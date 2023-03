CEO TikTok Shou Zi Chew đang là lãnh đạo công nghệ “hot” nhất hiện tại. Từ một nhân vật kín tiếng, sau phiên điều trần hơn 5 tiếng trước Hạ viện Mỹ, doanh nhân Singapore đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, bất chấp việc ông không chưa thể thay đổi cách nhìn nhận của giới chức Mỹ đối với TikTok.

Hôm 23/3, ông có mặt tại Hạ viện Mỹ để trả lời các câu hỏi từ các chính trị gia Mỹ về rủi ro tiềm ẩn với an ninh quốc gia và tác động tiêu cực với sức khỏe tinh thần thanh thiếu niên của TikTok.

CEO TikTok Shou Zi Chew trở thành tâm điểm của truyền thông và mạng xã hội sau phiên điều trần 23/3. (Ảnh: NBC News)

Theo Google Trends, với màn thể hiện khá ấn tượng trong phiên điều trần, Shou Zi Chew trở thành “từ khóa” được nhiều người tìm kiếm. Mức độ quan tâm đến CEO TikTok đạt đỉnh vào ngày 24/3 và vẫn duy trì ở mức độ cao từ đó tới nay. Những cụm từ tìm kiếm có liên quan bao gồm “mr shou”, “mr chew shou zi”, “mr chew tiktok” hay “shou zi chew nationality” (quốc tịch Shou Zi Chew). Tại Việt Nam, người dùng mạng cũng tìm kiếm “ceo tiktok”, “tiktok ceo shou zi chew”, “ceo tiktok là ai”, “trương nhất minh” (nhà sáng lập ByteDance, công ty mẹ TikTok).

Sự nổi tiếng chỉ sau một đêm của Shou Zi Chew có thể nhìn thấy ngay trong lượt theo dõi kênh TikTok của ông. Ngày 23/3, ông chỉ có 24.000 người theo dõi (follower) nhưng tại thời điểm bài viết, đã cán mốc hơn 500.000, tương đương mức tăng hơn 20 lần và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Báo chí và mạng xã hội góp phần không nhỏ vào “cơn sốt” mang tên Shou Zi Chew. Vô số video và bình luận về người đứng đầu TikTok đã xuất hiện trên mạng sau phiên điều trần. Trên TikTok, người hâm mộ chỉnh sửa các video và gọi Shou Zi Chew là “TikTok daddy”, “CEO hay nhất thế hệ chúng ta”. “Tôi chưa từng có ý niệm về ông ấy trước đây nhưng giờ tôi thích người này”, một dân mạng viết. “Zuckerberg chắc phải phát điên vì ông ta chưa bao giờ giỏi như vậy”, người khác so sánh Chew với CEO Meta.

Người dùng cũng dành nhiều chỉ trích đến các nhà lập pháp Mỹ vì cách điều hành phiên điều trần, cũng như một số câu hỏi vô cùng cơ bản dành cho CEO TikTok. Chẳng hạn, một nghị sỹ hỏi TikTok có truy cập mạng Wi-Fi gia đình không, còn vài chính trị gia khác không cho Chew cơ hội giải thích mà chỉ có thể lựa chọn “có” hoặc “không”.

Lý do Chew phải ngồi “ghế nóng” là vì Mỹ lo ngại TikTok ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, quyền riêng tư và an toàn của người dùng. Áp lực cấm TikTok tại Mỹ đang không ngừng tăng lên song trong phiên điều trần, Chew khẳng định không có bằng chứng về việc Trung Quốc truy cập dữ liệu người dùng.

Hiện tại, có ba dự luật có thể tác động đến việc truy cập TikTok của người Mỹ. Hai trong số này yêu cầu cấm hoàn toàn nền tảng, còn dự luật thứ ba cho phép chính phủ quyền cấm bất kỳ công nghệ nào bị xem là rủi ro an ninh quốc gia. CEO TikTok nhấn mạnh lệnh cấm sẽ gây tổn hại đến hàng triệu doanh nghiệp và người dùng Mỹ. Ông cũng nhắc đến “dự án Texas” như giải pháp xoa dịu lo ngại của nhà lập pháp và giúp TikTok vẫn được hoạt động tại Mỹ.

(Tổng hợp)