Can Lộ Lộ bị gọi là “người đẹp não ngắn”, “mỹ nữ hở bạo”... Năm 2013, cô bị cấm sóng trên đài truyền hình và hạn chế biểu diễn tại các sự kiện giải trí ở Trung Quốc vì bộ ảnh phản cảm trên tạp chí FHM Singapore.