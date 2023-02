Cảnh sát chặn đoàn siêu xe trên cao tốc TP.HCM- Dầu Giây, phạt hàng loạt lỗi

Tối 25/2, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn 20 ô tô thể thao, ô tô sang có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, tối 24/2, Đội 6 nhận được thông tin về việc nhiều ô tô thể thao, ô tô sang đi thành đoàn vào tuyến đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, hướng TP.HCM – Đồng Nai.

Hàng loạt ô tô thể thao, ô tô sang dừng tại Trạm dừng nghỉ Km41 (Ảnh: Cục CSGT)

Lực lượng CSGT dừng kiểm tra phương tiện tại Trạm thu phí (Ảnh: Cục CSGT)

Đội 6 đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và phối hợp với Công an huyện Thống Nhất, Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) tổ chức kiểm tra đoàn xe ô tô trên. Lực lượng được bố trí chốt chặn tại Trạm thu phí Dầu Giây (huyện Thống Nhất, Đồng Nai).

Đến 20h cùng ngày, một số xe đang tập trung tại Trạm dừng nghỉ (Km41 đường cao tốc) có dấu hiệu không tiếp tục lưu thông vì phát hiện có lực lượng chức năng chốt chặn phía trước. Đội 6 đã di chuyển đến Trạm dừng nghỉ và yêu cầu nhóm trên về khu vực chốt kiểm soát để thực hiện kiểm tra.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ô tô nhãn hiệu Ferrari mang biển số 51H-488.XX vi phạm lỗi chạy quá tốc độ và điều khiển xe không gắn đủ biển số. Ô tô nhãn hiệu Mercedes G63 mang biển số 62A-283.XX vi phạm lỗi không có đăng kí xe. Chiếc Mercedes G63 khác mang biển số 60K- 260.XX cũng bị vi phạm lỗi tương tự.

Ô tô nhãn hiệu McLaren mang biển kiểm soát 51H-663.XX, vi phạm lỗi hết hạn đăng kiểm từ 1 tháng trở lên. Ô tô mang biển số 41-XXX-CV-09 vi phạm lỗi điều khiển xe không có đăng ký, không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Chiếc Mercedes mang biển số 51K-245.XX vi phạm 2 lần lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ.

Đáng chú ý, chiếc xe mang biển số 51H- 642.XX vi phạm lỗi chạy quá tốc độ ở mức trên 35km/h. Ô tô mang biển số 51H- 938.XX cũng vi phạm chạy quá tốc độ ở mức từ 20- 35km/h, điều khiển xe không gắn đủ biển số.

Hiện vụ việc đang được đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ.