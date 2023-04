Theo thông tin từ công an huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), ngày 6/4 đơn vị nhận được thư của cháu Phượng Mai Dương (SN 2007, Hà Giang) bày tỏ lời cảm ơn tới các cán bộ, chiến sĩ công an xã Sơn Nam (huyện Sơn Dương).

Bức thư cảm ơn Dương gửi tới các cán bộ chiến sĩ công an xã Sơn Nam.

Theo nội dung bức thư, tháng 2/2023 Dương đi làm thuê ở Hà Nội nhưng do công việc nặng nhọc không phù hợp, cậu nghỉ việc và không được chủ trả lương. Không có tiền đi xe khách, thiếu niên 16 tuổi đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ Hà Nội về nhà. Khoảng 1h sáng ngày 1/4, khi đi bộ đến địa phận xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, Dương gặp lực lượng công an xã.

Sau khi nghe Dương kể lại câu chuyện, các cán bộ chiến sĩ công an đã hỗ trợ Dương chỗ ngủ, đồ ăn và đón xe khách, cho tiền đi đường để Dương an toàn về nhà.

"Các chú công an rất tốt, đã giúp đỡ một người khổ như cháu. Cháu cảm thấy may mắn khi gặp người tốt như các chú, cháu rất biết ơn, cháu cảm ơn các chú, mong các chú mạnh khoẻ, làm tốt công việc, giúp đỡ được nhiều người giống như đã giúp cháu. Cháu rất cảm ơn các chú công an Sơn Nam", Dương viết.

Thiếu niên 16 tuổi Phượng Mai Dương đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang, may mắn được các chiến sĩ công an xã Nam Sơn giúp đỡ.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Duy Huân, chủ tịch xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, Hà Giang - nơi gia đình Dương đang sinh sống - xác nhận câu chuyện: "Các đồng chí công an xã Sơn Nam khi gặp Dương đi bộ trong đêm đã gọi điện tới công an xã Cán Tỷ xác minh nhân thân của cháu. Sau đó các đồng chí giúp cháu bắt xe khách để về nhà an toàn".

Ông Huân cho biết thêm: "Bố Dương đi làm xa tận Mèo Vạc. Mẹ cháu đi lấy chồng bên Trung Quốc. Dương và em gái ở cùng ông bà ngoại. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Dương nghỉ học đã lâu".

Rất nhanh chóng, câu chuyện Dương đi bộ từ Hà Nội về Hà Giang được công an xã Sơn Nam giúp đỡ lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích với tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ của các chiến sĩ công an:

"Tuyệt vời quá. Cháu đã rất may mắn khi gặp được các chú công an. Không thì biết bao giờ mới đến nhà. Cảm ơn các chú rất nhiều".

"Quá tuyệt vời, cảm ơn các anh! Chúc các chiến sĩ công an nhiều sức khỏe hoành thành tốt công việc".

"Con mình sinh 2007, năm nay mới đang học lớp 10. Mẹ vẫn phải lo cho từng tí vậy mà cháu sinh 2007 đã phải đi làm rồi. Còn nhỏ mà cuộc sống bươn trải sớm quá. Cám ơn các chú công an xã Sơn Nam đã giúp cháu. Chúc các chú khỏe mạnh, luôn "vì dân phục vụ", chúc cháu sớm trưởng thành tìm được công việc ổn định để phụ giúp gia đình".

"Đọc được những dòng cảm ơn của cháu, mình không kìm nổi 2 dòng lệ nữa rồi. Thật là tội nghiệp cho cháu và rất cảm kích các anh công an xã Sơn Nam đã giúp đỡ cháu".