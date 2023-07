Lúc 9h hôm nay (31/7), Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ phát đi bản tin lũ khẩn cấp trên sông Đồng Nai - La Ngà. Theo đó, trong 12 giờ qua, mực nước các trạm khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai ở mức cao.

Cụ thể, mực nước các trạm khu vực thượng nguồn sông Đồng Nai ít biến đổi và ở mức cao. Hiện tại, mực nước trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) cao hơn mức báo động 3 là 0,44m; trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) ở mức trên báo động 2 là 0,02m.

Cơ quan này dự báo, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài sẽ xuống chậm, có thể ở mức cao hơn báo động 2 khoảng 0,40- 0,50m; Trạm Phú Hiệp lên chậm ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 2 mức 0,06m.

Cơ quan này cảnh báo đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi và ngập lụt ở những vùng trũng thấp thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai). Mức độ rủi ro thiên tai trên sông Đồng Nai ở cấp độ 3, sông La Ngà ở cấp độ 2.

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc khiến 3 người chết, 1 người mất tích.

Cùng thời điểm, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng cũng thông báo, lũ trên sông La Ngà trong 12 giờ qua qua đo đạc tại trạm Đại Nga lúc 9h hôm nay là 740m (báo động 3). So với mực nước lũ lúc 7h cùng ngày đã tăng 0,15m.

Dự báo trong 6 – 12 giờ tới, lũ trên sông La Ngà tiếp tục lên dần và đạt đỉnh, tại trạm Đại Nga đỉnh lũ có khả năng đạt mức: 740,50m (lớn hơn báo động 3 0,50m). So với đỉnh lũ lịch sử ở mức thấp hơn 0,55m. Trong 12 tới 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông La Ngà có xuống chậm và duy trì ở mức xấp xỉ báo động 3.

Do tác động của lũ trên sông La Ngà (có khả năng xảy ra sạt lở, trượt đất, sụt lún đất) các khu dân cư, thôn, ấp ven sông. Người dân lưu thông qua các cầu tràn tại: TP Bảo Lộc (phường Lộc Nga; Lộc Phát); huyện Bảo Lâm (thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Ngãi, Lộc Đức, Lộc An, Tân Lạc, Lộc Thành, Lộc Nam); huyện Di Linh (xã Hòa Nam) cần cảnh giác nguy cơ ngập cục bộ vùng trũng, sạt lở đất có thể ảnh hưởng tới tài sản, tính mạng.

Thủy điện Trị An có thể xả lũ trong những ngày tới

Tính đến sáng 31/7, mực nước đo được tại Thủy điện Trị An hơn 57m. Với lượng nước đổ về hồ Trị An như hiện tại 2,3 ngàn m³/giây, có thể trong khoảng khoảng 4-5 ngày tới sẽ tiến hành xả lũ. Trong trường hợp mưa nhiều, nước về hồ tăng nhanh, thời gian xả lũ sẽ rút ngắn. Trước thời gian xả lũ 24 giờ, công ty Thủy điện Trị An sẽ có văn bản thông báo.

Hồ Trị An có diện tích mặt hồ rộng 323 km², đây là hồ nước nhân tạo ở Đồng Nai, thuộc các huyện: Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom. Hồ là nơi trữ nước để cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An, điều tiết nước cho vùng hạ du các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM.

Tình hình thiên tai, thời tiết tại Lâm Đồng diễn biến rất phức tạp Trong 7 tháng đầu năm 2023, tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra các loại hình thiên tai chủ yếu là mưa lớn liên tục kéo dài, kèm theo lốc xoáy, sạt lở đất gây thiệt hại nặng, ước tổng giá trị trên 18 tỷ đồng. Trong đó, có 8 trận mưa lớn, 6 trận lốc xoáy, 4 vụ sạt lở đất... gây hậu quả làm 9 người thiệt mạng, 4 người bị thương; hư hỏng, thiệt hại 224 căn nhà, 176 ha cây trồng, cuốn trôi gần 1 ha ao cá và hơn 2.800 gia cầm, gia súc; làm hư hỏng 6 cầu dân sinh, 2 điểm trường, 4 công trình thủy lợi, sạt lở 210m đường giao thông, ngã đổ 5 cột điện; ngập úng cục bộ tại một số nơi trên địa bàn TP Đà Lạt, Bảo Lộc...