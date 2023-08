Thượng tá Nguyễn Đức Long, Trưởng Công an quận Đống Đa khẳng định, đơn vị kiểm tra thường xuyên và thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma tuý, tệ nạn bóng cười, không để thành tụ điểm gây bức xúc.

Các tụ điểm vui chơi bị cảnh sát kiểm tra.

Tổ công tác của Công an quận bắt quả tang và lập biên bản thu giữ 1 bình khí N2O kèm bóng cười tại quán All in (tầng 4, số 69 phố Xã Đàn). Chủ quán cho rằng, do cả nể nên để khách mang đến sử dụng.

Xem clip:

Tại quán Sành Lounge có 4 vỏ bình khí. Quản lý quán là Đàm Đắc Hưng (SN 1990 ở Hà Nội) ký cam kết rằng, 4 bình khí rỗng từng bị xử lý trước đó nhưng quán chưa đem đi tiêu huỷ.

Lực lượng công an làm việc với các quán bar.

Vào khoảng 0h10 ngày 11/8, tổ hợp ăn uống giải trí 106 Thái Thịnh đang có hàng chục người sử dụng dịch vụ. Tổ công tác đã phát hiện trong tủ kỹ thuật giấu 6 bình khí N20 loại lớn cùng một túi bóng cười.

Công an lập biên bản với trường hợp vi phạm.

Ngay khi phát hiện vụ việc, tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Cục quản lý thị trường Hà Nội xử lý.

Trung tá Nguyễn Trọng Hùng, Đội Trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đống Đa cho biết, qua kiểm tra vẫn còn tình trạng lén lút sử dụng bóng cười. Nguyên nhân là do chủ cơ sở kinh doanh quản lý lỏng lẻo để nhân viên tự ý bán cho khách.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an quận Đống Đa đã kiểm tra, xử phạt 32 vụ vi phạm về bóng cười, thu giữ 198 bình khí N2O, tổng xử phạt 273,3 triệu đồng. Thời gian tới, Công an quận Đống Đa tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.