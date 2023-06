Chiều 16/6, lãnh đạo Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đang truy xét một đối tượng đột nhập vào nhà dân phá két sắt, trộm nhiều tài sản có giá trị rồi tẩu thoát.

Hình ảnh đối tượng kéo lê két sắt từ trên lầu xuống đất - Ảnh cắt từ camera an ninh

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào chiều 14/6, một thanh niên đột nhập vào nhà dân trên đường Trần Quang Diệu (phường Tân Bình, TP Dĩ An) để trộm tài sản. Đối tượng này sau đó lên lầu kéo chiếc két sắt từ phòng ngủ theo lối đi cầu thang để đưa xuống tầng trệt.

Tại đây, đối tượng tiếp tục kéo chiếc két sắt vào khu vực bếp ăn của gia đình rồi dùng tua vít, búa cạy mở lấy đi nhiều vàng, tiền mặt bên trong.

Sau khi lấy tài sản, đối tượng vứt giấy tờ khắp nền nhà rồi tẩu thoát. Theo trình báo của gia đình, số tài sản bị mất trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Thời điểm này, cả gia đình không ở nhà nên không phát hiện sự việc. Đến khi trở về thấy két sắt bị cạy phá nằm ở góc bếp mới biết trộm đột nhập.

Công an TP Dĩ An sau đó đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án để điều tra.