Thời gian vừa qua, Tập đoàn Masan và các công ty thành viên cho biết bị các đối tượng xấu mạo danh để lừa đảo tuyển dụng cộng tác viên, chiếm đoạt tài sản của các ứng viên với phương thức rất tinh vi. Đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội với các chức danh như Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng Tài vụ, Nhân viên quyết toán…thậm chí có gắn với hình ảnh của lãnh đạo Masan và hướng dẫn cộng tác viên (CTV) thực hiện các nhiệm vụ như: Theo dõi tài khoản trên ứng dụng Bigo.Live; đặt cược tài/xỉu trong ứng dụng Lucky888.icu. Trước mỗi lần cược, CTV chuyển tiền “rót vốn” vào tài khoản cá nhân được chỉ định và nhận bản cam kết bảo hiểm đầu tư. Khi CTV không rút được số tiền đã “rót vốn” và hoa hồng theo cam kết, đối tượng tiếp tục yêu cầu CTV chuyển thêm phí “xác minh”, “phí nâng cấp tài khoản VIP”, “thuế thu nhập”, “mở khóa tài khoản” để có thể rút tiền. Tuy nhiên, sau khi các CTV nộp tiền vào thì đối tượng tiếp tục khóa tài khoản để CTV không rút được tiền và chiếm đoạt số tiền này.

Một đoạn chat của đối tượng lừa đảo với các bị hại

Masan đã liên tục ghi nhận hàng chục trường hợp phản ánh bị hại theo phương thức lừa đảo này, các nạn nhân bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng.

Đại diện Bộ phận An ninh Tập đoàn Masan khẳng định: “Đây là hành vi lừa đảo. Tập đoàn Masan không triển khai bất kỳ hình thức tuyển dụng cộng tác viên nào, cũng như không có bất kỳ hình thức thu phí tuyển dụng nào yêu cầu ứng viên phải “chuyển tiền rót vốn”, “đóng phí”… Chúng tôi khuyến cáo ứng viên tìm hiểu kỹ quy trình tuyển dụng của Masan để tránh trường hợp bị lừa đảo”.

Để đảm bảo quyền lợi của ứng viên cũng như bảo vệ uy tín của tập đoàn, bộ phận An ninh của Tập đoàn Masan đã phối hợp với các nạn nhân, nhanh chóng tiếp nhận thông tin, hướng dẫn khai báo, trình đơn tố cáo hành vi giả mạo, lừa đảo của các đối tượng này đến A05 - Bộ Công an và Công an các địa phương để ngăn chặn, điều tra xử lý. Đồng thời phát đi thông báo đến người dân, khách hàng, nhân viên và ứng viên cần cảnh giác, khẳng định Tập đoàn không thực hiện tuyển dụng theo hình thức cộng tác viên.

Fanpage tuyển dụng mạo danh Tập đoàn được các đối tượng lừa đảo sử dụng

Để tránh sập bẫy của các đối tượng lừa đảo, đại diện Masan khuyến cáo ứng viên cần kiểm tra, xác nhận các thông tin tuyển dụng, tuyệt đối không tham gia bất kì hình thức tuyển dụng nào khi chưa biết rõ nguồn gốc của các trang tuyển dụng. Nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, ứng viên cung cấp ngay thông tin cho Cơ quan Công an nơi cư trú để được tư vấn, hướng dẫn, tuyệt đối không vội vàng thực hiện theo yêu cầu chuyển tiền của đối tượng. Với những trường hợp ứng viên đã bị các đối tượng mạo danh Masan lừa đảo, Masan sẽ cùng hỗ trợ phối hợp cung cấp thông tin, các thủ pháp lý theo yêu cầu từ cơ quan điều tra để bảo vệ quyền lợi cho ứng viên.

Hiện nay, ngoài cơ quan Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt bảo vệ người dân trên không gian mạng như: Phát triển các trang thông tin, xử lý tin nhắn rác, lừa đảo (chongthurac.vn); lập trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam (canhbao.khonggianmang.vn); cung cấp công cụ nhận diện lừa đảo trực tuyến, kỹ năng phòng, chống lừa đảo (congcu.khonggianmang.vn)…

Ngoài ra, ứng viên không may bị lừa đảo, hoặc cần xác minh thông tin có thể liên hệ tới Bộ phận An ninh Tập đoàn Masan qua Hotline: 055 9101 578 để được hướng dẫn.

