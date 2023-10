Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM), ông Lê Tuấn Bình vừa ký quyết định "Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu" của CTCP Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC).

Theo quyết định trên, công ty bị cưỡng chế thuế do có số tiền nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền cưỡng chế là hơn 114,4 tỷ đồng. Thời hạn thi hành quyết định trong 1 năm, từ ngày 10/10/2023-9/10/2024.

HDTC là doanh nghiệp nhà nước, có tiền thân là Ban Quản lý công trình nhà ở trực thuộc Sở Nhà đất và Công trình công cộng TP.HCM. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1984 và cổ phần hóa từ năm 2015 theo quyết định của UBND thành phố, chính thức trở thành công ty cổ phần vào tháng 4/2016.

HDTC có vốn điều lệ 2.241 tỷ đồng. Đây là đơn vị đầu tiên của TP.HCM được giao thực hiện hàng loạt dự án xây dựng các khu dân cư lớn, có quy hoạch hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng cũng như các điều kiện cần thiết khác cho người dân sinh sống trên địa bàn, như: khu dân cư Bình Trưng 10ha (quận 2 cũ); khu dân cư Bình Trị Đông 28ha (huyện Bình Chánh); khu đô thị mới An Phú - An Khánh 131ha (quận 2 cũ); khu dân cư An Sương 65ha (quận 12)...

Công ty này cũng là đơn vị chủ lực được TP.HCM giao tham gia chương trình xây dựng nhà ở để tái định cư các hộ dân cư ngụ trên và ven kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, thực hiện chương trình nhà kênh rạch thành phố, như: khu chung cư Tô Hiến Thành (quận 10); chung cư Nguyễn văn Lượng (quận Gò Vấp); chung cư Bình Đăng (Quận 8); chung cư Bình Phú (quận 6)...

Năm 2022, HDTC đạt tổng doanh thu hơn 830,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 97 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu thu 1.000 tỷ đồng trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng.

Bất động sản khó khăn, nhiều doanh nghiệp địa ốc tại TP.HCM nợ đọng thuế. (Ảnh minh hoạ: Anh Phương)

Cũng trong ngày 10/10, lãnh đạo Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) cũng ký ban hành 8 quyết định cưỡng chế tương tự khác, với tổng số tiền cưỡng chế hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Sản xuất-thương mại-dịch vụ Kim Liên Thành (quận 12) bị cưỡng chế 9,8 tỷ; CTCP Cơ điện Hoàng Hưng (quận 7) 11,2 tỷ đồng; CTCP Danh Khôi miền Nam (quận 1) 20,4 tỷ đồng; CTCP Bất động sản Danh Khôi Việt (quận 1) 48,2 tỷ đồng...

Liên quan đến tình hình nợ đọng thuế, trong báo cáo 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP.HCM cho biết, tổng số tiền thuế nợ trên địa bàn tính đến hết ngày 30/6/2023 là 53.022 tỷ đồng, tăng 16,6% so với thời điểm 31/12/2022, tương ứng 7.565 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế nợ các trường hợp tăng đột biến là 12.672 tỷ đồng do Công ty Địa ốc Sông Tiên nợ 1.010 tỷ đồng; Công ty Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỷ đồng; Công ty Đầu tư Golden Hill nợ 1.289 tỷ đồng; Công ty Quốc tế Thế kỷ 21 nợ 6.146 tỷ đồng; Công ty Thuận Việt nợ 2.696 tỷ đồng. Về công tác thu hồi nợ thuế tính đến hết ngày 30/6/2023, cơ quan Thuế TP.HCM đã ban hành tổng số 45.473 quyết định cưỡng chế, tương ứng 185.470 tỷ đồng tiền thuế nợ. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số nợ thuế đã thu hồi là 12.709 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ. Về lũy kế xử lý khoanh nợ, cơ quan thuế đã thực hiện cho 119.975 lượt người nộp thuế với số tiền thuế là 4.658 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng đã ban hành 329 quyết định xóa nợ cho 17.232 lượt người nộp thuế với tổng số tiền chậm nộp là 499,9 tỷ đồng; Tổng cục Thuế ban hành 12 quyết định xóa nợ cho 12 lượt người nộp thuế trên địa bàn với tổng số tiền chậm nộp là 78,8 tỷ đồng.