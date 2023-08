Celine Dion phải chật vật điều trị, hủy hàng loạt chuyến lưu diễn và đối diện nguy cơ mất đi giọng hát vì căn bệnh siêu hiếm. Với tỷ lệ người mắc vào khoảng một phần triệu, hiện thế giới vẫn chưa tìm ra thuốc đặc trị cho căn bệnh này.

Celine Dion khổ sở vì bệnh hiếm gặp.

“Chúng tôi không thể tìm được bất kỳ loại thuốc nào có hiệu quả nhưng điều quan trọng là vẫn còn giữ hy vọng”, Claudette Dion, chị gái danh ca người Canada chia sẻ thông tin về tình hình sức khỏe của Celine Dion trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo Le Journal de Montreal.

Dù đã biết về việc Celine Dion mắc hội chứng cứng người (SPS) - một căn bệnh hiếm gặp, liên quan đến hệ thần kinh – từ cuối năm 2022, thông tin từ phía gia đình của danh ca cũng khiến người hâm mộ trên toàn thế giới lo lắng.

Hiện Celine Dion đã dừng mọi chương trình biểu diễn. Một người chị tên Linda vừa dọn đến ở chung với nữ danh ca cùng các con của cô, giúp chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn này.

Giọng ca My heart will go on vẫn nuôi hy vọng và chờ đợi kết quả tốt từ các nghiên cứu mới nhất trong việc điều trị SPS.

Căn bệnh nan y siêu hiếm

Theo thông tin từ Đại học Johns Hopkins, hội chứng cứng người (stiff person syndrome – SPS) là một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, thường gây ra tình trạng cứng cơ, co thắt và đau đớn.

Chứng bệnh khiến diva gặp khó khăn trong sinh hoạt và ca hát.

Triệu chứng bệnh xuất hiện nhanh chóng rồi biến mất và có thể trầm trọng hơn theo thời gian. Một số người gặp các hiện tượng khác như dáng đi không vững, song thị (nhìn thấy 2 hình ảnh của một đối tượng) hoặc nói lắp.

Hiện tại chưa có phương pháp điều trị hoặc loại thuốc nào chữa khỏi hoàn toàn SPS. Một số phác đồ và thuốc chỉ có tác dụng kiểm soát triệu chứng, cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần ngăn ngừa tiến triển bệnh.

SPS thường phát triển ở những người từ 40-50 tuổi. Tuy nhiên, đôi khi cũng gặp ở trẻ em. Hội chứng này hiếm đến mức tỷ lệ mắc chỉ vào khoảng 1-2 phần triệu.

Vào tháng 10/2021, người hâm mộ lo lắng khi Celine Dion thông báo hoãn các buổi biểu diễn tại Las Vegas vì sức khỏe không đảm bảo. Đến đầu năm 2022, nữ danh ca tiếp tục hủy bỏ chặng Bắc Mỹ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage cùng nguyên nhân.

“Tôi thật sự mong mình đủ khỏe để đi lúc này, nhưng tôi nghĩ cần kiên nhẫn hơn và theo chỉ dẫn của bác sĩ”, Celine Dion chia sẻ vào thời điểm đó. Đến tháng 12/2022, nữ danh ca đăng một video xúc động trên Instagram, tiết lộ mình mắc phải chứng bệnh nan y siêu hiếm.

Hành trình đấu tranh với bệnh tật

Celine Dion muốn nghỉ ngơi và dành thời gian chữa bệnh.

“Tôi xin lỗi vì mất quá lâu để quay lại với mọi người. Tôi nhớ các bạn rất nhiều. Tôi không thể đợi đến lúc được đứng trên sân khấu và trò chuyện trực tiếp với tất cả. Tôi gặp vấn đề về sức khỏe trong thời gian dài. Thật khó khăn khi phải đối mặt với thách thức này và nói về những điều đã trải qua”, nữ danh ca chia sẻ trong trong video thông báo bệnh tình vào cuối năm 2022.

Hơn một năm qua, căn bệnh đã buộc ca sĩ từng đoạt 5 giải Grammy phải hủy hàng loạt chuyến lưu diễn. Trong suốt thời gian này và cả trước đó, Celine Dion phải chịu đựng các cơn co thắt, cứng cơ, thường xuyên té ngã, không thể đứng vững trên sân khấu để biểu diễn.

SPS còn làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của nữ danh ca, khiến cô gặp khó khăn khi đi bộ, không thể sử dụng dây thanh âm của mình để hát như trước đây.

Cuối năm ngoái, Celine Dion trấn an người hâm mộ: “Tôi có một đội ngũ bác sĩ tuyệt vời, giúp tôi cải thiện sức khỏe, cùng những đứa con yêu quý đang hỗ trợ và cho tôi hy vọng”. Cô tập luyện hàng ngày cùng với bác sĩ trị liệu để khôi phục khả năng vận động. Vào tháng 4, Celine Dion cho biết sức khỏe “đã khá hơn một chút”, tuy nhiên quá trình phục hồi vẫn diễn ra rất chậm.

Ngoài rèn luyện sức khỏe, Dion tiếp tục làm việc, cho ra đời sản phẩm âm nhạc mới trong thời gian chiến đấu với căn bệnh này. Cô phát hành ca khúc Love Again vào tháng 4 dưới dạng phiên bản đĩa đơn của nhạc phim cùng tên. Cô cũng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh này và đóng vai chính mình.

Khán giả lo lắng cho sức khỏe của diva.

Tuy nhiên, đến tháng 5, Celine Dion thông báo hủy bỏ chuyến lưu diễn Courage World Tour. "Tôi rất tiếc vì khiến các bạn thất vọng một lần nữa. Tôi đang làm việc rất chăm chỉ để lấy lại sức, nhưng việc lưu diễn có thể rất khó khăn ngay cả đủ sức lực 100%", cô chia sẻ trên trang Instagram có hơn 6 triệu người theo dõi.

"Thật không công bằng đối với các bạn khi cứ hoãn các buổi biểu diễn và điều đó khiến trái tim tôi tan nát, nhưng tốt nhất là chúng ta nên hủy bỏ mọi thứ ngay lúc này cho đến khi tôi thực sự sẵn sàng trở lại sân khấu. Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng, tôi không bỏ cuộc... và tôi rất nóng lòng được gặp lại mọi người", Celine Dion viết những dòng đầy xúc động gửi đến người hâm mộ.

Trong lần cập nhật tình hình sức khỏe vừa qua, chị của nữ danh ca cho biết Celine Dion và gia đình vẫn tin tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn. “Tôi nghĩ rằng cô ấy chủ yếu cần phải nghỉ ngơi. Celine luôn vượt lên tất cả, luôn cố gắng để trở thành người giỏi nhất”, bà Claudette Dion cho biết.

