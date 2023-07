Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã có báo cáo nhanh về tình hình thiên tai, thiệt hại do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ đêm ngày 29/7 đến chiều ngày 30/7 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tình hình mưa to gây ngập úng, sạt lở ở nhiều vị trí. Có 2 vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc; trong đó, có 1 vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 3 người chết, 1 người mất tích, giao thông đèo Bảo Lộc bị chia cắt hoàn toàn và hiện chưa được khôi phục. Các phương tiện giao thông được hướng dẫn để di chuyển theo hướng đèo con Ó qua huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đạ Huoai. Đối với khu vực sạt lở đèo Bảo Lộc, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Công an tỉnh cùng các lực lượng của TP Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó sự cố sạt lở, tìm kiếm cứu người bị nạn; khẩn trương, tích cực giải tỏa khối lượng đất đá sạt lở và tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp; đồng thời, tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông.