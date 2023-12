Chiều 15/12, Công an tỉnh Quảng Bình đã có báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Bình, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Trần Văn Điệp (SN 1964), quê xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, thường trú Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và Đặng Văn Ngọc (SN 1968), quê xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định, thường trú xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 24 sáng ngày 25/6, kẻ gian đã cạy cửa 2 phòng kế toán, tháo rèm cửa sổ quấn két sắt rồi di chuyển ra phía trước vườn cây của Lâm trường Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình) để cạy phá két, lấy đi số tiền hơn 617 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Điệp (trái) và đối tượng Đặng Văn Ngọc. Ảnh: CACC

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an Quảng Bình đã phối hợp với Công an huyện Lệ Thủy và các phòng nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được 2 dấu vân tay trên tờ giấy đối tượng gấp lại để chèn cửa ngăn phía trong phòng và trên phong bì để trên két và 2 mẫu ADN ở vị trí két sắt bị phá.

Sau khi xác định vụ trộm két sắt ở Lâm trường Kiến Giang là do nhóm đối tượng thực hiện và nhóm này có thể liên quan nhiều vụ án trộm két sắt trước đó ở Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu… Ban Giám đốc Công an Quảng Bình đã làm báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến và được Bộ chỉ đạo Công an Quảng Bình phối hợp các Cục nghiệp vụ của Bộ lập chuyên án đấu tranh.

Những trinh sát giỏi sau đó cũng được cử đến các tỉnh thành như: Quảng Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lạng Sơn, Bình Dương, Bình Phước, Đà Nẵng, Quảng Nam…để truy tìm tung tích đối tượng.

Lập lời thề tự tử nếu bị bắt

Chiều muộn một ngày giữa tháng 12, khi Trần Văn Điệp đẩy xe áo quần đi bán dạo trên đường phố Đồng Hới (Quảng Bình), bất ngờ bị lực lượng công an ập đến còng tay, bắt khẩn cấp. Đặng Văn Ngọc cũng bị bắt giữ ngay sau đó.

Lâm trường Kiến Giang, nơi các đối tượng phá két sắt trộm hơn 600 triệu đồng. Ảnh: Hải Sâm

Tại cơ quan Công an, Điệp khai nhận, khi hắn và Ngọc quyết thành một đôi trộm cắp khắp nơi, cả 2 đã chuẩn bị trước lọ thuốc độc và lập lời thề với nhau, nếu một trong hai bị bắt, đối tượng còn lại sẽ tự tử.

Trong 20 năm qua, cặp đôi này đã trộm cắp ở nhiều nơi, giờ bị Công an Quảng Bình bắt nên hoàn toàn "tâm phục khẩu phục” và có thái độ hợp tác.

Đối tượng Điệp cũng khai, khi đến một địa phương nào đó, Điệp và Ngọc đóng vai là người đi bán quần áo dạo, cắt móng tay, móng chân, bán tăm, bông… rồi đến công sở, chùa chiền, xí nghiệp, nông trường… để tìm cách trộm. Hai đối tượng không hề thuê khách sạn, nhà nghỉ ở để tránh việc khai báo và cả hai không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Khi xác định được nơi để trộm, các đối tượng đến những tiệm mua xe máy, xà beng, các vật dụng để thực hiện hành vi. Trộm xong là trốn thoát ngay khỏi tỉnh, thành vừa gây án, tìm đến nơi khác bán xe hoặc tiêu hủy xe, chia nhau tiền và mỗi người đi một nơi không động tĩnh gì.

Bước đầu, Trần Văn Điệp và Đặng Văn Ngọc khai nhận đã gây ra trên 100 vụ trộm két sắt ở nhiều tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, khi ra đến Quảng Bình gây án thì bị bắt.

Được biết, Trần Văn Điệp sinh sống ở cô nhi viện từ lúc 9 tuổi, sau đó vì trộm cắp vặt trên đường phố nên bị đưa vào trại giáo dưỡng để cải tạo và gặp Đặng Văn Ngọc.

Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Điệp liên tục đi tù với 3 tiền án về trộm cắp. Năm 1985, Trần Văn Điệp chấp hành xong án phạt tù nhưng không trở về địa phương mà bắt đầu thay hình đổi dáng, thay tên đổi họ và liên hệ gặp Ngọc để cùng nhau rong ruổi khắp các tỉnh, thành trộm cắp tài sản.