Bộ trưởng Tô Lâm: Tổ quốc và nhân dân mãi ghi tạc sự hy sinh của 3 chiến sĩ

Chiều nay, lễ viếng và truy điệu 3 chiến sĩ cứu hoả hy sinh khi làm nhiệm vụ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Sau khi dẫn đầu đoàn vào viếng, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương: “Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tá Đỗ Anh Quân, Đội trưởng; đồng chí Thượng uý Đỗ Đức Việt, cán bộ; đồng chí Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến với giặc lửa để cứu sống các nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Công an ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.

Đây là sự tổn thất, mất mát lớn với lực lượng Công an nhân dân và gia đình, người thân các Đồng chí.

Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các Liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân Việt Nam, là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Tổ quốc ghi công và Nhân dân mãi mãi ghi tạc hình ảnh Người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các Đồng chí. Xin gửi tới gia đình các Đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được. Mong các Đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!”.

Còn Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Liệt sĩ Đặng Anh Quân, Liệt sĩ Đỗ Đức Việt, Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc. Xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến. Cầu chúc linh hồn các anh siêu thoát về với tổ tiên với trời Phật”.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội ghi sổ tang, chia buồn với gia quyến 3 liệt sĩ.

Theo chương trình lễ tang, từ 13h30 đến 16h30 lễ viếng; từ 16h30 đến 17h lễ truy điệu; từ 17h lễ di quan, đưa thi hài ba liệt sĩ về Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Nội. Sau điện táng sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an táng tại nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Trước đó, vào hồi 13h30, ngày 1/8, xảy ra cháy tại cơ sở kinh doanh Karaoke, tại địa chỉ số 231 phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội đã lập tức điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đến hiện trường tổ chức công tác chữa cháy, CNCH.

Không quản ngại gian nguy, quyết tâm không để đám cháy lan rộng gây nguy hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ngay khi đến hiện trường, các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH đã lao vào dập lửa, chữa cháy, CNCH và đưa được 8 người ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, khi tiếp tục cùng đồng đội chiến đấu với giặc lửa, cứu người, do sức nóng, cấu kiện xây dựng trong căn nhà sập xuống đã khiến Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc anh dũng hy sinh.