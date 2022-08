Câu chuyện của chiến sĩ cứu nạn cứu hộ giành giải Đặc biệt tại LHPT XV

Lần đầu tiên tham dự thi phát thanh trực tiếp, MC cũng là lần đầu tiên dẫn chương trình trực tiếp nhưng tác phẩm “Giữa lằn ranh sinh tử” của đơn vị Phát thanh Công an nhân dân, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) đã xuất sắc đoạt giải Đặc biệt tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV.

Tham gia chương trình, Trung tá Nguyễn Chí Thành (Phó đội trưởng Đội PCCC& CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM) đã khiến cả khán phòng Hội đồng thi chung khảo xúc động rơi nước mắt với những câu chuyện thực tế của lực lượng PCCC và cứu hộ cứu nạn. Chương trình “Lằn ranh sinh tử” lên sóng thi phát thanh trực tiếp ngày 2/8/2022. Trung tá Nguyễn Chí Thành xúc động, xót thương, tự hào chia sẻ về 3 chiến sĩ PCCC vừa hy sinh khi làm nhiệm vụ tại số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) vào khoảng 14h ngày 1/8/2022: “Vô cùng đau xót khi các đồng nghiệp đã không thể về với gia đình sau khi thực hiện nghĩa vụ cao cả cứu giúp người dân đang gặp khó khăn”. Chia sẻ sau khi nhận giải Đặc biệt, Thiếu tá Trần Lê Dung, PV-BTV Ban Biên tập phát thanh, Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an) cho biết, “Giữa lằn ranh sinh tử” là một cuộc trò chuyện với một người lính cứu nạn cứu hộ, với hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Trung tá Nguyễn Chí Thành có một thành tích vô cùng là ấn tượng, tham gia hàng dập lửa hàng ngàn vụ cháy, cứu hàng trăm người và tìm vớt được hàng trăm thi thể. “Ngay lúc này, tôi cùng ê-kíp thực hiện chương trình còn rất xúc động và rất vui bởi chúng tôi không nghĩ là tác phẩm của mình có thể là chinh phục Ban Giám khảo, chạm đến cảm xúc người nghe và đạt được giải thưởng như vậy. Quá trình thực hiện đề tài, tôi đã gặp Trung tá Nguyễn Chí Thành và bị khuất phục hoàn toàn. Như các bạn biết, chúng tôi thi phát thanh trực tiếp vào ngày 2/8 thì chiều 1/8 tại Hà Nội, xảy ra vụ việc đau thương khi 3 chiến sĩ PCCC đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Họ đã cứu được tám người và khi họ quay trở lại tiếp tục nhiệm vụ thì đã gặp nạn. Sự viện khiến cho đề tài của chúng tôi nóng hơn bao giờ hết. Ngay trong đêm, chúng tôi đã sửa, thậm chí viết lại kịch bản để câu chuyện của ngày hôm qua kết nối được với chương trình của ngày hôm nay”, Thiếu tá Trần Lê Dung nói. Hơn 20 năm tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, Trung tá Nguyễn Chí Thành chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ “cứu người hay không cứu người” trong các tình huống cấp bách. Đơn giản là cuộc trò chuyện, là những chia sẻ về công việc hằng ngày, chương trình “Giữa lằn ranh sinh tử” đã tạo được những cảm xúc nhất định trong lòng thính giả cả nước, chạm trái tim của bạn nghe đài và chinh phục BGK để nhận giải thưởng này. “Là một thành viên của đội PCCC đã được huấn luyện và tôi luyện chỉ có một nhiệm vụ duy nhất phải cứu được nạn nhân, dù khó khăn, dù nguy hiểm phải hi sinh thì chúng tôi vẫn tự hào và cố gắng hết sức mình”, Trung tá Nguyễn Chí Thành rơi nước mắt xúc động ngay trên sóng trực tiếp của chương trình. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ trao giải Đặc biệt và chúc mừng nhóm tác giả Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ và Nguyễn Ngọc Dung, với chương trình “Giữa lằn ranh sinh tử”. Mỗi vụ việc, người lính cứu hộ phải đối diện với nhiều nguy hiểm khác nhau, không thể lường trước được. Tuy nhiên, vì là nhiệm vụ đặc thù khó có người thay thế nên những người lính như Trung tá Nguyễn Chí Thành luôn động viên nhau, tìm cách vượt qua khó khăn. Gia đình chính là động lực giúp họ hoàn thành tốt công việc của mình. Đến với Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022, Trung tá Nguyễn Chí Thành bày tỏ niềm vinh dự và mong muốn có thể chia sẻ về nỗi vất vả nguy hiểm của nghề, sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ PCCC, qua đó nói lên ý nghĩa của công việc này với người dân./. Theo VOV