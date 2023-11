“Thịt ba chỉ gác bếp đặc sản Sơn La siêu ngon, tiện lợi mang cả hương vị núi rừng về gian bếp” - đó là lời quảng cáo của tài khoản N.T.H trên group Mua may bán đắt. Theo người bán hàng, thịt ba chỉ gác bếp là do bà con dân tộc tự làm, các hương liệu đều là tự nhiên như thảo quả, hạt dổi, an toàn cho người dùng.

Tuy nhiên, giá của sản phẩm này chỉ 110.000-120.000 đồng/kg. Người bán hàng chia sẻ mình nhập được giá gốc và lấy công làm lãi, giới thiệu đặc sản cho mọi người cùng thưởng thức.

Không chỉ thịt ba chỉ, lạp xưởng, thịt trâu gác bếp… cũng có giá siêu rẻ. Ví dụ, lạp xưởng chỉ có giá 120.000 đồng, thịt trâu gác bếp 380.000 đồng. Các đặc sản này được nhiều người yêu thích nhất là trong dịp lễ Tết.

Chị Nguyễn Thị Minh (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) cho biết chị đã mua thử một lần vì người bán cam kết ngon. Tuy nhiên, thịt ba chỉ gác bếp sau khi về chiên xuất hiện mùi ôi, thiu, thịt mủn, không thơm. Chất lượng khác hoàn toàn với thịt lợn gác bếp chị mua khi đi du lịch ở Tây Bắc.

Thịt gác bếp đặc sản Tây Bắc nhiều người yêu thích. Ảnh: Phương Anh.

Theo chị Lù Thị Sen (TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang) thịt trâu gác bếp chuẩn chị đang bán với giá buôn là 700.000 đồng. Với mức giá từ 300.000-500.000 đồng, thịt trâu này làm từ thịt lợn nái hoặc các loại thịt nhập khẩu giá rẻ khác.

Bởi theo cách làm thịt trâu gác bếp truyền thống, sẽ chỉ chọn làm phần thịt đùi - phần thịt dai ngọt nhất của trâu nên lượng thịt mỗi lần làm không nhiều. Để chế biến được 1kg thịt trâu gác bếp thành phẩm cần từ 3-4kg thịt trâu tươi. Với thịt ba chỉ gác bếp hay lạp xưởng cũng đang được bán buôn với giá 300.000 đồng. Giá thịt lợn tại địa phương nhập vào cũng dao động từ 100.000-110.000 đồng. Lưu ý, loại thịt hun công nghiệp sẽ vàng nhạt không có màu đen của khói bếp, miếng thịt mủn không săn chắc.

Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội, cho biết người dân không nên tùy tiện mua hàng giá quá rẻ bởi không thể đảm bảo chất lượng. Do nguồn gốc không rõ ràng, các loại đặc sản giá rẻ này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm khi nhiều cơ sở chế biến sử dụng phụ gia an toàn thực phẩm, các hương liệu hóa học.

Cũng theo vị chuyên gia này, phụ gia được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm nhưng hàm lượng quy định rất ngặt nghèo, đúng từng miligram và chỉ cần quá hàm lượng có thể trở thành chất độc. Các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn giá rẻ, không được kiểm soát càng khó đánh giá độ an toàn. Sản phẩm còn có thể gây ngộ độc nếu chứa các vi nấm, vi sinh vật. Quan điểm của vị chuyên gia này là nói không với thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đối với cơ quan quản lý, ông Thịnh cho rằng các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm cần sát sao hơn với việc sử dụng chất phụ gia thực phẩm, xử phạt nặng các cơ sở sử dụng phụ gia thực phẩm kém an toàn.

Phương Anh