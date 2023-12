Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài gần 54km, đoạn đi qua tỉnh Đồng Nai hơn 34km và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là 19,5km. Dự án được khởi công từ tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng.

Dự án chia làm 3 thành phần, trong đó thành phần 1 do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản dài 16km, thành phần 2 dài 18,2km do Bộ GTVT làm chủ quản, thành phần 3 dài 19,5km do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ quản.

Riêng dự án thành phần 3, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao cho Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng do liên danh nhà thầu công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - công ty CP 479 Hòa Bình - công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 thực hiện.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, tính đến đầu tháng 12/2023, tiến độ giải phóng mặt bằng đạt hơn 96%. Việc giải phóng mặt bằng nhanh, thúc đẩy thi công đảm bảo dự án về đích đúng tiến độ.

Ghi nhận của PV VietNamNet, tại dự án thành phần 3, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau 6 tháng khởi công, dự án đã dần hiện rõ trục đường. Nhiều máy móc, thiết bị cùng hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tích cực ngày đêm làm việc trên công trường.

Hiện tại các nhà thầu đã đồng loạt triển khai 11 mũi thi công trên toàn tuyến. Các đơn vị thi công 24/24 giờ, ba ca bốn kíp để đảm bảo tiến độ dự án. Trên toàn tuyến có 11 công trình cầu, hiện đang thực hiện các công đoạn cọc khoan nhồi, thi công bê tông bệ, thân mố, bệ trụ, đúc dầm.

Đến nay nhà thầu đã vận chuyển về công trường hơn 30.000m3 đất để phục vụ thi công, san lấp đắp nền. Dự kiến cuối tháng 4/2024 sẽ đắp xong toàn bộ khối lượng đất của dự án thành phần 3.

Tuy nhiên, 2 dự án thành phần còn lại qua tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có mặt bằng thi công. Hiện địa phương vẫn đang thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường; dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 này.