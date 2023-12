{"article":{"id":"2223063","title":"Cát Tiên nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã, thực vật quý","description":"Nhờ đẩy mạnh truyền thông kết hợp với tăng cường tuần tra, giám sát, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan tới bảo tồn đa dạng sinh học tại huyện Cát Tiên, Lâm Đồng đã giảm đáng kể.","contentObject":"<p>Nằm ở phía nam của tỉnh Lâm Đồng, huyện Cát Tiên có diện tích rừng chiếm tới 68% tổng diện tích toàn huyện. Trong đó có khoảng hơn 26.200ha là rừng do Vườn quốc gia Cát Tiên quản lý. Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc ba tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, đây là vườn quốc gia hiếm hoi còn sót lại nhiều hệ động vật, thực vật đa dạng, phong phú, trong đó, nhiều loài có tên trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới, đang có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên, do biến đổi khí hậu và tác động của con người phổ biến là tình trạng săn bắt động, thực vật tác động tiêu cực đến môi trường sống, sự sinh sôi của các loài. </p>

<p>Trong nhiều năm qua, các cơ quan chức năng huyện Cát Tiên đã tích cực có các giải pháp bảo vệ rừng, phòng ngừa tội phạm đa dạng sinh học hướng tới bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn gắn với phát triển bền vững.</p>

<p>Từ đầu năm 2023, tại huyện Cát Tiên xảy 10 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó hạt Kiểm lâm huyện Cát Tiên phát hiện 4 vụ việc, còn Vườn Quốc gia Cát Tiên xảy ra 6 vụ. Công tác xử lý vi phạm đã xong 6 vụ, còn 4 vụ do vắng chủ nên chưa xử lý.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bao-ve-dog-vat-hoang-da-336.png?width=768&s=ZaNZdCChNdZxu18U1xn25w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bao-ve-dog-vat-hoang-da-336.png?width=1024&s=kOQi3d2CCW7TykK9c5PzTw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bao-ve-dog-vat-hoang-da-336.png?width=0&s=HyHMMgTsGfHI8P6I9XAYRA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bao-ve-dog-vat-hoang-da-336.png?width=768&s=ZaNZdCChNdZxu18U1xn25w\" alt=\"bao ve dog vat hoang da.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/bao-ve-dog-vat-hoang-da-336.png?width=260&s=GqddHQXYKUFLFKLMNkxWLg\"></picture>

<figcaption><em>Cát Tiên có nhiều chính sách bảo vệ rừng. Ảnh: Hà My. </em></figcaption>

</figure>

<p>Nhằm đẩy mạnh công tác truy quét các đối tượng xâm nhập rừng trái phép cũng như phòng chống cháy rừng được Hạt kiểm lâm huyện Cát Tiên thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau. Phối hợp với Chi cục Lâm nghiệp tỉnh, UBND các xã có rừng tăng cường phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ đa dạng sinh học.</p>

<p>Từ đầu năm tới nay, Hạt kiểm lâm huyện Cát Tiên tổ chức các đợt truyền thông tới cộng đồng dân cư, học sinh trên địa bàn về các chính sách của Luật Lâm nghiệp, Luật Đa dạng sinh học, các văn bản của Đảng và Nhà nước, tỉnh Lâm Đồng và huyện Cát Tiên về công tác bảo vệ đa dạng sinh học, phòng chống nạn khai thác động, thực vật rừng trái phép.</p>

<p>Các kênh tuyên truyền như nói chuyện trực tiếp, qua hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, truyền thanh lưu động bằng xe loa. Từ đó, người dân đã tiếp cận được các thông tin về chính sách bảo vệ động, thực vật rừng quý hiếm. Nhiều vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp đã được quần chúng nhân dân tố giác tới cơ quan chức năng. </p>

<p>Ngoài ra, ở các tiểu khu rừng dễ bị các đối tượng xâm nhập chặt hạ cây, bẫy động vật hoang dã, lực lượng kiểm lâm phối hợp với các xã trên địa bàn tăng cường tuần tra, giám sát, truy quét các đối tượng xâm nhập rừng trái phép. Từ đầu năm tới nay, Hạt kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan đã thực hiện hơn 60 đợt tuần tra, kiểm tra truy quét, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, các đơn vị đã phát hiện trực tiếp 2 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp và tiếp nhận thông tin vi phạm 2 vụ từ các đơn vị khác. </p>

<p>Ngoài ra, Trung tâm cứu hộ động vật tại tỉnh Lâm Đồng thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên đã được xây dựng từ năm 2011, mở rộng năm 2015 với tổng diện tích 66 ha. Đây là Trung tâm cứu hộ lớn nhất tỉnh là nơi chăm sóc, phục hồi chức năng hoang dã của các loài động vật linh trưởng, gấu, báo...</p>

<p>Nhờ nhiều giải pháp đồng bộ và kịp thời, các hoạt động liên quan tới khai thác, mua bán động vật hoang dã, lâm sản quý hiếm trên địa bàn huyện Cát Tiên đã giảm. Riêng trong năm 2022, không có hành vi vi phạm trong lĩnh vực Luật Lâm nghiệp, không có vụ việc nào phải truy cứu trách nhiệm hình sự, các vụ vi phạm đều được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để tồn đọng, kéo dài.</p>

<p><strong>Hà My </strong></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/cat-tien-no-luc-bao-ve-dong-vat-hoang-da-thuc-vat-quy-2223063.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cat-tien-no-luc-bao-ve-dong-vat-hoang-da-thuc-vat-quy-334.png","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/cat-tien-no-luc-bao-ve-dong-vat-hoang-da-thuc-vat-quy-335.png","updatedDate":"2023-12-05T10:38:36","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222706","title":"Vườn quốc gia Bi-doup Núi Bà giáo dục tuyên truyền làm trọng tâm bảo vệ rừng","description":"Là vườn quốc gia lớn nhất cả nước với diện tích lên tới hơn 76 nghìn ha, Bi-doup Núi Bà đã lấy mục tiêu tuyên truyền, giao khoán bảo vệ rừng cho người dân để giảm tình trạng khai thác trái phép lâm sản.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vqg-bi-doup-nui-ba-giao-duc-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-rung-2222706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/vuon-quoc-gia-bi-doup-nui-ba-giao-duc-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-rung-405.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T11:11:29","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219187","title":"Cháy pin xe điện gây nổ, cách nào để nhanh dập tắt lửa?","description":"Khi pin xe điện cháy sẽ gây nổ, vì vậy, người tham gia chữa cháy cần mặc đồ bảo hộ và làm đúng cách để nhanh chóng dập tắt lửa và an toàn tính mạng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-pin-xe-dien-gay-no-cach-nao-de-dap-tat-ngon-lua-nhanh-chong-2219187.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chay-pin-xe-dien-gay-no-cach-nao-de-nhanh-dap-tat-lua-1256.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222131","title":"Bình Định: 5 giải pháp trong phòng chống tội phạm về đa dạng sinh học","description":"Được tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân tại Bình Định đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho các cơ quan chức năng, hoạt động mua bán động vật hoang dã đã giảm.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-dinh-5-giai-phap-trong-phong-chong-toi-pham-ve-da-dang-sinh-hoc-2222131.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/da-dang-sinh-hoc-317.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T10:31:03","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221981","title":"Nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng","description":"Diễn biến thời tiết đang trong giai đoạn mùa khô, được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao, do đó, việc nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy rừng cần đặc biệt chú trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-hieu-qua-phong-chay-chua-chay-rung-2221981.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/nang-cao-hieu-qua-phong-chay-chua-chay-rung-943.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T07:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219380","title":"Cơ sở pháp lý nào buộc chủ chung cư mini đảm bảo PCCC cho cư dân?","description":"Tại Hà Nội và TP.HCM hiện có hàng nghìn chung cư mini, trong đó có nhiều công trình vi phạm về xây dựng, PCCC. Vì thế, người dân băn khoăn về cơ sở pháp lý nào để buộc chủ chung cư mini đảm bảo PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-so-phap-ly-nao-buoc-chu-chung-cu-mini-dam-bao-pccc-cho-cu-dan-2219380.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/158476e6a09577cb2e84-1244-1236.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:50:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220924","title":"Thói quen để điện thoại trong cốp xe máy có gây cháy, nổ?","description":"Nhiều người có thói quen để điện thoại di động trong cốp xe máy mà không biết rằng, hành động này có thể gây mất an toàn cháy, nổ.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thoi-quen-de-dien-thoai-trong-cop-xe-may-co-gay-chay-no-2220924.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thoi-quen-de-dien-thoai-trong-cop-xe-may-co-gay-chay-no-5.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T00:07:26","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222742","title":"Lấy cộng đồng dân cư làm \"lá chắn\" chống lại nạn săn bắn động vật","description":"Động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Chư Mom Mây ngày càng suy giảm, vườn đã thay đổi công tác quản lý rừng với mục tiêu lấy cộng đồng dân cư làm lá chắn bảo vệ thực vật và động vật quý.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lay-cong-dong-dan-cu-lam-la-chan-chong-lai-nan-san-ban-dong-vat-2222742.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/lay-cong-dong-dan-cu-lam-la-chan-chong-lai-nan-san-ban-dong-vat-1798.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:36:38","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222780","title":"Kon Tum: Phát triển sinh kế phòng chống xâm phạm đa dạng sinh học","description":"Là địa phương có diện tích rừng lớn với sinh cảnh đa dạng, Kon Tum đã có nhiều giải pháp nỗ lực ngăn chặn tình trạng khai thác lâm sản trái phép.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kon-tum-phat-trien-sinh-ke-phong-chong-xam-pham-da-dang-sinh-hoc-2222780.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kon-tum-phat-trien-sinh-ke-phong-chong-xam-pham-da-dang-sinh-hoc-1758.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:17:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219167","title":"Công an Hà Nội tăng cường tuyên truyền PCCC cho cơ sở kinh doanh xe máy điện","description":"Sau một số vụ cháy, nổ tại cửa hàng kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện, Công an TP Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền PCCC cho các cơ sở kinh doanh mặt hàng này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-pccc-cho-co-so-kinh-doanh-xe-may-dien-2219167.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cong-an-ha-noi-tang-cuong-tuyen-truyen-pccc-cho-co-so-kinh-doanh-xe-may-dien-1240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219080","title":"Hiện đại hóa lực lượng PCCC&CNCH để nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy","description":"Sau những vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng cho thấy, quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ ngày càng khó khăn. Việc hiện đại hóa lực lượng là then chốt để nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-dai-hoa-luc-luong-pccc-cnch-de-nang-cao-hieu-qua-phong-chay-chua-chay-2219080.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hien-dai-hoa-luc-luong-pccccnch-de-nang-cao-hieu-qua-phong-chay-chua-chay-1226.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T16:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219129","title":"Cảnh sát PCCC chỉ cách phòng ngừa từ những vụ ô tô bốc cháy","description":"Đại diện Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, nhiều ô tô bị cháy có nguyên nhân từ \"độ chế\" hệ thống điện trong xe. Ngoài ra, còn do chủ xe để các vật dễ cháy, nổ trong ô tô.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-sat-pccc-chi-cach-phong-ngua-tu-nhung-vu-o-to-boc-chay-2219129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/canh-sat-pccc-chi-cach-phong-ngua-tu-nhung-vu-o-to-boc-chay-932.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:19:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219110","title":"Sau vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm PCCC","description":"Sau vụ cháy ở Khương Hạ khiến 56 người tử vong (quận Thanh Xuân, Hà Nội), ngoài việc rà soát các công trình vi phạm, công tác PCCC đã được đề cao. Mới đây Thủ tướng tiếp tục yêu cầu kiểm tra phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sau-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-kien-quyet-xu-ly-cac-cong-trinh-vi-pham-pccc-2219110.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/sau-vu-chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-kien-quyet-xu-ly-cac-cong-trinh-vi-pham-pccc-928.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T14:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219119","title":"Cao điểm mùa hanh khô, cảnh báo 'nóng' về cháy rừng","description":"Trong thời gian qua, do ảnh hưởng bởi thời tiết và sự bất cẩn của người dân đã gây ra những vụ cháy rừng nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-diem-mua-hanh-kho-canh-bao-nong-ve-phong-chong-chay-rung-2219119.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/cao-diem-mua-hanh-kho-canh-bao-nong-ve-phong-chong-chay-rung-919.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221235","title":"Cùng con tham gia bảo vệ rùa biển tại Ninh Thuận","description":"Cuộc đấu tranh sinh tồn và duy trì nòi giống của rùa biển trong tự nhiên là một cuộc chiến đầy cam go và cần sự chung tay của cả cộng đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cung-con-tham-gia-bao-ve-rua-bien-tai-ninh-thuan-2221235.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/cung-con-tham-gia-bao-ve-rua-bien-tai-ninh-thuan-575.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:01:19","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221333","title":"Đưa về bờ an toàn 14 ngư dân gặp nạn trên biển","description":"Lực lượng cứu nạn đã sử dụng phần mềm SAROPS lập khu vực tìm kiếm theo hướng trôi dạt của người bị nạn, hướng dẫn các tàu tổ chức tìm kiếm theo kế hoạch.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dua-ve-bo-an-toan-14-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-2221333.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dua-ve-bo-an-toan-14-ngu-dan-gap-nan-tren-bien-556.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:00:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221206","title":"Chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, cứu hộ cứu nạn đường thuỷ","description":"Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của các đơn vị trực thuộc, sẵn sàng phòng chống kịp thời khi có bão, lũ xảy ra; thường xuyên tổ chức tập huấn, diễn tập phòng chống cứu hộ, cứu nạn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-dong-phong-ngua-ung-pho-voi-thien-tai-cuu-ho-cuu-nan-duong-thuy-2221206.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-dong-phong-ngua-ung-pho-voi-thien-tai-cuu-ho-cuu-nanduong-thuy-544.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:59:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222154","title":"Vườn quốc gia Phước Bình lấy tuyên truyền làm trọng tâm bảo vệ đa dạng sinh học","description":"Vườn quốc gia Phước Bình thường xuyên diễn ra hành vi khai thác, săn bắt động vật, thực vật trái phép. Vì vậy, tăng cường tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học được Vườn quốc gia Phước Bình chú trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vqg-phuoc-binh-lay-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-da-dang-sinh-hoc-2222154.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vuon-quoc-gia-phuoc-binh-lay-tuyen-truyen-lam-trong-tam-bao-ve-da-dang-sinh-hoc-514.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:54:04","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222140","title":"Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền về nạn săn bẫy chim hoang dã","description":"Trước thực trạng săn bẫy chim tự nhiên di cư, UNBD tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan thường xuyên ra các văn bản chỉ đạo nhằm ngăn chặn tình trạng này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khanh-hoa-day-manh-tuyen-truyen-ve-nan-san-bay-chim-hoang-da-2222140.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/khanh-hoa-day-manh-tuyen-truyen-ve-nan-san-bay-chim-hoang-da-511.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:53:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221988","title":"Nhiều giải pháp bảo vệ chim hoang dã trước nạn săn bẫy","description":"Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là điểm cư trú, dừng chân của nhiều loại chim hoang dã nên xảy ra tình trạng săn bẫy chim rất phổ biến.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-giai-phap-bao-ve-chim-hoang-da-truoc-nan-san-bay-2221988.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhieu-giai-phap-bao-ve-chim-hoang-da-truoc-nan-san-bay-505.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:53:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222113","title":"Người dân tự nguyện giao trả động vật hoang dã về rừng","description":"Trung bình mỗi năm, Trung tâm Cứu hộ Vườn quốc gia Cát Tiên tiếp nhận hơn 200 cá thể động vật hoang dã từ khắp cả nước, và đã tái thả thành công hơn 90% trong số đó.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-dan-tu-nguyen-giao-tra-dong-vat-hoang-da-ve-rung-2222113.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nguoi-dan-tu-nguyen-giao-tra-dong-vat-hoang-da-ve-rung-502.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:53:12","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222539","title":"Hoạt động mua bán động vật trái phép vẫn âm thầm qua mặt cơ quan chức năng","description":"Hiện tình hình buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam còn phức tạp, bất chấp quyết tâm của Chính phủ và nỗ lực của các tổ chức bảo tồn. Hoạt động mua bán vẫn thực hiện lén lút bất chấp hành vi này là vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt nghiêm khắc.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoat-dong-mua-ban-dong-vat-trai-phep-van-am-tham-qua-mat-co-quan-chuc-nang-2222539.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoat-dong-mua-ban-dong-vat-trai-phep-van-am-tham-qua-mat-co-quan-chuc-nang-480.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:45:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222525","title":"Hợp tác xã bảo tồn “Vị xưa” - Vị cà cuống","description":"“Càng khó nuôi mà mình nuôi được và làm được thì mình sẽ là người đi tiên phong, nó sẽ dễ tiếp cận thị trường và ít cạnh tranh”, đó là chia sẻ về hành trình chăn nuôi, chế biến các sản phẩm từ cà cuống với thương hiệu cà cuống xứ Tuyên.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hop-tac-xa-bao-ton-vi-xua-vi-ca-cuong-2222525.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hop-tac-xa-bao-ton-vi-xua-vi-ca-cuong-398.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:59:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221965","title":"Bảo đảm an toàn cháy, nổ tại trường học, cơ sở giáo dục","description":"Công an thành phố Hà Nội có khuyến cáo về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trong trường học và cơ sở giáo dục.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bao-dam-an-toan-chay-no-tai-truong-hoc-co-so-giao-duc-2221965.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/bao-dam-an-toan-chay-no-tai-truong-hoc-co-so-giao-duc-247.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:23:49","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222509","title":"Hà Nội đề xuất mua máy bay chữa cháy và trực thăng cứu nạn","description":"Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, UBND TP Hà Nội vừa đề xuất mua các thiết bị đặc thù như tàu chữa cháy trên sông, máy bay trực thăng cứu nạn, cứu hộ và máy bay chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-de-xuat-mua-may-bay-chua-chay-va-truc-thang-cuu-nan-2222509.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ha-noi-de-xuat-mua-may-bay-chua-chay-va-truc-thang-cuu-nan-201.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:15:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222068","title":"Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy khi tàu thuyền neo đậu sát nhau","description":"Gần đây, trên địa bàn cả nước đã liên tục ghi nhận các vụ cháy liên quan tới tàu, thuyền. Đặc biệt, các sự cố cháy, nổ tàu thuyền thường xảy ra khi phương tiện này đang neo đậu.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-bao-an-toan-phong-chay-chua-chay-khi-tau-thuyen-neo-dau-sat-nhau-2222068.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/dam-bao-an-toan-phong-chay-chua-chay-khi-tau-thuyen-neo-dau-sat-nhau-678.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T08:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa