Thông tin trên được Tổng cục Thuế đề cập trong báo cáo tình hình thực hiện công tác thuế tháng 9 và quý III/2023.

Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách lũy kế 9 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.048.389 tỷ đồng, bằng 76,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 94,9% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết: Có 13/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 76%) trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 80%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 78,4%; phí - lệ phí ước đạt 82,4%; thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước ước đạt 99,1%; thu cổ tức, lợi nhuận được chia ước đạt 79,2%,...

Tổng cục Thuế đang đẩy nhanh việc hoàn thuế.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 148.292 tỷ đồng.

Trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 102.939 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 45.353 tỷ đồng.

Về công tác hoàn thuế, Tổng cục Thuế cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết hoàn, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đảm bảo hoàn thuế chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Tính đến cuối tháng 9/2023, cơ quan thuế đã ban hành 12.721 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 98.606 tỷ đồng, bằng 53% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính đến thời điểm 20/9, đã có 67 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã khai, nộp là 5.803 tỷ đồng.

Đối với cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, tính đến ngày 18/9, đã có 350 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin, với hơn 191.000 tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn, tổng giá trị giao dịch đạt 44,5 nghìn tỷ.