Việt Nam hiện đang xếp hạng 59/193 quốc gia trên Báo cáo "Chỉ số sẵn sàng AI của chính phủ" (Government AI Readiness Index) do Oxford Insights (Vương quốc Anh) thực hiện, vượt mức trung bình của thế giới. Tại ASEAN, trong năm 2023 Việt Nam tăng 1 bậc, xếp vị trí số 5/10 quốc gia trong khu vực. Zalo là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực AI tại Việt Nam, từ năm 2017. Hiện tại Zalo sở hữu 4 trung tâm nghiên cứu AI Lab, với hơn 80 nhà nghiên cứu và hạ tầng mạnh mẽ, trong đó có hệ thống máy chủ gồm 8 DGX H100 có năng lực xử lý hàng đầu Việt Nam với hiệu suất lên đến 256 petaFLOPS (FLoating-point Operations Per Second). Các sản phẩm AI nổi bật của Zalo có thể kể đến: trợ lý giọng nói Kiki, công nghệ nhận dạng tiếng nói (dictation và voice-to-text), công nghệ tổng hợp tiếng nói (text-to-speech), công nghệ nhận dạng khuôn mặt (FaceID), công nghệ định danh điện tử (eKYC), công nghệ AI tạo sinh (AI Avatar, AI Sticker),...