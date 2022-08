Đồng đội và thân nhân khóc nghẹn trước vong linh 3 cảnh sát hy sinh

Chiều nay (5/8), tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và gia đình tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ. Lễ tang được thực hiện theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Từ đầu giờ chiều, rất đông đồng đội, thân nhân và cả người dân đã có mặt tại nhà tang lễ, chờ tới lượt vào viếng, thắp nén hương tiễn biệt.

Khá nhiều người dù không phải là thân nhân của gia đình 3 liệt sĩ, nhưng cảm động trước sự hy sinh anh dũng, đã tìm về nhà tang lễ, đứng lặng lẽ ở các vị trí, tâm nhang hướng vào nơi đang cử hành lễ tang.

Trong lễ tang chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an cùng các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đã tới dự và có mặt từ rất sớm. Các cơ quan, đoàn thể như Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng dự lễ tang từ sớm.

Dự lễ tang còn có lực lượng cán bộ, chiến sĩ và thân nhân gia đình các liệt sĩ, đặc biệt là những đồng đội trong lực lượng cứu hỏa, với trang phục như khi làm nhiệm vụ, ai nấy đều ngậm ngùi.

Trước khi diễn ra lễ viếng, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Bộ trưởng Công an về nghi nhận công lao của các chiến sĩ.

Trước những hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất; Thủ tướng cấp bằng "Tổ quốc ghi công", Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 chiến sĩ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã trao Huân chương chiến công hạng Nhất và bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các chiến sĩ.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an và các Thứ trưởng; lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an dự lễ tang

Đại tướng Tô Lâm thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương chiến công hạng Nhất và trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quyết định truy tặng bằng khen cho 3 chiến sĩ. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh văn phòng đã trao bằng khen cho đại diện 3 gia đình.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký quyết định truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc. Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao huy hiệu cho đại diện 2 gia đình liệt sĩ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh tặng bằng khen cho 3 chiến sĩ. Thay mặt UBND TP, Phó Chủ tịch TP Hà Minh Hải trao bằng khen cho đại diện 3 gia đình.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao huy hiệu cho đại diện 2 gia đình liệt sĩ

Di ảnh và linh cữu liệt sĩ - Thượng tá Đặng Anh Quân

Thượng úy Đỗ Đức Việt

Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc

Gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn bè,... đến tiễn biệt 3 liệt sĩ tại Nhà tang lễ quốc gia

Kết thúc lễ truy tặng các huân chương, danh hiệu, chuyển sang lễ viếng.

13h30, Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an TP Hà Nội công bố danh sách Ban lễ tang và chương trình lễ tang.

Lễ tang theo nghi thức Công an nhân dân đối với Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội làm Trưởng ban.

Lễ viếng được cử hành trong không khí trang trọng, xúc động, thể hiện sự tiếc thương vô hạn với 3 chiến sĩ. Linh cữu 3 chiến sĩ được quàn tại vị trí trang trọng nhất, được phủ cờ Tổ quốc và hoa tươi.

Trước linh cữu các chiến sĩ, bên trên là dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc các liệt sĩ: Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc”, phía dưới là đài hoa.

Di ảnh của các chiến sĩ cùng bảng gắn Huân chương, Huy chương và các phần thưởng cao quý, cạnh linh cữu và ban thờ đặt lư hương đều được phủ đài hoa trang trọng.

Trong niềm xúc động và tiếc thương vô hạn, các đoàn gia đình nội, ngoại của 3 chiến sĩ lần lượt vào viếng.

Lễ viếng bắt đầu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gửi vòng hoa đến viếng.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sĩ.

Đoàn Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn viếng các liệt sĩ

Ghi sổ tang, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an bày tỏ: “Đảng uỷ công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng công an nhân dân vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tá Đỗ Anh Quân, Đội trưởng; đồng chí Thượng uý Đỗ Đức Việt, cán bộ; đồng chí Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến với giặc lửa để cứu sống các nạn nhân trong vụ cháy tại số nhà 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là sự tổn thất, mất mát lớn với lực lượng Công an nhân dân và gia đình, người thân các Đồng chí.

Hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của các Liệt sĩ hôm nay đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân Việt Nam, là nguồn động lực, thôi thúc cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên hạnh phúc của Nhân dân. Tổ quốc ghi công và Nhân dân mãi mãi ghi tạc hình ảnh Người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của các Đồng chí.

Xin gửi tới gia đình các Đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được.

Mong các Đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!”.

Đoàn đại diện Bộ Quốc phòng vào viếng

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn đã vào viếng các liệt sĩ.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc Liệt sĩ Đặng Anh Quân, Liệt sĩ Đỗ Đức Việt, Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Xin chia buồn sâu sắc cùng toàn thể gia quyến.

Cầu chúc linh hồn các anh siêu thoát về với tổ tiên, với trời Phật!”

Đoàn đại diện các ban, ngành Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng đoàn vào viếng các liệt sĩ

Tiếp đó, lần lượt các đoàn vào viếng 3 liệt sĩ: Đoàn Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng làm Trưởng đoàn; Đoàn Cục Cảnh sát PCCC và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng làm Trưởng đoàn; Đoàn Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội do Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn.

Gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân,... trào nước mắt tiễn biệt 3 liệt sĩ

Đảng ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP làm Trưởng đoàn.

Đồng thời, các đoàn sở ban ngành, công an các đơn vị cũng đã đến viếng 3 liệt sĩ và chia buồn với thân nhân gia đình các liệt sĩ.

Trong các đoàn viếng 3 liệt sĩ hôm nay, khá nhiều lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị và những người là đồng đội, thân nhân của 3 chiến sĩ, sau thắp nén tâm nhang thành kính, những bước chân cũng chậm hơn và dừng hẳn bên linh cữu từng liệt sĩ.

Giây phút cuối cùng bên người đồng đội, bên người thân, ánh mắt ai cũng đỏ hoe khi nhìn về di ảnh các liệt sĩ.

Đồng đội viếng các liệt sĩ trong trang phục người cảnh sát PCCC

Từ sáng sớm nay (5/8), Công an TP đã có mặt tại Nhà tang lễ làm nhiệm vụ đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, phân làn, hướng dẫn giao thông xung quanh khu vực, cũng như tiến hành các bước sửa soạn để công tác chuẩn bị được hoàn tất.

Lúc 7h, thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng).

Theo chương trình, lễ tang diễn ra từ 13-17h. Tới 17h, linh cữu 3 chiến sĩ sẽ được di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì).

Sáng nay, di ảnh chiến sĩ Đặng Anh Quân được đưa về nhà tại ngõ 1194 phố Chùa Láng (quận Đống Đa).

Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm).

Trước khi lễ viếng bắt đầu, đúng 13h, Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội tổ chức nghi lễ trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 3 chiến sĩ.