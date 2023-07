Trong 24 giờ qua, tại tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa ở nhiều nơi, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tính phổ biến từ 40-70mm, có nơi tới 190mm. Trong đó, đèo Bảo Lộc có lượng mưa tới 196mm. Dự báo ngày 31/7, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo có nơi hơn 100mm/24h.