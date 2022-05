Cảnh voi rừng "trấn lột" đồ ăn của chiếc xe bán tải trên đường

Tình huống thót tim nói trên xảy ra vào ngày 28/4 tại Vườn quốc gia Kaeng Krachan ở tỉnh Phetchaburi, Thái Lan và mới được trang Newsflare đăng tải.

Xem video:

Video được lực lượng an ninh của Vườn quốc gia ghi lại cho thấy, chú voi to lớn đang chặn đầu 1 chiếc xe bán tải để "lục soát" với hy vọng tìm được thứ gì đó ăn được trên thùng xe. Trong khi đó, lái xe bán tải sợ hãi cố thủ bên trong và không dám di chuyển vì con voi to lớn có thể quật nát chiếc xe nếu nó tức giận.

Khi lực lượng an ninh đến, họ đã hét lớn, đồng thời dùng pháo khói để xua đuổi chú voi táo tợn trên vào rừng. Rất may, chiếc xe bán tải không hỏng hóc gì sau màn "trấn lột" trên đường của chú voi rừng khổng lồ.

Tại Thái Lan hiện nay ước tính có khoảng 2.000 con voi châu Á sống trong tự nhiên và thường xuyên có nhưng đụng độ với con người. Rất nhiều trong số chúng có thói quen khá nguy hiểm là ra đường chặn xe để lấy thức ăn thay vì tự đi kiếm thức ăn trong rừng.

Nguyễn Hoàng (theo Newsflare)