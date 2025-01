Sex is Zero là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc gồm 2 phần ra mắt năm 2002 và 2007, được xem là một trong những tác phẩm tiên phong cho thể loại hài tình dục (sex comedy) tại Hàn Quốc. Phim xoay quanh những tình huống hài hước trong đời sống của các sinh viên đại học, khám phá những khía cạnh tình dục, phá thai và trách nhiệm cá nhân. Phim gây được tiếng vang lớn tại thị trường châu Á, đưa tên tuổi của các diễn viên chính như Lim Chang Jung, Choi Sung Kook, Ha Ji Won… vụt sáng.

Poster phim Sex is Zero. Ảnh: VieON

23 năm sau Sex is Zero, cuộc sống của dàn diễn viên đã có nhiều thay đổi. Trong đó cặp đôi nam chính là Lim Chang Jung và Choi Sung Kook, người trải qua 2 cuộc hôn nhân, người hạnh phúc bên vợ trẻ.

Lim Chang Jung 2 lần bước lên lễ đường

Lim Chang Jung sinh năm 1973 nổi tiếng với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhạc sĩ. Anh được biết đến với biệt danh “huyền thoại ballad của Hàn Quốc”. Trong Sex is Zero, nam tài tử thủ vai Eun Shik, thành viên đội võ thuật của trường và có tình cảm đơn phương với Eun Hyo (Ha Ji Won đóng).

Lim Chang Jung trong phim "Sex is Zero". Ảnh: Showbox

Về đời tư, Lim Chang Jung kết hôn lần đầu năm 2006 cùng nữ golf thủ chuyên nghiệp Kim Hyun Joo. Tuy có với nhau 3 người con trai nhưng anh cùng vợ cũ ly hôn vào năm 2013. Bốn năm sau, sao Hàn tái hôn cùng nữ huấn luyện viên yoga kém anh 18 tuổi, hiện tại cặp đôi đã có 1 con trai chung. Nam diễn viên cũng chia sẻ mong muốn có thêm con gái để gia đình thêm đầy đủ. Hiện tại, anh cùng vợ và 5 người con sống viên mãn và hạnh phúc cùng nhau.

Diễn viên Lim Chang Jung cùng vợ và 5 con trai. Ảnh: IGNV

Choi Sung Kook kết hôn muộn cùng hôn thê kém 24 tuổi

Choi Sung Kook sinh năm 1970 là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, đặc biệt là các bộ phim hài lãng mạn. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất những năm 1990 và nhanh chóng có được thành công nhờ lối diễn xuất gần gũi, gây cười một cách tự nhiên.

Ngoài Sex is Zero, nam diễn viên còn góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình khác như Mapado, Miracle on 1st Street, Love Match, Flaming Youth… Sau khi ổn định sự nghiệp, anh ít đóng phim và chuyển hướng sang tham gia các chương trình truyền hình duy trì tên tuổi.

Năm 2022, Choi Sung Kook lần đầu tiên công khai bạn gái kém 24 tuổi trên chương trình Chosun’s Romantist. Anh cho biết mình có suy nghĩ nghiêm túc về việc kết hôn sau 1 năm hẹn hò. Nam diễn viên chia sẻ không muốn tiết lộ khoảng cách tuổi tác vì sợ mọi người có định kiến. Vì bạn gái là người ngoài ngành, Choi Sung Kook cũng lo lắng công chúng cho rằng cô quen anh vì tiền.

Diễn viên Choi Sung Kook kết hôn cùng bạn gái kém 24 tuổi. Ảnh: Sanook

Sao phim Sex is Zero tiết lộ chuyện tình gặp nhiều áp lực, anh đến chào hỏi gia đình bạn gái trong chương trình Chosun’s Romantist. Tài tử cho biết phải mất nửa năm để thuyết phục người thân đồng ý do trước đó gia đình hai bên đều phản đối kịch liệt mối tình cách biệt tuổi tác của nam diễn viên. Sau đó vào tháng 11/2022, anh và bạn gái kém 24 tuổi chính thức kết hôn. Sau 2 năm kết hôn, hiện tại Choi Sung Kook cùng vợ đã đón con gái đầu lòng. Anh cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con.

