Chương trình Bằng Tú Tài Mỹ AP do Hội đồng Đại học Hoa Kỳ (the College Board in the United States) cung cấp bao gồm các khóa học và kỳ thi cấp đại học dành cho học sinh THPT. Xuyên suốt quá trình học tập, học sinh được trải nghiệm các môn học ở bậc đại học ngay từ cấp 3 và có cơ hội tích luỹ tín chỉ đại học từ sớm. Hồ sơ du học khi có Bằng Tú tài Mỹ AP sẽ thêm sức cạnh tranh khi xét vào các trường đại học danh giá trên thế giới. Chương trình AP: https://bit.ly/chuong-trinh-ap3_Sam-Felixarticle_vietnamnet Hotline: (84-28) 3898 9098