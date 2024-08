Cánh đồng Mường Than được nhắc đến trong câu ngợi khen một trong bốn cánh đồng đẹp bậc nhất Tây Bắc: “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” (ý chỉ 4 cánh đồng nổi tiếng Tây Bắc gồm: Mường Thanh (tỉnh Điện Biên), Mường Lò (tỉnh Yên Bái), Mường Than (Lai Châu) và Mường Tấc (tỉnh Sơn La).

Nằm ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển, cánh đồng được mệnh danh là "viên ngọc quý" này không chỉ nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn với vẻ đẹp bình dị của cuộc sống nông thôn.

Vào tháng 8 hàng năm, với tiết trời mát dịu, cánh đồng Mường Than là điểm đến lý tưởng khi du khách đặt chân đến với huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu xanh mướt của lúa và màu xanh đậm của núi rừng xung quanh cộng với những mảng mây lơ lửng khiến bất cứ ai cũng phải say đắm.

Toàn cảnh cánh đồng Mường Than rộng hơn 2.000ha được bao quanh bởi núi rừng qua góc ảnh 360 độ. Ảnh: Đức Hoàng

Con đường thẳng tắp đi xuyên qua cánh đồng Mường Than rộng lớn. Ảnh: Đức Hoàng

Tháng 8, lúa bén xanh trên cánh đồng tạo cảnh sắc đẹp cuốn hút. Ảnh: Đức Hoàng

Cánh đồng Mường Than được ôm trọn bởi núi rừng. Ảnh: Đức Hoàng

Cánh đồng ôm trọn một khu dân cư ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Ở độ cao khoảng 600m so với mực nước biển, cánh đồng Mường Than đẹp huyền ảo khi lẩn khuất dưới những áng mây trắng. Ảnh: Đức Hoàng

Mây ôm núi đồi, mây bảng lảng trôi trên những cánh đồng tạo nên nét chấm phá độc đáo, riêng có của cánh đồng Mường Than. Ảnh: Đức Hoàng

Phía cuối cánh đồng luôn là những dãy núi đồi. Ảnh: Đức Hoàng

Cánh đồng hòa quyện với núi rừng và những nóc nhà của bà con Tây Bắc tạo nên vẻ đẹp hài hòa. Ảnh: Đức Hoàng